Российские заключенные сократили вырубку леса более чем на 30%

В 2022 году заключенные снизили вырубку леса на 31%, а учреждения ФСИН опустились с 8-го на 10-е место в списке крупнейших заготовителей. Эксперты называют разные причины — от неправильной отчетности до вербовки для спецоперации

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Учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в 2022 году резко сократили объемы заготовки леса по сравнению с предыдущим годом — на 31%, до 1,27 млн куб. м. Это минимум за последние пять лет. Такие данные приводятся в исследовании государственной лесоучетной организации «Рослесинфорг» (подразделение Рослесхоза), с которым ознакомился РБК.

Тем не менее заготовка леса ФСИН остается на уровне крупнейших российских лесопромышленных холдингов, указано в исследовании. Исправительные учреждения заняли в 2022 году 10-е место среди всех заготовителей леса в России против 8-го по итогам 2021 года.

По данным «Рослесинфорга», в 2022 году общий объем заготовки древесины в России сократился на 13,5%, до 194,6 млн куб. м, из которых 37% (72,1 млн куб. м) пришлось на 20 крупнейших заготовителей, включая исправительные учреждения. В 2021 году на крупнейшую двадцатку приходилось 33,7%.

При этом на рынке сменился лидер: на первое место вернулась группа «Илим» Захара Смушкина и Бориса Зингаревича, которая добилась рекордных для себя показателей заготовки за всю историю — 12,6 млн куб. м, что на 2,6% выше уровня прошлого года, сообщил директор «Рослесинфорга» Павел Чащин. Представитель «Илима» подтвердил РБК увеличение заготовки на 2,6%. Segezha Group, подконтрольная АФК «Система», у которой объем заготовки упал на 16%, до 12,1 млн куб. м, опустилась на второе место.

РБК направил запросы в пресс-службы ФСИН и Segezha Group.

Почему заключенные стали меньше рубить леса

Вырубкой леса в основном занимаются территориальные подразделения ФСИН в Красноярском крае, Архангельской и Иркутской областях, где больше всего лесных ресурсов в России. Как раз в этих регионах произошло основное снижение заготовки: в Красноярском крае — на 43%, до 333 тыс. куб. м, в Архангельской и Иркутской областях — на 35 и 23%, до 189 тыс. куб. м и 450 тыс. куб. м соответственно.

Заключенные наряду с заготовкой леса ведут работу по лесопилению, шпалопилению, производству древесного угля, брикетов, пеллет и технологической щепы. «Сбыт собственной древесины производится как в виде пиломатериалов, так и в виде изделий из дерева — бань, заборов, столов и прочих мелких столярных изделий. Ассортимент довольно широкий: от дров до сувениров весьма тонкой работы», — рассказывал ранее представитель «Рослесинфорга».

Среди основных причин снижения вырубки в учреждениях ФСИН в пресс-службе структуры Рослесхоза называют участие заключенных в спецоперации России на Украине: «Подопечные ФСИН сейчас активно задействованы в выполнении стратегических задач по обеспечению безопасности государства». В 2022 году число заключенных в российских исправительных колониях и следственных изоляторах уменьшилось на 32,9 тыс. человек, до 433 тыс. человек, следует из данных ФСИН. В прошлом году их начали активно привлекать для участия в военных действиях, обещая взамен помилование. ЧВК «Вагнер» так завербовала 50 тыс. человек, из которых 10 тыс. погибли в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут), заявил 24 мая ее основатель Евгений Пригожин.

Есть и более «мирное» объяснение снижения темпов заготовки леса учреждениями ФСИН, продолжает представитель «Рослесинфорга»: в прошлом году сильно видоизменились шаблоны ведомственных форм статистической отчетности, но специалисты на местах могли использовать старые версии — в результате отчетность не была принята и учтена в общем итоге.

Среди общих причин снижения заготовки леса в России — западные санкции, введенные в 2022 году, которые привели к снижению переработки леса из-за падения спроса на российскую продукцию, отмечает гендиректор Lesprom Network Алексей Богатырев. Так, Евросоюз в рамках пятого санкционного пакета запретил импорт российской лесопромышленной продукции с июля 2022 года. С начала 2022 года в России действует запрет на экспорт необработанного круглого леса, что также привело к падению объемов заготовки древесины, добавляет он. К тому же весной прошлого года российские власти решили остановить вывоз древесины и сырья для производства бумаги и фанеры в недружественные страны, включая США и Европу.

