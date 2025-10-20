Власти сохранят надбавку к тарифу РЖД на перевозку порожних вагонов

Надбавки к тарифу РЖД в виде индексации порожнего пробега вагонов и перевозок контейнеров будут сохранены в 2026 году. Эта мера повысила эффективность перевозочного процесса без допнагрузки на конечных клиентов, объясняет РЖД

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Индексация тарифа РЖД на порожние рейсы универсальных вагонов (в частности, полувагонов, используемых для транспортировки широкой номенклатуры насыпных грузов, например угля и металлургической продукции) в размере 10%, в прошлом году вводимая как временная мера, будет проведена и в следующем году. Это следует из опубликованного проекта приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Тарифы на контейнерные перевозки также будут проиндексированы на 5%.

Как указано в пояснительной записке к проекту, «эффекты от реализации предлагаемых тарифных решений выступают необходимым фактором достижения сбалансированности финансовой модели компании и играют ключевую роль в формировании источников финансирования масштабной инвестиционной программы, что в конечном итоге будет способствовать развитию пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, обеспечению безопасности и бесперебойности перевозочного процесса и удовлетворению в полном объеме растущих потребностей в вывозе продукции, ограничений по привлечению заимствований и снижения выручки в условиях падения грузооборота».

Ранее о принятом решении о продлении индексации рассказывали источники РБК на транспортном рынке. По их данным, правительство предложило сохранить и зафиксировать на постоянной основе коэффициент к тарифу на порожний пробег универсальных вагонов (помимо полувагонов, это также крытые вагоны и платформы). Эту идею, в частности, поддержал вице-премьер Виталий Савельев, указали собеседники РБК.

В аппарате Савельева отказались от комментариев. В РЖД, в свою очередь, отметили, что текущий тариф покрывает лишь около 60% затрат на организацию перевозок порожних вагонов. По оценкам компании, убыток в этом сегменте в прошлом году составил 209,7 млрд руб., но благодаря индексации удалось повысить экономическую эффективность перевозочного процесса без дополнительной нагрузки на конечного клиента. Кроме того, эта мера послужила операторам вагонов стимулом к формированию эффективной логистики. «РЖД не имеют возможности регулировать работу парка в соответствии с актуальными потребностями, а оператор подвижного состава законодательно не вписан в технологию организации перевозок», — пояснил представитель РЖД.

Надбавки к общей индексации грузовых тарифов РЖД в виде повышения стоимости порожних рейсов были утверждены ФАС, базовая индексация при этом составила 13,8%. Изначально, напоминает источник РБК на транспортном рынке, дополнительная индексация была заявлена как временна мера в целях улучшения эксплуатационных показателей сети, а именно снижения коэффициента порожнего пробега. Об этом же ранее в письме в адрес министра промышленности Антона Алиханова сообщала ассоциация «Русская сталь» (РБК ознакомился с документом), указывая, что за год уровень порожнего пробега увеличился с 39 до 41%.

Финансы РЖД Чистая прибыль РЖД по МСФО упала в 2024 году в 3,4 раза, до 50,7 млрд руб., суммарные доходы выросли на 9,2%, до 3,3 трлн руб. В первом полугодии текущего года спад чистой прибыли продолжился — она составила 4,4 млрд руб., что в 26 раз меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, доходы выросли на 11%, до почти 1,7 трлн руб.

Почему бизнес против надбавки

Против 10-процентной индексации тарифов на порожний пробег ранее выступали в Союзе операторов подвижного состава (СОЖТ, объединяет крупнейших игроков рынка — Первую грузовую компанию, «Трансойл», Национальную транспортную компанию и других). И в СОЖТе, и в «Русской стали» апеллировали к риску усиления оттока грузов, прежде всего металлургических, с железной дороги на автотранспорт. По оценкам Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), за восемь месяцев текущего года около 5 млн т металлопродукции переключилось с железнодорожного на альтернативные виды транспорта. СОЖТ тогда адресовал свою позицию Савельеву (обращение есть в распоряжении РБК).

