Глава Минцифры оценил тренд на возвращение айтишников в Россию

Часть уехавших с февраля из России специалистов уже вернулась, тренд на возвращение хорошо заметен, говорит Шадаев. Свою роль в этом сыграла «культура отмены», нацеленная против россиян

Фото: Роман Пименов / ТАСС

Российские разработчики, выезжающие на Запад, сталкиваются с «культурой отмены» и проблемами с трудоустройством, поэтому сейчас многие из них возвращаются в страну. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Контракты с нашими разработчиками подпадают, наверное, изначально попали в общую «культуру отмены», так сказать, и ограничений на работу с российскими компаниями. А второй тренд, который я сейчас вижу, что, к сожалению для тех, кто уехал, возникают зачастую проблемы с трудоустройством. Потому что даже те, кто уехал, хотят устроиться на работу, к сожалению, есть определенный уровень недоверия к российским разработчикам, их называют шпионами», — пояснил Шадаев.

Наиболее востребованные специалисты находят работу достаточно легко, подчеркнул он, «но определенная шпиономания такая присутствует». «Конечно, часть получили предложения, и за нашими топовыми разработчиками была прямо охота. Из наших российских бигтехов за ключевыми людьми развернулась большая охота», — рассказал он.

Значительное число возвращающихся сейчас в страну специалистов — это те, кто «уезжал на эмоциях» и не смог быстро найти работу за рубежом, констатирует Шадаев. Кроме того, многие из тех, кто остался за рубежом, продолжают работать на российские компании на удаленке. «Я могу сказать так, что, наверное, половина продолжает работать на российские компании. Потому что за время пандемии ковида у нас в ИТ-индустрии, как и во многих других отраслях, в общем, культура удаленной работы сформировалась, и для разработчиков это вообще такой естественный процесс», — говорит Шадаев.

С конца февраля, когда Россия начала спецоперацию на Украине, отъезд россиян за рубеж усилился. Глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко оценивал число уехавших из России в феврале—марте ИТ-специалистов в 50–70 тыс. В Армению из России приехали около 75 тыс. граждан, говорил в интервью РБК министр экономики страны Ваган Керобян.

В конце мая премьер Михаил Мишустин заявил, что большая часть специалистов ИТ-сферы, ранее покинувших Россию, вернулись назад. По его словам, это данные на основании перемещений сим-карт, как именно отслеживались сим-карты он не уточнил.