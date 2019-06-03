«Газпром» стал самой дорогой компанией России

В ходе торгов на Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла более чем на 6%. Это позволило компании обойти Сбербанк по рыночной капитализации и выйти по этому показателю на первое место в России

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Стоимость акций «Газпрома» в ходе утренних торгов 3 июня выросла более чем на 6%, следует из материалов Московской биржи. На пике стоимость бумаг достигла отметки 229,59 руб. за штуку, что на 6,73% превышает уровень закрытия торгов в пятницу, 31 мая. Достигнутый в ходе торгов уровень стал максимальным с 2011 года, в последний раз дороже бумаги «Газпрома» стоили 3 мая 2011 года (232 руб.).

Быстрый рост котировок привел к тому, что капитализация «Газпрома» превысила 5,3 трлн руб., превысив рыночную стоимость Сбербанка, считавшегося до сих пор самой дорогой компанией России.

В четверг, 30 мая, «Газпром» обошел Сбербанк по рыночной стоимости обыкновенных акций, однако по общей капитализации, в которую включается также стоимость и привилегированных акций, банк тогда все равно остался вперед. Однако в понедельник, 3 июня, смена лидеров все-таки произошла — стоимость обыкновенных акций Сбербанка к настоящему времени составляет примерно 5,01 трлн руб., а привилегированных — еще около 205 млрд.

К 12:00 мск стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже составляла 227,9 руб. (+5,95%), акций Сбербанка — 233,5 руб. (+0,11%).

В середине мая «Газпром» обогнал по капитализации «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, выйдя на второе место по капитализации. Быстрый рост стоимости акций «Газпрома» начался после того, как совет директоров компании рекомендовал выплатить акционерам рекордные дивиденды — 16,61 руб. за бумагу, в два раза больше выплаченных по итогам 2017 года 8,04 руб. Общая сумма дивидендов должна составить 393 млрд руб., что станет рекордом в истории российских компаний. Предыдущий рекорд поставил Сбербанк лишь месяцем ранее, запланировав выплатить акционерам 361 млрд руб.