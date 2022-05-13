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Росстат назвал самые подорожавшие и самые подешевевшие товары за апрель

Росстат: Рост цен за апрель замедлился до 1,6%, годовая инфляция достигла 17,8%
В апреле рост цен в России замедлился более чем в четыре раза к марту — до 1,6%. Но в годовом выражении рост цен достиг максимума почти за 20 лет — 17,8%. За месяц сильнее всего подорожали свекла, авиабилеты, мыло и прокладки
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

По итогам апреля 2022 года рост цен замедлился до 1,56% против 7,6% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении, то есть к апрелю прошлого года, инфляция составила 17,83%. Более высокий показатель в последний раз фиксировался в январе 2002 года (18,96%). В марте уровень годовой инфляции равнялся 16,7% (тогда это был рекорд с весны 2015 года).

Продовольственные товары за месяц подорожали на 2,87%, непродовольственные — на 0,53%, услуги — на 1,07%.

Что подорожало и подешевело

В апреле подешевел ряд основных товаров, показала статистика Росстата. Если в марте заметно упали в цене только огурцы и газомоторное топливо (на 17,4% и 10% соответственно), то в апреле подешевевших позиций было больше. Среди продуктов снизилась стоимость помидоров — на 16,2%, бананов — на 10,2%, капусты — на 6,4%. В марте эти три продукта подорожали примерно на 30-40%.

В категории услуг в апреле подешевели поездки в ОАЭ и отдельные страны Южной Азии (Индия, Мальдивы, Шри-Ланка) — на 17% и 12,4% соответственно.

Среди непродовольственных товаров подешевела техника. На 15,6% упали в цене флеш-накопители USB, на 14% и чуть больше подешевели телевизоры, мониторы для компьютера, электропылесосы, на 13,2% — ноутбуки. В марте на фоне ажиотажного спроса и девальвации рубля те же флеш-накопители и мониторы выросли в цене на 37%.

Несмотря на пополнившейся список подешевевших позиций, многие товары в апреле выросли в цене. В категории продуктов в лидерах оказались свекла (+19,2%), маргарин (+12,9%), яблоки (+10,7%).

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Продолжали дорожать и предметы гигиены: по итогам апреля туалетное мыло выросло в цене на 12%, прокладки гигиенические — на 11,9%, хозяйственное мыло — на 10,2%, одноразовые бритвенные станки, пена для бритья, шампунь — примерно на 9%.

Среди услуг в цене прибавили авиабилеты эконом-класса (+16,1%) и поездки в отдельные страны Средиземноморья (+10,4%). К отдельным странам Средиземноморья Росстат относит Кипр, Марокко и Тунис.

Для наблюдения в апреле Росстат скорректировал список стран, поездки в которые учитываются при регистрации стоимости туристических туров, рассказали в ведомстве. Из списка отслеживаемых позиций исключены - поездки в Грецию и Китай, поездки на отдых в Испанию и Таиланд, экскурсионные поездки в Финляндию, Францию, Германию. При этом добавлены: поездки в Белоруссию, отдельные страны Средиземноморья, страны Закавказья (Абхазия, Азербайджан, Армения, Грузия), отдельные страны Средней Азии (Казахстан, Узбекистан), Ближнего Востока» (Израиль, Иордания), Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Таиланд) и Южной Азии.

Причины замедления инфляции

Резкое торможение инфляции вызвано падением спроса на кредиты, трансформацией сбережений с акцентом на вклады и сокращением доходов населения, объясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Замедление инфляции происходит за счет роста курса рубля и снижения спроса: население переключается в режим экономии», — добавляет директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. Аналитик ожидает дальнейшего замедления роста цен, хотя пока не понятно, как будут вести себя цены в условиях исчерпания запасов товаров и роста цен производителей. Но впереди сезон сбора урожая, что должно сдержать продовольственные цены, напоминает он.

Многие торговые сети сумели поддержать разнообразие ассортимента продукции и избежать дефицита по основным позициям, в том числе за счет ранее накопленных запасов, указывает начальник отдела специальных проектов и программ центра экономического анализа и прогнозирования ЦСР Арсений Китаев. «Сегодня паническая модель поведения сменилась сберегательной. Вероятнее всего, население уже начало адаптировать структуру потребления под новые условия, вместо подорожавшей импортной продукции предпочитая осуществлять траты на организацию летнего отдыха, решение медицинских вопросов и строительство», — допускает он.

В ближайшие полгода-год динамика инфляции будет зависеть от того, насколько успешно российская экономика пройдет первый этап трансформации в новых экономических условиях, убежден Китаев. «В этот период рост цен будет зависеть, в частности, от оперативности решения логистических проблем, восстановления производственных цепочек и налаживания поставок критически значимой продукции, попавшей под внешнеэкономические ограничения», — отметил эксперт.

В прогнозе Центробанка, опубликованном в конце апреля, прогнозируется диапазон инфляции 18-23% на конец года. Аналитики "ВТБ Капитала" считают, что рост цен может оказаться даже ниже 18%. Это произойдет, если текущие темпы инфляции в остаток года составят меньше 9,5% в пересчете на год.

В «БКС Мир Инвестиций» пока сохраняют прогнозы инфляции по году на уровне около 20%, но не исключают возможности, что она будет ниже - 17-18%. Инфляции до 20% ожидают и в «Локо Инвесте».

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Инфляция рост цен Росстат подорожание
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