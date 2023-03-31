Segezha продала заводы в Европе

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 марта
EUR ЦБ: 83,76 (+0,28) Инвестиции, 30 мар, 16:11 Курс доллара на 31 марта
USD ЦБ: 77,09 (+0,11) Инвестиции, 30 мар, 16:11
Сочи обогнал Нью-Йорк и Лондон по стоимости элитного жилья Бизнес, 09:25
Засуха после чумы: с какими угрозами столкнется планета после пандемии Pro, 09:22
Москвичка второй раз подряд вышла в финал турнира WTA Спорт, 09:12
Россиянка не смогла выйти в полуфинал турнира WTA Спорт, 09:06
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 09:02
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 09:02
Суд признал актрису Гвинет Пэлтроу невиновной в «аварии» на лыжном склоне Общество, 09:00
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Segezha продала заводы в Европе Бизнес, 09:00
Сорокакилометровый снежный затор на трассе М-4 «Дон». Видео Общество, 08:59
«Приеду в офис, если оплатите билеты из Бали»: как судятся удаленщики Pro, 08:50
Избежит ли ЕС газового кризиса следующей зимой без поставок из России Pro, 08:36
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 08:35
Число погибших при обрушении в индийском храме выросло до 35 Общество, 08:30
В Генштабе пообещали, что все призывники будут служить в России Политика, 08:00
Бизнес ,  
0 

Segezha продала заводы в Европе

Segezha Group продала европейские заводы по производству бумажной упаковки из-за санкций
Segezha Group продала семь заводов в Европе по производству бумажной упаковки из-за западных санкций, запрещающих импорт российской лесопромышленной продукции. Но на эти предприятия приходилось около 1% показателя OIBDA группы
«Сегежа» SGZH ₽5,54 +1,24% Купить
Фото: Oliver Berg / DPA / ТАСС
Фото: Oliver Berg / DPA / ТАСС

Холдинг Segezha Group, подконтрольный АФК «Система», продал европейскую «дочку» Segezha Packaging, которая объединяет семь заводов по производству бумажной упаковки. Об этом президент Segezha Group Михаил Шамолин рассказал на брифинге, отвечая на вопрос РБК. Сумму сделки и другие детали он не раскрыл, отметив лишь, что она была «рыночной».

Заводы Segezha Packaging, которые вошли в состав группы в 2014 году, находятся в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии, их общая мощность составляет около 700 млн бумажных мешков в год. Мощность аналогичных российских предприятий Segezha Group — около 1,8 млрд мешков в год, уточнил Шамолин.

Производство мешочной бумаги и бумажной упаковки формирует около 45% всех продаж и 30% OIBDA компании, поэтому является ключевым сегментом ее деятельности, отмечали аналитики Газпромбанка в отчете, выпущенном в апреле 2022 года. Бумага и упаковка применяются для тарированного цемента, сухих строительных смесей, продуктов химической промышленности, а также в пищевой индустрии, производстве бумажных сумок и пакетов для предприятий розничной торговли. Продукция расположенных в Европе и Турции фабрик реализовывалась на европейском, ближневосточном и африканском рынках, а потребности рынка России и стран ближнего зарубежья обеспечивают российские предприятия в Карелии и Ростовской области.

Segezha Group поставляла на европейские заводы бумагу, из которой они производили мешки и другую упаковку. Но с июля 2022 года Евросоюз запретил импорт российской лесопромышленной продукции в рамках пятого санкционного пакета. «Физически поддерживать их деятельность было невозможно. Мы не могли их снабжать бумагой из-за санкционных ограничений, с другой стороны, эти предприятия не могли покупать бумагу на европейской рынке, потому что производители отказывались им ее поставлять и клиенты отказывались покупать готовую продукцию (бумажные мешки), потому что владелец европейских активов — российская компания», — объяснил глава Segezha Group. В этой ситуации компании было невыгодно поддерживать деятельность европейских заводов. При этом в декабре прошлого года он говорил, что эти предприятия продолжают работать, несмотря на проблемы как с получением сырья, так и со сбытом продукции.

По словам Шамолина, вклад Segezha Packaging в показатель OIBDA (доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) всей группы — всего €5–7 млн в год, или около 1%. Компания рассматривала эти заводы в первую очередь как канал продаж своей бумаги на европейском рынке, а не источник прибыли. Теперь всю бумагу, которая поставлялась туда, как и остальную лесопромышленную продукцию (пиломатериалы, клееные балки, CLT-панели и др.), компания перенаправила в другие страны. «В 2022 году мы проделали огромную работу по перенаправлению продукции с наших традиционных рынков, потому что весь западный контур Segezha Group строился и создавался в расчете на европейский рынок прежде всего, — сказал он. — Всю эту продукцию мы переориентировали на рынки Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, частично Латинской Америки, Малайзии, Южной Кореи, Израиля и стран СНГ». При этом логистические расходы компании в 2022 году выросли почти вдвое, до 16 млрд руб., добавил топ-менеджер. Это послужило одной из причин снижения OIBDA группы на 16%, до 24,7 млрд руб.

Выручка Segezha Group в прошлом году выросла на 15%, до 106,8 млрд руб., преимущественно за счет эффекта от консолидации активов Новоенисейского лесохимического комплекса и «Интер Форест Рус», вошедших в состав группы во втором полугодии 2021 года. Рентабельность по OIBDA снизилась с 32 до 23%, соотношение чистый долг/OIBDA выросло с 3,3 до 4,1. Чистая прибыль снизилась на 60%, до 6,1 млрд руб. вслед за снижением операционной прибыли и ростом процентных расходов.

Читайте на РБК Pro
«Что я могу сегодня сделать по-другому?»: глава Zoom — о саморефлексии
Как падение цен на газ скажется на мировой экономике
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ
Отмена соглашения об избежании двойного налогообложения: что это значит
Авторы
Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Сегежа продажа активов Европа санкции
Материалы по теме
Segezha займет ₽27 млрд у банков на лесопромышленный проект в Карелии
Бизнес
Segezha Group привлекла ₽30 млрд в ходе IPO на Московской бирже
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter