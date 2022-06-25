FT узнала о запросах «кочевников» из России о бизнесе в Южной Америке
На фоне конфликта на Украине многие «цифровые кочевники» из России переехали в страны Южной Америки и ищут новые возможности для бизнеса, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на данные Колумбийского университета ICESI и опрошенных предпринимателей.
По словам профессора ICESI Владимира Рувински, за последние месяцы в Латинскую Америку перебрались «сотни россиян». Он связывает это со «смягченными правилами въезда и неоднозначного отношения к западным санкциям».
В то же время, по его словам, трудно точно определить количество прибывающих россиян, поскольку страны Южной Америки чаще всего отдельно не классифицируют граждан России и они попадают под категорию «другие страны».
Как рассказал FT управляющий стартапом в области электронной коммерции Максим Артушенко, переехавший в Буэнос-Айрес с семьей три месяца назад, многие из тех россиян, кто прибывает в Южную Америку, столкнулись с проблемами ведения бизнеса в России и сейчас ищут возможность выхода на новые рынки.
Управляющий инвестиционной компанией в Дубае Алексей Соловьев рассказал газете, что с начала марта он получил 40 запросов от российских предпринимателей, желающих перенести или расширить свой бизнес в Южную Америку. «Это не предварительные посевные компании, это запросы от устоявшихся и устойчивых компаний, которые видят возможности в Латинской Америке. Я уже вижу, как назревает российский технологический хаб», — сказал он.
С конца февраля, когда Россия начала спецоперацию на Украине, отъезд россиян за рубеж усилился. Глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко оценивал число уехавших из страны в феврале—марте ИТ-специалистов в 50–70 тыс. В Армению из России приехали около 75 тыс. граждан, говорил в интервью РБК министр экономики страны Ваган Керобян.
В конце мая премьер Михаил Мишустин заявил, что большая часть специалистов ИТ-сферы, ранее покинувших Россию, вернулись назад. По его словам, это данные на основании перемещений сим-карт, как именно отслеживались сим-карты он не уточнил.
20 июня глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что российские разработчики, выезжающие на Запад, сталкиваются с «культурой отмены» и проблемами с трудоустройством, поэтому многие из них возвращаются в страну. Значительное число возвращающихся в страну специалистов — это те, кто «уезжал на эмоциях» и не смог быстро найти работу за рубежом, указывал Шадаев.