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PayPal $135 (+17,14%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,43%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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«Газпром» собрал заявки на 200 млрд руб. на покупку собственных акций Сделка позволит компании сократить долг и увеличить число бумаг на бирже
Спрос на 3% «Газпрома», выставленных на продажу его «дочками», оказался на 30% выше предложения: они получили заявки на 200 млрд руб. при общей стоимости пакета 150 млрд руб. Увеличив free-float, «Газпром» сможет снизить долг
Фото: Олег Яковлев / РБК

Сколько инвесторы готовы заплатить за акции «Газпрома»

«Дочки» «Газпрома» — голландская Gazprom Gerosgaz Holdings и кипрская Rosingaz — получили 494 заявки на 198,894 млрд руб. в рамках продажи 2,93% его акций, говорится в материалах газовой монополии, опубликованных в центре раскрытия корпоративной информации.

Общий объем заявок превысил рыночную стоимость бумаг на Московской бирже примерно на 30% — на 18:00 мск 2,93% «Газпрома» стоили около 154 млрд руб.

Gazprom Gerosgaz Holdings и Rosingaz собирали заявки «с использованием биржевой технологии заключения сделок» на Московской бирже на продажу акций материнской компании, которые считаются квазиказначейскими, в четверг, 25 июля, в течение семи часов — с 10:00 до 17:00. В сообщении «Газпрома», анонсировавшего сделку, говорилось, что акции будут продаваться по единой цене одним лотом: «Продажа осуществляется в размере всего пакета акций, частичная продажа пакета акций не предусмотрена».

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«Владельцы (Gazprom Gerosgaz и Rosingaz. — РБК) определяют заявки, подлежащие удовлетворению, с указанием номеров заявок, а также количеством ценных бумаг, подлежащих продаже по каждой заявке, и принимают решение об итоговом распределении акций либо отказываются от удовлетворения каких-либо заявок», — указано в материалах «Газпрома». Но представитель компании не стал уточнять, кто в итоге стал покупателем ее акций.

«В принципе размещение казначейских акций через ABB (Accelerated Bookbuilding, ускоренное размещение бумаг. — РБК) — уже привычная практика для российских компаний, однако она не типична для «Газпрома», — сказал РБК гендиректор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев. «Газпром» не выходил на биржу с предложением дополнительного объема акций со времен своего IPO в конце 1990-х годов, замечает эксперт.

«Размещение бумаг «Газпрома» проводилось фактически одним днем и не сопровождалось премаркетингом, вероятно, у компании перед размещением уже были договоренности с якорными инвесторами», — считает Лосев. «Мы предполагаем, что деньги рыночных инвесторов в этом размещении не доминирующие и без якорных инвесторов не обошлось», — соглашается один из инвесторов, подавших заявки на покупку этих бумаг.

Всего «Газпрому» и его «дочкам» до этой сделки принадлежало 6,64% акций, больше половины этого пакета (3,59%) они выкупили у ВЭБа в июле 2016 года. На тот момент 3,59% стоило около 130 млрд руб., а 24 июля, накануне продажи через Московскую биржу, — почти в полтора раза дороже, или 180 млрд руб.

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На годовом собрании акционеров 28 июня предправления «Газпрома» Алексей Миллер впервые заявил, что компания готова продать квазиказначейские акции. «Рассматриваются различные рыночные варианты монетизации квазиказначейского пакета акций «Газпрома», — добавил он.

В начале июня цена акций «Газпрома» за три часа выросла на 17%, на пике роста стоимость подскочила до отметки 251,65 руб. Этот показатель стал рекордным с августа 2008 года, что позволило компании обойти Сбербанк по рыночной капитализации, став самой дорогой российской компанией. В четверг «Газпром» снова стал лидером по капитализации в России.

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«Газпром» вновь стал лидером по капитализации на российском рынке


Столь резкий рост стоимости акций компании в июне был обусловлен несколькими новостями — анонсом новой дивидендной политики (в конце июня стало известно, что «Газпром» выплатит самый большой объем дивидендов за всю историю России — 383,2 млрд руб., или 27% чистой прибыли), а также слухами о том, что компанию может покинуть Миллер, на смену которому прочили гендиректора «Газпром нефти» Александра Дюкова. Однако позднее выяснилось, что эти данные оказались ложными.


Почему бумаги «Газпрома» продолжили рост

Самое необычное в продаже 2,89% «Газпрома» — то, что стоимость акций растет после объявления о размещении, заметил инвестор, подавший заявку «дочкам» «Газпрома». Обычно, во-первых, само размещение проводится с дисконтом к рынку, во-вторых, стоимость акций не показывает рост, указывает он. За день до объявления о сделке бумаги снижались, а после появления официальной информации пошли в рост, который на пике достигал 8%, а по итогам торгов на Московской бирже скорректировался до 3,3%. В итоге капитализация компании составила 5,18 трлн руб., а у прежнего лидера Сбербанка — 5,03 трлн руб.

В ходе сбора заявок «дочки» «Газпрома» не задавали ориентир цены размещения, продолжает собеседник РБК. «То, что акции растут, означает, что рынок верит, что акции «Газпрома» покупают «правильные» люди и у «Газпрома» все будет хорошо с дивидендами», — заключил он. Лосев из УК «Спутник — Управление капиталом» считает, что рост акций «Газпрома» объясняется ставкой инвесторов на увеличение free float (акций в свободном обращении на бирже), которое приведет к укрупнению «Газпрома» в индексах. «Как следствие, увеличится спрос пассивных фондов, которые обязаны держать структуру портфелей, близкой к композиции индексов», — добавил он. По прогнозу «ВТБ Капитала», из-за увеличения веса газовой монополии в индексе MSCI стоит ждать притока $370 млн в ее акции.

Стоимость акций «Газпрома» на бирже позволила «успешно монетизировать» выставленный на продажу пакет, вырученные средства можно будет направить на развитие, сказал РБК аналитик БКС Кирилл Таченников. По оценке БКС, выручка от продажи этих акций позволит сократить чистый долг компании на 6%. По итогам 2018 года чистый долг «Газпрома» составил 2,217 трлн руб.

Продажа квазиказначейских бумаг никак не отразится на доле российского правительства в «Газпроме», добавил Таченников: правительству через Росимущество и госхолдинг «Роснефтегаз» принадлежит 50,23% компании.

Авторы: Тимофей Дзядко, Дарья Юрищева
При участии: Людмила Подобедова, Светлана Бурмистрова
Теги: ПАО Газпром, Алексей Миллер
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