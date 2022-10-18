В «дочке» Inditex допустили продажу Zara дружественной России стране

Испанская Inditex (владелец Zara и Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и Oysho) планирует остаться на российском рынке и допускает продажу бизнеса компании, которая находится в юрисдикции страны, не признанной в России недружественной. Об этом говорится в определении Арбитражного суда Самарской области от 30 сентября.

Ответчиком в деле выступает российская дочерняя компания Inditex «Зара СНГ», к которой подала иск компания «Виктор и Ко Мега Парк» — владелец нескольких торговых центров Самары. Речь идет о взыскании ущерба из-за закрытых магазинов Zara, ходатайство о котором суд удовлетворил. Владелец сети, в свою очередь, обжаловал это решение, указав, что планирует вновь открыть магазины.

«Заявитель указывает, что <...> в настоящее время ответчиком предпринимаются действия для продолжения деятельности в Российской Федерации, включая изменение корпоративной структуры на юрисдикцию, которая не относится к недружественной, а также изменение логистических цепочек поставки товара взамен тех, на которые распространяются санкции», — говорится в материалах дела.

По данным источника «Коммерсанта», знакомого с планами ритейлера, российские активы Inditex могут перейти партнеру группы из ОАЭ. По его словам, с российского рынка уйдут Massimo Dutti, Oysho и Zara Home, а остальные бренды откроются под другими названиями и с новыми коллекциями не раньше весны 2023 года. Другой собеседник издания отмечает, что сейчас Inditex подписывает дополнительные соглашения с торговыми центрами, чтобы удержать за собой занимаемые площади минимум до мая 2023 года.

Inditex в начале марта закрыла все магазины своих брендов в России. В компании заявили, что в текущих обстоятельствах не могут гарантировать бесперебойность операций в стране. Гендиректор Inditex Оскар Гарсиа Масейрас говорил, что сотрудникам продолжат платить зарплату, и неоднократно заявлял, что компания хотела бы вернуться на российский рынок.