Мантуров оценил риски роста цен на иномарки из-за утильсбора

Российские машины не должны подорожать в связи с индексацией утильсбора, так как их производителям помогает государство, а на стоимости иномарок это решение сильно не отразится

Денис Мантуров (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Повышение ставки утилизационного сбора на автомобили не приведет к существенному росту цен на иномарки, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС. Российские машины, как отметил министр, не должны подорожать.

Доля индексации утильсбора в стоимости импортных автомобилей составляет порядка 2-5%. «Таким образом, существенного удорожания импортной техники в связи с индексацией ставок утилизационного сбора также не ожидается», — сказал он.

Отечественные машины не должны вырасти в цене из-за утильсбора так как в отношении российских производителей действуют меры господдержки, добавил Мантуров. Индексация утильсбора проводится для развития экологически безопасных технологий по переработке отходов, напомнил он.

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