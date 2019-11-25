СМИ узнали об утверждении новых ставок утильсбора на машины в 2020 году

Повышение может привести к росту цен на автомобили для россиян. Индексацию ставок уже одобрил премьер Дмитрий Медведев

Фото: Шамуков Руслан / ТАСС

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утильсбора с 1 января 2020 года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ознакомившийся с документом. О повышении ставок также сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака.

Позднее постановление об индексации ставки утильсбора появилось на сайте правительства.

В наибольшей степени поднимутся ставки на утилизацию легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. Больше всего ставки вырастут для легковушек с двигателем объемом от 3,5 литра — на 145%. В основном это внедорожники и премиальные авто. Однако правительство повысит утильсбор и для массового сегмента машин с объемом двигателя один-два литра на 112,4%.

Как пишет газета, повышение ставки утильсбора станет одним из факторов роста стоимости автомобилей в 2020 году. В октябре об этом предупреждали автодилеры. После появления информации о том, что Минпромторг предлагает поднять утильсбор, ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила письмо на имя президента Владимира Путина. В нем дилеры предупреждали, что это решение может негативно отразиться на авторынке. Помимо роста цен на сами авто, рост утильсбора может сделать некоторые автобренды нерентабельными в продаже. Это, в свою очередь, может привести к закрытию 200–300 дилерских центров и увольнению 20 тыс. человек, утверждали автодилеры.

После этого 18 октября источники «Коммерсанта» сообщали, что Минпромторг задумался об отказе от значительного повышения утильсбора в следующем году и его переносе на 2021 год. Вместе с тем собеседники издания отмечали, что с 2020 года ставка утильсбора все же поднимется для компенсации снижения ввозных пошлин.