Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 мая
EUR ЦБ: 64,44 (+6,52) Инвестиции, 26 мая, 16:33
Курс доллара на 27 мая
USD ЦБ: 62,05 (+5,75) Инвестиции, 26 мая, 16:33
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 09:18
В НХЛ побили 46-летний рекорд скорострельности Спорт, 09:13
Параллельный импорт — не то, чем кажется. Что разрешили на самом деле Pro, 09:04
Воробьев объяснил рост эмиграции из России «эмоциями и страхом» Политика, 09:00
Целевые взломы: как защитить свои онлайн-ресурсы. Советы экспертов РБК и МегаФон, 08:58
В США заявили о планах не наращивать контингент в Швеции и Финляндии Политика, 08:48
Иран будет поставлять России турбины и запчасти в обмен на сталь Экономика, 08:35
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 08:33
Шайба Свечникова помогла «Каролине» в третий раз победить клуб Панарина Спорт, 08:31
Российские грузовые авиакомпании получили рекордную прибыль Бизнес, 08:30
Пророссийские власти Запорожья предложили передать Москве базы ВСУ Политика, 08:16
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 08:11
Суд признал систему «Правосудие» несовместимой с российским софтом Технологии и медиа, 08:00
Больше 80% российских учителей заявили о выгорании в конце учебного года Общество, 08:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Воробьев объяснил рост эмиграции из России «эмоциями и страхом»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев не считает предательством временный отъезд граждан за границу «из-за страха или эмоций» на фоне военного конфликта на Украине
Андрей Воробьев
Андрей Воробьев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Временный отъезд граждан за границу на фоне военной операции на Украине «из-за страха или эмоций» не следует считать предательством, заявил в интервью РБК губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев — РБК: «Я не верю, что дойдет до национализации»
Политика
Андрей Воробьев

«Предательство — это не временный отъезд за границу, ведь это может быть из-за эмоций или страха, — уверен глава региона. — Предательство — это поступки, выступления, которые сознательно направлены на дискредитацию нашей страны и наших граждан».

По мнению Воробьева, несогласные с позицией властей по ситуации на Украине россияне могут «ругать власть на чем свет стоит». «Но когда ты начинаешь намеренно клеветать и вредить — это предательство, — уверен он. — А предателей не любят нигде, это факт. В том числе и по ту сторону».

Причину поляризации мнений в обществе, связанной с военной операцией на Украине, губернатор видит в отсутствии и неправильном выстраивании общения. «Нужно разговаривать — и не будет поляризации», — посчитал он.

По мнению Воробьева, наличие разных мнений о военной операции, в том числе среди госслужащих, это нормально. «Другое дело, что нужно терпеливо объяснять тем, кто так думает, какие цели мы преследуем в ходе военной операции, быть готовыми к дискуссии, — говорит он. — Но если человек не разделяет нашу идеологию, в нашей команде он лишний, так бывает».

Губернатор отметил, что реализует «принцип демократуры», который подразумевает, что «можно спорить и не соглашаться на этапе обсуждения, но если решение принято, его нужно последовательно исполнять». «А эффективно исполнять что-то, когда тебя коробит изнутри, не выйдет, с таким далеко не уедешь, — заключил он. — Поэтому такому человеку лучше заняться другим делом».

Уровень поддержки спецоперации населением Подмосковья Воробьев назвал высоким. «Могу сказать и по своему общению со школьниками, и со студентами, с людьми старшего возраста: большинство понимает и поддерживает», — рассказал он.

Читайте на РБК Pro
Pro
Аналитики оценили, как долго доллар может торговаться по 60 руб.
Статьи
Pro
Фото: Marco Garcia / Getty Images Сейчас любой неосторожный пост может повредить: пиар в новых реалиях
Инструкции
Pro
Фото: George Milton / Pexels Рынок самозанятости будет расти. Возможно, на него выйдет государство
Статьи
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images Как автоматизация угрожает рынку труда — на примере склада Amazon
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как система быстрых платежей становится в России альтернативой Apple Pay
Статьи
Pro
Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов
Инструкции
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images От этих 40 акций избавились Баффет, Гейтс и другие гуру инвестиций: обзор
Прогнозы
Pro
Все идет по плану: как прогнозировать продажи, когда все меняется
Статьи

Кремль отказался считать уехавших из России врагами государства
Политика

Ранее компания Russian Field составила портреты сторонников и противников спецоперации. Как выяснилось, среди неподдерживающих больше женщин, чем мужчин, а среди сторонников больше всего сотрудников правоохранительных органов и госслужащих. Противники военной операциии — в основном работники науки, культуры, СМИ и рекламы.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
Андрей Воробьев предательство Подмосковье Военная операция на Украине
Материалы по теме
Социологи составили портреты сторонников и противников спецоперации
Политика
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Военная операция на Украине. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter