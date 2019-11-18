Минобороны потребовало взыскать с производителя ракет «Союз» ₽2 млрд

Иск против ракетно-космического центра «Прогресс» был подан ведомством в арбитражный суд 15 ноября

Ракетно-космический центр «Прогресс» (Фото: Николай Хижняк / РИА Новости)

Министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании почти 2,15 млрд руб. с самарского ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс», специализирующегося на выпуске ракет-носителей семейства «Союз» и космических аппаратов дистанционного зондирования поверхности Земли.

Из карточки дела на сайте суда следует, что иск поступил в суд 15 ноября и дата его рассмотрения пока не определена. Суть исковых требований в картотеке пока не раскрывается.

РБК направил запросы в пресс-службу Минобороны, пресс-службу Арбитражного суда Москвы и в пресс-службу самарского ракетно-космического центра «Прогресс». В пресс-службе «Роскосмоса» сказали РБК, что компания пока не комментирует ситуацию.

На сайте РКЦ «Прогресс» он назван единственным в мире предприятием, осуществляющим пуски ракет-носителей с четырех космодромов: Байконур, Плесецк, космодром Восточный и Гвианский космический центр. Произведенные РКЦ ракеты-носители «Союз-ФГ» и «Союз-2» названы базовыми в российской системе средств выведения, так как на их долю приходится основной объем запусков космических аппаратов в рамках Федеральной космической программы и международного сотрудничества в области космоса.