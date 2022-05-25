«Известия» сообщили о планах ввести новый сбор с авиапассажиров

В Минтрансе обсуждают введение нового сбора с пассажиров при покупке авиабилета, на эти средства создадут фонд на случай, например, банкротства авиакомпаний, пишет газета. Планируется, что это не вызовет рост цен на билеты

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В России могут ввести новый сбор с продажи авиабилетов для формирования резервного фонда, средства с которого пойдут на выполнение обязательств перед авиапассажирами в случае форс-мажоров, соответствующие планы обсуждают в Минтрансе, «Ростехе» и ТКП. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на трех источников на рынке и письмо вице-президента ТКП Алексея Шубенкова.

«Представляется необходимым установить сбор, взимаемый с пассажиров при оформлении билетов», — говорится в документе.

В случае банкротства какой-либо авиакомпании, фонд направит средства на пересадку ее клиентов на другие рейсы, либо фонд оплатит возврат денег за несостоявшийся перелет, говорится в тексте письма Шубенкова. Он также утверждает, что создание фонда не станет причиной подорожания авиабилетов, поскольку этот платеж «будет формироваться за счет перераспределения сборов, установленных действующим законодательством» России.

Сумма сбора может составить от 70 до 250 руб. с одного перелета, размер сбора еще обсуждается и до конца не утвержден, сообщили газете два источника в авиаотрасли. Вместе с этим часть суммы может быть перечислена не на счет образованного фонда, а направлена оператору системы за оказание услуги. «Известия» пишут, что оператором может стать «Авиагарант».

Сейчас в стоимости авиабилеты учитываются несколько сборов, среди них топливный, аэропортовый и сервисный, взимается плата за безопасность и обслуживание пассажиров, обслуживание самолетов в аэропортах, предоставление услуг диспетчеров и другие.

В марте пассажиропоток в России упал на 20% (до 5,2 млн человек), в апреле спад составил 30% (до 5,03 млн), в сравнении с аналогичными периодами прошлого года, узнал «Коммерсантъ». Росавиация перестала публиковать оперативную статистику в марте, причины такого решения регулятор не пояснил. При этом статистика за январь и февраль этого года показывала рост авиаперевозок, за этот счет общий пассажиропоток за четыре месяца вырос на 2,6% до 24,8 млн человек.

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Авиабилеты эконом-класса при этом выросли за апрель в цене — Росстат выявил их подорожание на 16,1%.

Согласно негативному сценарию программы развития российской авиатранспортной отрасли до 2030 года, парк иностранных самолетов в стране со второй половины начнет стремительно сокращаться, сообщили «Комммерсанту» источники в Минтрансе, АЭВТ и двух авиакомпаниях в апреле. Летную годность оставшегося авиапарка будут обеспечивать за счет разборки самолетов на запчасти, сообщало издание.

Специалисты по авиационной отрасли IBA уверены, что запчастей для самолетов российских авиакомпаний хватит на три месяца, писал Bloomberg в конце мая. По данным агентства, дефицит самолетов не исправит попытка заменить Airbus и Boeing бортами российского производства. Глава консалтинговой компании Cirium Роб Моррис заявил Bloomberg, что до производства российских двигателей для Superjet «еще далеко». Сейчас используется двигатель, который изготовлен в партнерстве с французской компанией Safran SA.



