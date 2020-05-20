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Основатель хедж-фонда предупредил о возможном запрете владения золотом

Криспин Оди считает, что ЦБ различных стран не смогут сдержать инфляцию в условиях вызванного COVID-19 кризиса и могут попытаться демонетизировать золото
Золото GOLD $1 750,1 +0,55%
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Фото: Sakchai Lalit / AP
Фото: Sakchai Lalit / AP

В случае утраты контроля над инфляцией после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, власти могут запретить частным лицам владеть золотом. Об этом, как сообщает Bloomberg, предупредил инвесторов Криспин Оди, которого агентство называет управляющим одним из крупнейших в Европе хедж-фондов.

В понедельник, 18 мая, стоимость тройской унции (31,1034768 г) золота подскочила до $1775,8, что стало максимальным показателем с октября 2012 года. На следующий день цена поднималась до $1788,8 за унцию, в среду стоимость драгоценного металла колеблется в районе $1750.

«Неудивительно, что люди покупают золото. Но власти могут в какой-то момент попытаться демонетизировать золото, сделав владение им незаконным для частных лиц», — написал Оди.

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Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В апреле он увеличил долю вложений своего флагманского фонда Odey European Inc. с 15,9 до 39,9%, при этом среди акций различных компаний наибольшая сумма была вложена в бумаги Barrick Gold Corp., одного из крупнейших золотодобытчиков мира.

Оди считает, что ЦБ различных стран не смогут сдержать инфляцию в условиях вызванного COVID-19 кризиса. «Я очень рассчитываю, что власти будут бороться на каждом шагу, но я также ожидаю, что борьбу они проиграют», — полагает Оди.

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Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Bloomberg отмечает, что страх конфискации золота властями широко распространен среди сторонников вложений в драгоценный металл. Они, в частности, напоминают, что такая мера была использована властями США во время Великой депрессии — в 1933 году президент Франклин Рузвельт своим указом обязал всех физических и юридических лиц — под страхом штрафов или даже лишения свободы на срок до десяти лет — сдать все имеющиеся у них золотые слитки и монеты в банки в обмен на бумажные деньги по цене $20,67 за унцию. Из банков золото было передано в распоряжение правительства, после чего цена на него была поднята до $35 за унцию. Золото также перестало быть легальным средством платежа на территории США, любые контракты и ценные бумаги, номинированные в золоте, были объявлены недействительными, выплаты по ним предписывалось производить бумажными деньгами.

Автор: Евгений Калюков
Теги: золото
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