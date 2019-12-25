Reuters узнал о планах использовать ФНБ для выкупа доли ЦБ в Сбербанке

Reuters узнал о планах использовать ФНБ для выкупа доли ЦБ в Сбербанке

На балансе ЦБ акции Сбербанка записаны по цене ниже рыночной и прибыль от их продажи легко может вернуться в бюджет, утверждает собеседник Reuters

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Правительство планирует использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы выкупить долю ЦБ в Сбербанке, пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров и госбанкира, которому известны детали плана.

Сделка ожидается в первой половине 2020 года. По словам одного из собеседников агентства, ее планируют провести в несколько траншей, «минимум в два».

Средства ФНБ, которые направят ЦБ, в итоге вернутся в бюджет утверждают источники Reuters. По их данным, в случае, если сделки согласуют окончательно, от имени правительства в ней будет действовать Минфин. «Акции Сбербанка на балансе ЦБ учтены по стоимости существенно ниже рыночной. Поэтому при продаже... у ЦБ образуется прибыль, которую легко законом передать в бюджет», — пояснил собеседник агентства.

Центробанк рассчитывает продать свой пакет по рыночной цене, говорит источник агентства в регуляторе. По текущим котировкам, стоимость 50% плюс одной акции банка стоит 2,8 трлн руб. В отчете за 2018 год ЦБ оценивал свой пакет в 72,94 млрд руб. по балансовой стоимости.

Сбербанк отказался от комментариев.