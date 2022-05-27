Воробьев объяснил рост эмиграции из России «эмоциями и страхом»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев не считает предательством временный отъезд граждан за границу «из-за страха или эмоций» на фоне военного конфликта на Украине

Андрей Воробьев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Временный отъезд граждан за границу на фоне военной операции на Украине «из-за страха или эмоций» не следует считать предательством, заявил в интервью РБК губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Предательство — это не временный отъезд за границу, ведь это может быть из-за эмоций или страха, — уверен глава региона. — Предательство — это поступки, выступления, которые сознательно направлены на дискредитацию нашей страны и наших граждан».

По мнению Воробьева, несогласные с позицией властей по ситуации на Украине россияне могут «ругать власть на чем свет стоит». «Но когда ты начинаешь намеренно клеветать и вредить — это предательство, — уверен он. — А предателей не любят нигде, это факт. В том числе и по ту сторону».



Причину поляризации мнений в обществе, связанной с военной операцией на Украине, губернатор видит в отсутствии и неправильном выстраивании общения. «Нужно разговаривать — и не будет поляризации», — посчитал он.

По мнению Воробьева, наличие разных мнений о военной операции, в том числе среди госслужащих, это нормально. «Другое дело, что нужно терпеливо объяснять тем, кто так думает, какие цели мы преследуем в ходе военной операции, быть готовыми к дискуссии, — говорит он. — Но если человек не разделяет нашу идеологию, в нашей команде он лишний, так бывает».

Губернатор отметил, что реализует «принцип демократуры», который подразумевает, что «можно спорить и не соглашаться на этапе обсуждения, но если решение принято, его нужно последовательно исполнять». «А эффективно исполнять что-то, когда тебя коробит изнутри, не выйдет, с таким далеко не уедешь, — заключил он. — Поэтому такому человеку лучше заняться другим делом».

Уровень поддержки спецоперации населением Подмосковья Воробьев назвал высоким. «Могу сказать и по своему общению со школьниками, и со студентами, с людьми старшего возраста: большинство понимает и поддерживает», — рассказал он.

Читайте на РБК Pro Pro Аналитики оценили, как долго доллар может торговаться по 60 руб. Аналитики оценили, как долго доллар может торговаться по 60 руб. Статьи Pro Сейчас любой неосторожный пост может повредить: пиар в новых реалиях Сейчас любой неосторожный пост может повредить: пиар в новых реалиях Инструкции Pro Рынок самозанятости будет расти. Возможно, на него выйдет государство Рынок самозанятости будет расти. Возможно, на него выйдет государство Статьи Pro Как автоматизация угрожает рынку труда — на примере склада Amazon Как автоматизация угрожает рынку труда — на примере склада Amazon Статьи Pro Как система быстрых платежей становится в России альтернативой Apple Pay Как система быстрых платежей становится в России альтернативой Apple Pay Статьи Pro Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов Инструкции Pro От этих 40 акций избавились Баффет, Гейтс и другие гуру инвестиций: обзор От этих 40 акций избавились Баффет, Гейтс и другие гуру инвестиций: обзор Прогнозы Pro Все идет по плану: как прогнозировать продажи, когда все меняется Все идет по плану: как прогнозировать продажи, когда все меняется Статьи

Ранее компания Russian Field составила портреты сторонников и противников спецоперации. Как выяснилось, среди неподдерживающих больше женщин, чем мужчин, а среди сторонников больше всего сотрудников правоохранительных органов и госслужащих. Противники военной операциии — в основном работники науки, культуры, СМИ и рекламы.