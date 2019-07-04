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МТС ₽324 (+14,51%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19
Доллар/Рубль ₽67 (+5,81%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
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Капитализация «Газпрома» впервые за 11 лет превысила 6 трлн руб.

Стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже утром 4 июля обновила максимум с 2008 года и достигла 254,33 руб. за штуку. Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи. По такой цене ценные бумаги компании торговались в 10:20 мск (максимум на сегодняшний день). По состоянию на 10:28 мск их стоимость оценивалась уже в 253,79 руб. за акцию.

Таким образом, капитализация компании превысила 6 трлн руб. Самой дорогой компанией России «Газпром» стал еще 3 июня. Тогда стоимость его акций за несколько часов выросла более чем на 6%. Исторического максимума в рублевом эквиваленте акции «Газпрома» достигли весной 2008 года, тогда ценные бумаги компании торговались на уровне 369,5 руб. Таким образом, 6 трлн руб. капитализация «Газпрома» впервые превысила за 11 лет.

Второй по капитализации компанией России на данный момент является Сбербанк (5,22 трлн руб.), на третьем месте — «Роснефть» (4,44 трлн руб.). Следом за ними идут ЛУКОЙЛ с капитализацией в 4 трлн руб. и НОВАТЭК — 3,94 трлн руб.

Теги: капитализация
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