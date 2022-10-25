Татьяна Филева ушла с поста гендиректора S7

Совладелец S7 Group Татьяна Филева досрочно покинула пост гендиректора компании, но продолжит принимать участие в решении ее стратегических вопросов. Новым главой группы стал Дмитрий Куделькин

Татьяна Филева (Фото: пресс-служба S7)

Совладелец S7 Group Татьяна Филева досрочно покинула пост гендиректора компании. Об этом РБК рассказали три источника, близкие к S7 Group, и подтвердила пресс-секретарь компании Тамара Никифорова.

Никифорова уточнила, что с 21 октября гендиректором компании стал Дмитрий Куделькин, занимавший с 2021 года позицию первого заместителя гендиректора S7 Group.

По словам собеседников РБК, Филева временно уехала за пределы России. Ранее у нее были планы по получению образования за рубежом. В пресс-службе S7 это не комментируют. «Татьяна Филева как акционер продолжит принимать участие в решении стратегических вопросов холдинга», — подчеркивает Никифорова.

S7 Group - крупнейшая частная аивагруппа России. 49,93% ее акций принадлежит Владиславу Филеву, по 25,03% — его дочерям Татьяне и Марии, следует из бухгалтерской отчетности группы.



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