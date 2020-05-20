Основатель хедж-фонда предупредил о возможном запрете владения золотом

Криспин Оди считает, что ЦБ различных стран не смогут сдержать инфляцию в условиях вызванного COVID-19 кризиса и могут попытаться демонетизировать золото

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В случае утраты контроля над инфляцией после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, власти могут запретить частным лицам владеть золотом. Об этом, как сообщает Bloomberg, предупредил инвесторов Криспин Оди, которого агентство называет управляющим одним из крупнейших в Европе хедж-фондов.

В понедельник, 18 мая, стоимость тройской унции (31,1034768 г) золота подскочила до $1775,8, что стало максимальным показателем с октября 2012 года. На следующий день цена поднималась до $1788,8 за унцию, в среду стоимость драгоценного металла колеблется в районе $1750.

«Неудивительно, что люди покупают золото. Но власти могут в какой-то момент попытаться демонетизировать золото, сделав владение им незаконным для частных лиц», — написал Оди.

В апреле он увеличил долю вложений своего флагманского фонда Odey European Inc. с 15,9 до 39,9%, при этом среди акций различных компаний наибольшая сумма была вложена в бумаги Barrick Gold Corp., одного из крупнейших золотодобытчиков мира.