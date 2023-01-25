Крупнейший производитель бумаги в мире продал бизнес в России

Крупнейшая в мире целлюлозно-бумажная компания International Paper договорилась о продаже 50% в холдинге «Илим» своим российским партнерам за $484 млн. Но эту сделку еще должны согласовать власти

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Американская компания International Paper договорилась о продаже 50% швейцарской Ilim SA, которая владеет крупнейшим производителем целлюлозно-бумажной продукции в России «Илим». Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте International Paper.

Сумма сделки составит $484 млн, но ее должны одобрить российские власти. Стоимость всей компании оценена примерно в $3,5 млрд, исходя из мультипликатора 3,1 к EBITDA по итогам 2022 года (по предварительным неаудированным данным, этот показатель составил $1,11 млрд), в цене также учтен чистый долг в размере $2,45 млрд, говорится в сообщении.

Покупателями станут российские партнеры International Paper по этому совместному предприятию — остальные 50% Ilim SA принадлежат председателю совета директоров группы «Илим» Захару Смушкину и братьям Борису и Михаилу Зингаревичам. «Мы довольны результатами совместной деятельности и хотели бы сохранить наше эффективное партнерство. Но в известных обстоятельствах наши партнеры приняли свое решение», — заявил Смушкин (его слова передала пресс-служба «Илима»). Он подтвердил достигнутые договоренности о приобретении доли американцев в СП.

International Paper приобрела 50% Ilim Holding в 2007 году за $650 млн. Тогда она стала крупнейшим иностранным инвестором в российской лесной промышленности. «Илиму» принадлежат целлюлозно-бумажные комбинаты в Архангельской и Иркутской областях (филиалы в Коряжме, Братске и Усть-Илимске), два гофрозавода в Ленинградской и Московской областях, а также институт «Сибгипробум» в Иркутске. «В прошлом году нашему совместному предприятию исполнилось 15 лет. Это один из самых успешных примеров реализации совместных проектов в лесопромышленном комплексе. За это время объем производства увеличился в два раза, а общая стоимость компании выросла почти в два раза», — утверждает Смушкин.

International Paper — крупнейшая в мире целлюлозно-бумажная компания. Она специализируется на выпуске упаковки из гофрированного картона, а также целлюлозы для подгузников, бумажных салфеток и других товаров личной гигиены. Штаб-квартира компании находится в Мемфисе (США). Производственные мощности компании располагаются в Северной Америке, Латинской Америке, Северной Африке и Европе.

О возможности продажи доли в «Илиме» International Paper объявила в марте 2022 года, после начала военной спецоперации России на Украине и введения международных санкций.

В России International Paper до 2021 года также принадлежал Светогорский ЦБК (производитель бумаги SvetoCopy) в Ленинградской области. Затем он был передан под управление Sylvamo Corporation, созданной International Paper для ведения глобального бизнеса по производству бумаги. В октябре 2022 года Sylvamo Corporation продала Светогорский ЦБК его местному менеджменту за $420 млн.

Mondi не согласовала продажу производителя бумаги в России за €1,5 млрд Бизнес

Австрийская Mondi также заявляла о планах ухода с российского рынка. В августе 2022 года она договорилась о продаже своего главного актива в России — Сыктывкарского ЛПК в Республике Коми — за €1,5 млрд. Покупателем должна была выступить компания Augment Investments Limited, принадлежащая совладельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину. Но российский власти не согласовали эту сделку. Чиновник правительства рассказывал РБК, что ее отклонила Федеральная антимонопольная служба, куда за разрешением обратились структуры Харитонина. Другой источник РБК говорил, что свое одобрение не дала правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций из-за ее несоответствия к подходам по реализации активов международных компаний в России. По его словам, российские власти не согласовывают сделки с активами иностранных инвесторов, уходящих из России, стоимость которых превышает три годовых показателя EBITDA. Об этом правиле глава Минфина Антон Силуанов говорил в июне 2022 года на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

