Федун уйдет с поста вице-президента ЛУКОЙЛа на пенсию

После ухода с поста, который Федун занимал более 25 лет, бизнесмен останется акционером компании. Ранее в отставку ушел и президент ЛУКОЙЛа Алекперов

Леонид Федун (Фото: Илья Питалев / ТАСС)

Леонид Федун покинул должность вице-президента ЛУКОЙЛа, сообщили в пресс-службе компании.

Решение принято в связи с «достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами».

Как сообщил РБК Федун, после ухода с поста он останется акционером ЛУКОЙЛа. Согласно данным СПАРК, бизнесмену принадлежит 1,45% в компании.

Федун родился в апреле 1956 года, в этом году ему исполнилось 66 лет. Пост вице-президента ЛУКОЙЛа он занимал с 1996 года.

Федуну также принадлежит московский футбольный клуб «Спартак». Как отметил бизнесмен, решение уйти с поста вице-президента ЛУКОЙЛа к футболу «отношения не имеет». «Буду и дальше заниматься «Спартаком» — делать все, чтобы наш клуб, несмотря ни на что, жил и развивался», — сказал он.

В конце мая акционеры ЛУКОЙЛа досрочно прекратили полномочия президента компании Вагита Алекперова, который возглавлял ее почти 30 лет. Об отставке он объявил после того, как наряду с другими российскими бизнесменами и чиновниками попал под санкции Великобритании.

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Эти санкции были введены несмотря на то, что в начале марта совет директоров ЛУКОЙЛа публично выступил за прекращение «вооруженного конфликта» на Украине. В сообщении компании выражалась «озабоченность по поводу продолжающихся трагических событий на Украине и глубочайшее сочувствие всем, кого коснулась эта трагедия».