Еще один фактор — мировая лесная промышленность развивается циклически, в прошлом году закончился очередной цикл, что привело к снижению спроса и падению цен, говорит глава Lesprom Network. По данным Segezha Group, в 2022 году средняя цена пиломатериалов снизилась с €239 до €204 за 1 куб. м, при этом в четвертом квартале прошлого года цены упали до €153. Экспорт пиломатериалов хвойных и лиственных пород из России за 2022 год снизился на 22%.

Богатырев прогнозирует, что к началу осени в мировой лесопромышленной отрасли должен установиться баланс спроса и предложения. Сейчас цены на основные виды лесной продукции «фактически находятся на дне», заявил президент Segezha Group Михаил Шамолин на брифинге 24 мая. В дальнейшем компания ожидает постепенного восстановления цен до докризисного уровня.

Но в России специфическая ситуация из-за западных санкций и давления будет продолжаться, предупреждает глава Lesprom Network. Вряд ли в этом году компаниям удастся выйти на стопроцентную загрузку своих предприятий, замечает эксперт: без рынка ЕС сложно будет загрузить многие мощности, внутренний рынок не покроет этот объем, а реальной альтернативы европейским потребителям пока найти не удалось. Например, летом 2022 года глава крупнейшего в России производителя фанеры «Свеза» Анатолий Фришман заявлял, что загрузка его предприятий составляет 30–35% и «ситуация приближается к катастрофической». Благодаря расширению продуктовой линейки, заключению договоров с новыми клиентами, а также поддержке государства компании удалось добиться «некоторой позитивной динамики», говорит представитель «Свезы», не уточняя актуальный уровень загрузки заводов.

Почему сменился лидер

Группа «Илим» продолжает концентрировать усилия на реализации ряда инвестиционных проектов и проявляет небольшую активность на рынке слияний и поглощений (M&A), говорится в исследовании «Рослесинфорга». В 2019–2020 годах компания приобрела несколько лесозаготовительных активов в Иркутской области (Братскую лесную инвестиционную компанию, «Лесное», «Распром», «Северное», Усть-Илимскую лесную компанию и фирму СИБТЛ ЛТД), в 2021 году — «Либенкон» в Вологодской области, в 2022-м — Тулинский лесоперерабатывающий комбинат в Иркутской области, имеющий в аренде лесной участок с ежегодным допустимым объемом вырубки 76 тыс. куб. м.

В 2021 году «Илим» заключил договоры аренды на 19 лесных участков в Архангельской, Иркутской областях и Красноярском крае, еще два участка в Вологодской области перешли ему по перенайму от Великоустюгского леспромхоза. В прошлом году группа также заключила 17 новых договоров на аренду участков общей площадью 632,8 тыс. га. В итоге компания нарастила заготовку в Иркутской (на 1,9%, или на 159,8 тыс. куб. м) и Архангельской областях (на 5,7%, или на 148,9 тыс. куб. м). В Вологодской области рост составил 32,5 тыс. куб. м, в Республике Коми — 2,5 тыс. куб. м.

В январе 2023 года американская International Paper договорилась о продаже за $484 млн 50% в «Илиме» своим российским партнерам Захару Смушкину и Борису Зингаревичу, которые консолидировали 100%. Тогда отмечалось, что стоимость всей компании оценена примерно в $3,5 млрд исходя из мультипликатора 3,1 к EBITDA по итогам 2022 года (по предварительным неаудированным данным этот показатель составил $1,11 млрд), в цене также учтен чистый долг в размере $2,45 млрд (другие финансовые показатели компания не раскрывала).

Segezha Group, которая в 2021 году оказалась крупнейшим лесозаготовителем в России за счет приобретения большого количества активов (например, она договорилась о покупке «Интер Форест Рус» с объемом заготовки около 7 млн куб. м у фонда Bonum Capital), в прошлом году не смогла удержать лидерство. В 2022 году у холдинга не было новых приобретений промышленных активов, усилия были направлены на реализацию действующих проектов, отмечает пресс-служба «Рослесинфорга». В прошлом году выручка Segezha выросла на 15%, до 106,8 млрд руб., преимущественно за счет M&A предыдущих лет, но рентабельность по OIBDA снизилась с 32 до 23%, а соотношение чистого долга и OIBDA выросло с 2,22 до 4,92.

В первом квартале 2023 года выручка компании упала на 42%, до 18,7 млрд руб., рентабельность снизилась с 37 до 6%, а соотношение чистый долг/OIBDA выросло до 7,9х. Основные причины — «структурная трансформация рынков сбыта» (компании пришлось полностью перенаправить экспорт, который до введения санкций против России был ориентирован на Европу), снижение цен на продукцию, а также укрепление курса рубля (на 15% к доллару и на 22% — к юаню), говорится в ее отчете, опубликованном 24 мая.