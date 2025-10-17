В РЖД запланировали сокращения в аппарате управления

Олег Белозеров (Фото: Андрей Любимов / РБК)

РЖД оптимизируют штат управленцев и соотнесут их численность с имеющимся объемом работы, говорится в поручении гендиректора компании Олега Белозерова. Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил представитель РЖД.

Глава компании также дал указание своим заместителям и руководителям структурных управлений РЖД до 1 ноября подготовить предложения по сокращению числа сотрудников, структурным преобразованиям и изменениям в расписании.

Представитель РЖД отметил, что речь идет о повышении эффективности компании в условиях снижения объемов работы и сложной экономической ситуации. Прежде всего будут введены ограничения на прием новых сотрудников.

В августе в РЖД ввели дополнительные выходные на фоне снижения грузоперевозок. До конца года сотрудники центрального аппарата и управлений дорог РЖД будут брать по два дня отпуска в месяц за свой счет.

Спустя месяц впервые с начала года аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ) заметили предпосылки к улучшению погрузки угля на сети РЖД. Позитивной динамике сопутствуют ослабление рубля и отскок цен на продукцию. За восемь месяцев 2025 года погрузка угля упала на 3,6% год к году, до 213,8 млн т, достигнув в июле десятилетнего минимума.

В 2024 году чистая прибыль монополии упала в девять раз — с 118,3 млрд (по итогам 2023 года) до 13,9 млрд руб., следует из отчетности холдинга. По итогам полугодия 2025 года чистая прибыль РЖД по РСБУ сократилась на 95%, до 2,7 млрд руб.