Частная компания проиграла конкурс на создание ракеты для «Роскосмоса»

Космодром Восточный (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Российская частная компания «КосмоКурс» проиграла конкурс на создание проекта ракеты-носителя «Амур-СПГ», следует из документации на сайте госзакупок. Компания стала первой частной компанией, допущенной до конкурса «Роскосмоса», за право разработки проекта она соперничала с Центром Хруничева и ракетно-космическим центром (РКЦ) «Прогресс».

Победителем стал РКЦ «Прогресс». Тендер предполагает создание на космодроме «Восточный» космического ракетного комплекса с ракетой-носителем «Амур» среднего класса на сжиженном природном газе. Цена контракта составляет 407 млн руб.

«Присвоить первый порядковый номер заявке на участие в конкурсе

и признать победителем конкурса: АО «РКЦ «Прогресс», — говорится в протоколе.

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