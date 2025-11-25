 Перейти к основному контенту
Бизнес⁠,
0
Эксклюзив

Власти обсудят меры поддержки РЖД на 2026 год

Власти обсуждают меры поддержки РЖД в 2026 году. В предварительном перечне — тарифные решения, перенос уплаты процентов, фиксация стоимости кредитов, вычет по акцизу на дизель и субсидии, говорят источники РБК
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В профильных ведомствах обсуждаются меры для обеспечения финансирования инвестпрограммы и улучшения финансовых показателей РЖД в 2026 году. Предварительный список из 14 пунктов подготовлен в преддверии заседания по финансовому плану и инвестпрограмме в правительстве, оно запланировано на 11 декабря, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа (РБК также ознакомился с ним). Позицию по этим предложениям также предоставили профильные ведомства — Минэкономразвития, Минфин, Минтранс и Минпромторог. Источник, близкий к компании, говорит, что обсуждения носят предварительный характер: «В настоящее время с ведомствами обсуждаются различные меры, финальные решения будут выработаны в ходе совещаний».

Финансы и инвестпрограмма РЖД

Чистая прибыль РЖД по МСФО упала в 2024 году в 3,4 раза, до 50,7 млрд руб., суммарные доходы выросли на 9,2%, до 3,3 трлн руб. В первом полугодии текущего года спад чистой прибыли продолжился — она составила 4,4 млрд руб., что в 26 раз меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, доходы выросли на 11%, почти до 1,7 трлн руб.

Инвестпрограмма в прошлом году была реализована в рекордном объеме почти 1,5 трлн руб. На 2025 год была сокращена на 40%, до 890,9 млрд руб.

Среди обсуждающихся чиновниками предложений — тарифные и нетарифные меры, налоговые и «прочие». К тарифным относятся надбавка на транспортную безопасность в размере 1%, допиндексация тарифа на порожний пробег на 5% (с 2026 года, согласно проекту постановления ФАС от 20 октября, она будет ежегодной и составит 10% для универсальных вагонов) и индексация тарифов на экспортные перевозки угля на 10%. Они могут вступить в силу с 1 марта 2026 года. Также обсуждается повышение тарифов в целом с 1 октября того же года, но на сколько — в документе не уточняется.

Эффект от реализации этих мер (полностью или частично это влияние на показатель EBITDA, чистую прибыль и денежный поток (оптимизация кредитов) оценивается в сумму порядка 109 млрд руб., наибольший объем приходится на общую индексацию с октября. Против надбавки на транспортную безопасность и индексацию тарифов на вывоз угля на экспорт выступило Минэкономразвития, следует из рабочей версии документа. Минфин и Минтранс одобрили все идеи.

В РЖД запланировали сокращения в аппарате управления
Общество
Олег Белозеров

В списке нетарифных мер:

  • субсидия Минпромторга на проценты;
  • приближение денежного выделения субсидии 2028 года;
  • налоговый вычет по акцизу на дизтопливо («возвратный» акциз);
  • отказ от уплаты процентов (по словам источника РБК, знакомого с ходом обсуждения, речь идет о выплате процентов по бессрочным облигациям);
  • перенос выплаты дивидендов по привилегированным акциям (поддержано на совещании у министра финансов Антона Силуанова);
  • получение аванса в размере 47 млрд руб.;
  • перенос уплаты процентов в размере 120 млрд руб. под гарантию наличия источников для погашения.

Эффект — 200,1 млрд руб. С пунктами 2–4 не согласились в Минфине, с 3–4 — в Минтрансе. Остальные положения предварительно одобрены ведомствами.

Прочие меры включают фиксацию стоимости кредитов для РЖД на уровне 9% (все, что выше, субсидируется банкам напрямую по аналогии с льготной ипотекой, говорится в рабочей версии документа) на кредиты Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ, охватывает такие проекты, как развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей, модернизация Восточного полигона, расширение подходов к портам юга и северо-запада и другие) в случае выделения указанной суммы в виде субсидии, а также конвертация части долга (400 млрд руб.) в акции. Последнее поддерживается Банком России при наличии опциона Минфина на обратный выкуп таких акций с баланса банка через три года, уточняется в перечне.

В РЖД заявили о новом вызове из-за «читерства» с заявками на вывоз угля
Бизнес
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

По информации источников Reuters, которые также сообщили об обсуждении мер поддержки, долг РЖД составляет около 4 трлн руб., на уплату процентов компания может потратить 688 млрд руб.

По итогам января—октября 2025 года погрузка на сети РЖД снизилась на 6% к аналогичному периоду прошлого года, до 927,1 млн т. В РЖД негативную динамику объясняли внешними конъюнктурными факторами, под их воздействием снижаются отправки массовых для железной дороги грузов — стройматериалов (минус 11,9% с начала года по состоянию на начало ноября), черных металлов (минус 17,1%) и угля (1,7%), также уменьшается отгрузка нефтяных грузов (минус 5,3%).

Последние два месяца РЖД зафиксировали некоторый ежемесячный рост, но он связан во многом с эффектом «низкой базы» предыдущего года.

В пресс-службе РЖД отказались от комментариев.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Виктория Елетина Виктория Елетина
РЖД инвестпрограмма финансы
