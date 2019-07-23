«Газпром» опять обогнал Сбербанк по капитализации

Утром во вторник, 23 июля, акции «Газпрома» дорожали, а Сбербанка — дешевели, в результате газовая компания снова стала самой дорогой в России. Стоимость бумаг «Газпрома» превысила отметку в 218 руб., следует из данных Мосбиржи. Капитализация компании достигла 5,17 трлн руб.

На Московской бирже у «Газпрома» торгуются обыкновенные акции, у Сбербанка — и обыкновенные, и «префы». Котировки и тех, и других бумаг банка с утра падали примерно на 0,3%. В результате капитализация банка упала до 5,16 трлн руб.

Две компании соперничают за первое место на российском рынке не первую неделю: газовый холдинг обошел банк 3 июня, а в начале июля капитализация компании обновила 11-летний максимум и составила более 6 трлн руб. Однако 17 июля Сбербанк вновь обогнал «Газпром».