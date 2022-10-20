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Cronica Global узнала о продаже Zara в России ливанской компании

Cronica Global: Inditex продаст магазины в России ливанской Azadea
По данным издания, сделка по продаже уже находится на завершающем этапе. Покупатель — ливанская группа Azadea, которая продает вещи брендов Inditex а странах Ближнего Востока
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Испанская компания Inditex (владелец Zara, Massimo Dutti, Oysho, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius) планирует продать магазины в России ливанской группе Azadea, пишет Cronica Global. По данным издания, сделка находится на завершающем этапе.

Azadea уже управляет франшизой Inditex в Алжире, Бахрейне, Омане и Катаре. Компания также продает товары брендов Adidas, Calzedonia, Mango, Gap, Tezenis, Urban Outfitters, Reserved и других — всего более 40.

РБК обратился за комментариями в Azadea, Inditex и ФАС России.

Inditex после начала спецоперации на Украине закрыла свои магазины в России, заявив, что в текущих обстоятельствах не может гарантировать бесперебойную работу. Гендиректор Оскар Гарсиа Масейрас неоднократно говорил, что компания хотела бы вернуться на российский рынок.

В октябре стало известно, что Inditex допускает продажу российского бизнеса компании из дружественной России страны. Источник «Коммерсанта» сообщал, что активы могут перейти партнеру группы из ОАЭ. По словам собеседника издания, с российского рынка уйдут Massimo Dutti, Oysho и Zara Home, а остальные магазины откроются под другими названиями и с новыми коллекциями не раньше весны 2023 года.

На момент закрытия самыми многочисленными магазинами Inditex в России были Bershka (106), Pull&Bear (87) и Zara (86). С 1 февраля по 13 марта 2022 года на Россию и Украину пришлось около 5% прибыли корпорации.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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