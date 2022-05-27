Воробьев объяснил рост эмиграции из России «эмоциями и страхом»
Временный отъезд граждан за границу на фоне военной операции на Украине «из-за страха или эмоций» не следует считать предательством, заявил в интервью РБК губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Предательство — это не временный отъезд за границу, ведь это может быть из-за эмоций или страха, — уверен глава региона. — Предательство — это поступки, выступления, которые сознательно направлены на дискредитацию нашей страны и наших граждан».
По мнению Воробьева, несогласные с позицией властей по ситуации на Украине россияне могут «ругать власть на чем свет стоит». «Но когда ты начинаешь намеренно клеветать и вредить — это предательство, — уверен он. — А предателей не любят нигде, это факт. В том числе и по ту сторону».
Причину поляризации мнений в обществе, связанной с военной операцией на Украине, губернатор видит в отсутствии и неправильном выстраивании общения. «Нужно разговаривать — и не будет поляризации», — посчитал он.
По мнению Воробьева, наличие разных мнений о военной операции, в том числе среди госслужащих, это нормально. «Другое дело, что нужно терпеливо объяснять тем, кто так думает, какие цели мы преследуем в ходе военной операции, быть готовыми к дискуссии, — говорит он. — Но если человек не разделяет нашу идеологию, в нашей команде он лишний, так бывает».
Губернатор отметил, что реализует «принцип демократуры», который подразумевает, что «можно спорить и не соглашаться на этапе обсуждения, но если решение принято, его нужно последовательно исполнять». «А эффективно исполнять что-то, когда тебя коробит изнутри, не выйдет, с таким далеко не уедешь, — заключил он. — Поэтому такому человеку лучше заняться другим делом».
Уровень поддержки спецоперации населением Подмосковья Воробьев назвал высоким. «Могу сказать и по своему общению со школьниками, и со студентами, с людьми старшего возраста: большинство понимает и поддерживает», — рассказал он.
Ранее компания Russian Field составила портреты сторонников и противников спецоперации. Как выяснилось, среди неподдерживающих больше женщин, чем мужчин, а среди сторонников больше всего сотрудников правоохранительных органов и госслужащих. Противники военной операциии — в основном работники науки, культуры, СМИ и рекламы.