РКЦ «Прогресс» сообщил о начале производства «Союза-5» в 2021 году

Производство первого летного образца ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» начнется в середине 2021 года. Об этом «РИА Новости» сообщил генеральный директор Ракетно-космического центра «Прогресс» (предприятие «Роскосмоса») Дмитрий Баранов.

По его словам, сейчас ведется изготовление отработочных образцов. В начале 2021 года предприятие ожидает получить новый алюминиевый сплав, из которого начнут производить небольшое количество испытательных образцов.

«И я думаю, к середине [2021] года, возможно, начнем уже какие-то конструкции делать именно для летной машины», — отметил он.

В конце мая 2019 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал, что производство новой ракеты «Союз-5» уже начато, в частности, речь шла об изготовлении баков ракеты-носителя. «Мы отдаем себе отчет, что у нас очень жесткие сроки и мы не имеем права их сорвать, — заверял гендиректор госкорпорации.

В апреле 2019 года «Роскосмос» передавал, что первый пуск ракеты-носителя с космодрома Байконур запланирован на вторую половину 2022 года. Тогда же говорилось, что первый запуск «Союза-5» с кораблем и экипажем на борту запланирован на 2023 год.