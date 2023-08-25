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«Синара» решила построить завод в Зеленограде для выпуска поездов к ВСМ

«Синара» решила построить завод в Зеленограде для выпуска поездов к ВСМ
«Синара» работает над созданием прототипа собственного поезда, его планируют представить в 2027 году. Уже на следующий год запланированы поставки 50 поездов для РЖД
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

«Синара — Транспортные Машины» запланировала строительство завода по производству высокоскоростных поездов, в приоритете — площадка в Зеленограде, сообщил РБК знакомый с планами компании источник.

Размещение завода в Зеленограде считается приоритетным, поскольку в городе будет расположена ключевая станция высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Согласно планам, прототип поезда появится в 2027 году, над ним уже работают инженеры. С 2028 года компания передаст РЖД порядка 50 поездов для проекта ВСМ.

В пресс-службе «Синара — Транспортные машины» отказались от комментариев. РБК обратился за комментарием в РЖД.

О планах компании построить завод в Зеленограде пишет также «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их словам, площадка будет не возведена на базе уже существующей, а будет построена с нуля.

Строительство начнется в 2024 году, на строительство потребуется «десятки миллиардов рублей», рассказывал замгендиректора группы «Синара» Антон Зубихин журналистам в Международного железнодорожного салона техники и технологий пространства, писал ТАСС. Версия заметки с этими словами осталась в кэше Google. «С точки зрения окупаемости инвестиций в создание завода требуется партия из 50 поездов», — добавил тогда же Зубихин.

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Разработка и изготовление опытного образца поезда потребует 5-10 млрд руб., в зависимости от того, какую доля элементов нужен будет производить с нуля и «где будет необходима увязка с другими производителями», оценил президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. Он счел, что стоимость поезда окажется значительно выше иностранных аналогов, пишет «Коммерсантъ», так как российская сторона только нарабтывает компетенции в этой области, а общее количество поездов несопоставимо с мировыми показателями, но со временем расходы могут снижаться.

Стоимость может быть снижена до 1,3 млрд руб., если его производить в конгломерате с китайскими фирмами, считает эксперт.

Движение по высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург может быть запущено в 2028 году, говорили в Минтрансе. Согласно плану, ВСМ позволит сократить время в пути между двумя мегаполисами до 2 часов 15 минут. Министерство оценивает проект высокоскоростной магистрали в 1,7 трлн руб. Там сообщали, что проект будет окупаемым и практически не потребует поддержки со стороны федерального бюджета.
 

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