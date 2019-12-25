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Reuters узнал о планах использовать ФНБ для выкупа доли ЦБ в Сбербанке
На балансе ЦБ акции Сбербанка записаны по цене ниже рыночной и прибыль от их продажи легко может вернуться в бюджет, утверждает собеседник Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Правительство планирует использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы выкупить долю ЦБ в Сбербанке, пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров и госбанкира, которому известны детали плана.

Сделка ожидается в первой половине 2020 года. По словам одного из собеседников агентства, ее планируют провести в несколько траншей, «минимум в два».

Средства ФНБ, которые направят ЦБ, в итоге вернутся в бюджет утверждают источники Reuters. По их данным, в случае, если сделки согласуют окончательно, от имени правительства в ней будет действовать Минфин. «Акции Сбербанка на балансе ЦБ учтены по стоимости существенно ниже рыночной. Поэтому при продаже... у ЦБ образуется прибыль, которую легко законом передать в бюджет», — пояснил собеседник агентства.

Центробанк рассчитывает продать свой пакет по рыночной цене, говорит источник агентства в регуляторе. По текущим котировкам, стоимость 50% плюс одной акции банка стоит 2,8 трлн руб. В отчете за 2018 год ЦБ оценивал свой пакет в 72,94 млрд руб. по балансовой стоимости.

Сбербанк отказался от комментариев.

Набиуллина связала переговоры о доле ЦБ в Сбербанке с его продажей
Финансы

В середине декабря источники Reuters сообщили, что смена контролирующего акционера Сбербанка обсуждается на уровне правительства, но никаких решений не принято. В кредитной организации тогда заявили, что не комментируют рыночные слухи, а первый зампред ЦБ Сергей Швецов сказал, что регулятор довел свою долю до минимальной и по закону не может ее продать.

Позже первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сказал, что возможность передать пакет от ЦБ другой государственной структуре рассматривается. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что речь идет именно о продаже акций.

Автор: Константин Нагаев
При участии: Евгения Чернышова
Теги: Сбербанк, ЦБ, ФНБ
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Набиуллина связала переговоры о доле ЦБ в Сбербанке с его продажей
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Силуанов подтвердил обсуждение смены акционера Сбербанка
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