Segezha продала заводы в Европе

Segezha Group продала семь заводов в Европе по производству бумажной упаковки из-за западных санкций, запрещающих импорт российской лесопромышленной продукции. Но на эти предприятия приходилось около 1% показателя OIBDA группы

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Холдинг Segezha Group, подконтрольный АФК «Система», продал европейскую «дочку» Segezha Packaging, которая объединяет семь заводов по производству бумажной упаковки. Об этом президент Segezha Group Михаил Шамолин рассказал на брифинге, отвечая на вопрос РБК. Сумму сделки и другие детали он не раскрыл, отметив лишь, что она была «рыночной».

Заводы Segezha Packaging, которые вошли в состав группы в 2014 году, находятся в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии, их общая мощность составляет около 700 млн бумажных мешков в год. Мощность аналогичных российских предприятий Segezha Group — около 1,8 млрд мешков в год, уточнил Шамолин.

Производство мешочной бумаги и бумажной упаковки формирует около 45% всех продаж и 30% OIBDA компании, поэтому является ключевым сегментом ее деятельности, отмечали аналитики Газпромбанка в отчете, выпущенном в апреле 2022 года. Бумага и упаковка применяются для тарированного цемента, сухих строительных смесей, продуктов химической промышленности, а также в пищевой индустрии, производстве бумажных сумок и пакетов для предприятий розничной торговли. Продукция расположенных в Европе и Турции фабрик реализовывалась на европейском, ближневосточном и африканском рынках, а потребности рынка России и стран ближнего зарубежья обеспечивают российские предприятия в Карелии и Ростовской области.

Segezha Group поставляла на европейские заводы бумагу, из которой они производили мешки и другую упаковку. Но с июля 2022 года Евросоюз запретил импорт российской лесопромышленной продукции в рамках пятого санкционного пакета. «Физически поддерживать их деятельность было невозможно. Мы не могли их снабжать бумагой из-за санкционных ограничений, с другой стороны, эти предприятия не могли покупать бумагу на европейской рынке, потому что производители отказывались им ее поставлять и клиенты отказывались покупать готовую продукцию (бумажные мешки), потому что владелец европейских активов — российская компания», — объяснил глава Segezha Group. В этой ситуации компании было невыгодно поддерживать деятельность европейских заводов. При этом в декабре прошлого года он говорил, что эти предприятия продолжают работать, несмотря на проблемы как с получением сырья, так и со сбытом продукции.

По словам Шамолина, вклад Segezha Packaging в показатель OIBDA (доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) всей группы — всего €5–7 млн в год, или около 1%. Компания рассматривала эти заводы в первую очередь как канал продаж своей бумаги на европейском рынке, а не источник прибыли. Теперь всю бумагу, которая поставлялась туда, как и остальную лесопромышленную продукцию (пиломатериалы, клееные балки, CLT-панели и др.), компания перенаправила в другие страны. «В 2022 году мы проделали огромную работу по перенаправлению продукции с наших традиционных рынков, потому что весь западный контур Segezha Group строился и создавался в расчете на европейский рынок прежде всего, — сказал он. — Всю эту продукцию мы переориентировали на рынки Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, частично Латинской Америки, Малайзии, Южной Кореи, Израиля и стран СНГ». При этом логистические расходы компании в 2022 году выросли почти вдвое, до 16 млрд руб., добавил топ-менеджер. Это послужило одной из причин снижения OIBDA группы на 16%, до 24,7 млрд руб.

Выручка Segezha Group в прошлом году выросла на 15%, до 106,8 млрд руб., преимущественно за счет эффекта от консолидации активов Новоенисейского лесохимического комплекса и «Интер Форест Рус», вошедших в состав группы во втором полугодии 2021 года. Рентабельность по OIBDA снизилась с 32 до 23%, соотношение чистый долг/OIBDA выросло с 3,3 до 4,1. Чистая прибыль снизилась на 60%, до 6,1 млрд руб. вслед за снижением операционной прибыли и ростом процентных расходов.