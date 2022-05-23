Количество авиабилетов за рубеж «в один конец» достигло 70%

Менеджеры стали чаще отказываться от покупки обратных билетов после вылета из России

Выезжающие из России менеджеры стали реже покупать обратные билеты. Это касается сотрудников консалтинговых, финансовых и IT-компаний. В марте-апреле самыми популярными направлениями у них стали Казахстан и Турция

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В марте-апреле 2022 года резко выросла доля менеджеров, которые при выезде из России решили не покупать обратные авиабилеты. В марте доля билетов «в один конец» достигла 70%, в апреле — 47%. В 2019-м на такие билеты приходилось около трети заказов.

Об этом РБК рассказал представитель компании «Аэроклуб», которая работает на рынке бизнес-трэвел услуг. По данным исследования РБК, она возглавляет рейтинг ведущих игроков рынка по оборот без учета субагентов.

«Сравнение с 2019 годом кажется нам наиболее релевантным, так как рынок находился в стабильном состоянии, а не был подвержен экстремальным воздействиям, таким как, например, COVID-19», — объясняет представитель «Аэроклуба».

Выводы компании основаны на анализе более 1 млн транзакций, прошедших через компанию за первый квартал и апрель 2019, 2021 и 2022 годов. Под транзакцией понимается оплата одного авиабилета, либо одного бронирования отеля. Но представитель «Аэроклуба» отказался раскрыть данные по числу проданных билетов и бронирований в гостиницах.

Управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова называет рост спроса на билеты «в один конец» косвенным подтверждением релокации сотрудников. После начала спецоперации на Украине Россию покинули много IT-специалистов, в основном, они уехали в страны ближнего зарубежья, говорила глава группы InfoWatch Наталья Касперская. «Проблема оттока кадров существует. Она была довольно массовая в конце февраля — начале марта, когда «табуны» айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались», — указывала она. В большинстве случае речь шла о направлениях, которые традиционно не входят в топ-предпочтений у представителей бизнеса, уточняет Липатова.

По данным «Аэроклуба», в марте-апреле самыми популярными странами, куда оформлялись заказы без обратных билетов, стали Казахстан, Турция, Узбекистан, Израиль, Армения, Азербайджан и ОАЭ. По словам Липатовой, в апреле спрос на размещение в Израиле превысил «доковидные» показатели на 73%, при этом большая часть бронирований пришлась на представителей IT- и телеком сегмента, а также на компании, оказывающие финансовые и консалтинговые услуги. «Рекордный спрос на размещение [в отелях] также продемонстрировали ОАЭ и Казахстан, в топе направлений Армения, Азербайджан и Узбекистан. В основном это безвизовые страны, с которыми открыто авиасообщение», — добавила она.

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17 мая глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что около 80% обладателей сим-карт российских операторов сотовой связи, уехавших из России после начала военной операции на Украине, вернулись в страну. Данных по количеству уехавших чиновник не привел. По данным ФСБ, в первом квартале 2022 года из России выехало 3,88 млн россиян. Это на 36% меньше, чем в четвертом квартале 2021 года, но на 46% больше по сравнению с январем—мартом 2021 года.