Последнее повышение тарифов при высокой ключевой ставке, отмечали в СОЖТ, усилило ценовое давление на рынок, и, как следствие, усугубило тренд падения погрузки и объемов перевозок на сети РЖД (за девять месяцев показатель сократился на 6,7%, в сентябре темпы спада несколько замедлились за счет восстановления перевозок зерна). Собственники вагонов при этом «не просто проявляли максимальную ценовую гибкость», но также гарантировали вывоз предъявляемых объемов продукции в срок.

Операторы были вынуждены предпринимать «беспрецедентные меры», борясь за сохранение каждой вывозимой тонны груза на железной дороге, в том числе снижением цен на предоставление вагонов (по оценке Информационного центра операторов, в августе ставки аренды типовых полувагонов достигли десятилетнего минимума, упав до 600-900 руб. за вагон в сутки), что в 2025 году позволило частично компенсировать грузоотправителям указанный рост тарифов РЖД.

Контейнерные операторы, в свою очередь, просили о заморозке тарифов. Об этом в ходе Восточного экономического форума заявлял исполнительный директор Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП, объединяет крупнейших операторов сегмента) Сергей Авсейков, упомянув о планах РЖД повысить на 5% стоимость транспортировки контейнеров и дополнительно 15%-ой индексации на отдельных направлениях. При этом, указывал он, общая контейнерная ставка на 30% ниже железнодорожного тарифа, а любое повышение тарифов ускорит переориентацию грузов на автотранспорт. По данным ЕСП, отправка грузов в контейнерах по железной дороге за первое полугодие снизилась на 5%, а автомобильные перевозки выросли на 11%.

На предложение о фиксации тарифов Авсейкову ответила замгендиректора РЖД Ирина Магнушевская: поскольку компания существенно инвестирует в развитие инфраструктуры, заморозка тарифов будет нецелесообразной. «Мы стараемся комплексно подходить к решению всех вопросов и конечно к вопросам тарифов, и это первое. Второе — мы как монополия, нас все контролируют, все тарифы будут обсуждаться, и по тарифам будет приниматься общее решение», — сказала она.

Как индексация скажется на перевозках

Как указывает источник РБК на транспортном рынке, сейчас повышение тарифа не окажет влияния на участников перевозочного процесса. «Все изменения, которые могли быть произведены, они были произведены еще в начале 2025 года, когда дополнительно проиндексировали порожняк. Поскольку сейчас ничего по отношению к 1 января не меняется, это не даст ни лучшего, ни худшего эффекта», — заключил он. Ставка предоставления подвижного состава определяется прежде всего наличием грузовой базы и количеством парка, поэтому ожидать подорожания аренды вагонов не приходится, скорее она продолжит снижаться — предельный уровень каждая компания определяет самостоятельно в зависимости от, например, степени закредитованности и ряда других расходов.

Факторами переключения грузов на другие виды транспорта в течение этого года выступают проблемы с организацией перевозок на железной дороге, согласованиями перспективных объемов (по данным Института экономики и развития транспорта, входящего в РЖД, в сентябре грузоотправители не предъявили к перевозке 2,5 млн т угля по ранее согласованным заявкам; в апреле компания охарактеризовала эту ситуацию как новый вызов, назвав такое поведение поставщиков «читерством»), обеспеченностью порожними вагонами, привлекательные ценовые и другие условия со стороны автоперевозчиков, говорит Владимир Савчук, замгендиректора ИПЕМ.

Наибольшее давление индексация порожнего пробега и ее включение на постоянной основе окажет на грузоотправителей с большим порожним пробегом — например, сырьевые компании, в том числе в части завоза сырья на меткомбинаты. В то же время для перевозок металлопродукции, которая, как правило, грузится в полувагоны после выгрузки сырья на меткомбинатах, влияние будет минимальным. «Конкуренты железнодорожного транспорта ведут сбалансированную тарифную политику, в том числе снижая стоимость своих услуг. Дополнительная индексация может создать дополнительные стимулы для переключения грузов третьего и частично второго тарифного класса (к ним относится сырье, дешевле готовой продукции из первого класса. — РБК)», — полагает Савчук.