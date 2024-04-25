Власти допустили перенос сроков сдачи рыболовных судов под инвестквоты

Правительство обсуждает возможность переноса предельно допустимых сроков сдачи рыболовных судов, заказанных на первом этапе инвестквот. По части флота сроки могут сдвинуть на конец 2030 года

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В правительстве обсуждают перенос крайнего срока сдачи рыбопромышленникам рыболовных судов, заказанных в рамках первого этапа инвестиционных квот, рассказал РБК источник в судостроительной отрасли. Как сообщили РБК в Минпромторге, на данный момент сроки не перенесены, «вопрос только обсуждается».

Про какие суда идет речь

Рыболовные квоты дают рыбопромышленным компаниям право на вылов морских биоресурсов в территориальных водах России. До 2017 года они распределялись по так называемому историческому принципу, то есть исходя из исторического объема добычи компаниями. Затем власти внедрили новый механизм распределения: у компаний изъяли часть квот, которые были перераспределены на торгах с инвестиционными целями.

Победители торгов перечисляли средства в бюджет. Дополнительно они обязались инвестировать в создание в России наземных рыбоперерабатывающих комплексов или рыболовных судов, в противном случае квоты они не получали. Механизм должен был решить несколько задач: пополнить федеральный бюджет и поддержать российскую судостроительную отрасль, которая традиционно загружается оборонными заказами, но испытывает нехватку заказов гражданских. Кроме того, реформа должна была омолодить устаревший российский рыбопромысловый флот, основу которого составляли произведенные еще на советских предприятиях или бывшие в употреблении и переделанные иностранные суда.

Как проходит реформа инвестквот В 2017 году заработал первый этап реформы инвестквот. В рамках него Росрыболовство реализовало на торгах 20% квот на добычу минтая и сельди в Северном и Дальневосточном рыбохозяйственных бассейнах на 15 лет. Взамен инвесторы взяли на себя обязательства построить 64 рыбопромысловых судна, а также 27 прибрежных рыбоперерабатывающих заводов. Затем в 2019 году в рамках той же реформы прошел первый этап крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами, на которых было распределено 50% квот на добычу краба в Северном и Дальневосточном бассейнах на 15 лет. Победители аукционов обязались построить 41 краболов. По условиям договоров суда должны были быть построены в течение пяти лет. Таким образом, всего по программе инвестквот первого этапа было запланировано строительство 105 судов. Завершить строительство флота по утвержденным инвестпроектам Росрыболовство рассчитывало в 2025 году. Но уже в 2020 году стало понятно, что стройка по независящим от инвесторов обстоятельствам идет с опозданием — от полугода до двух лет. Сначала сроки сдвигались из-за пандемии, а затем из-за введенных в ответ на начало специальной военной операции на Украине санкций — в проекты судов потребовалось вносить существенные изменения, для них стало недоступно санкционное оборудование, а стоимость самих проектов выросла. В марте этого года глава Росрыболовства Илья Шестаков заявлял, что, согласно ожиданиям, все 105 судов будут готовы до 2027 года. При этом в 2023 году власти запустили второй этап реформы инвестквот, в рамках которого распределяются оставшиеся 50% квот на добычу краба, а также еще 20% квот на добычу минтая и сельди на Дальнем Востоке.

Как пояснили РБК в Минпромторге, на данный момент из 64 рыболовных судов (без учета краболовов), заказанных на первом этапе реформы, заказчикам передано 14. До конца 2027 года, по данным министерства, предполагается сдача еще 44 судов, судьбу оставшихся шести там не прояснили. «Были три основные отборочные кампании, договоры по их результатам заключены инвесторами и Росрыболовством в апреле—мае 2018 года, в сентябре 2019 года и в декабре 2021 года. От времени заключения договоров с Росрыболовством отсчитываются установленные восемь лет. По ряду судов крайний текущий лимитированный срок реализации проектов наступает в декабре 2029 года», — пояснили в пресс-службе.

Источник, близкий к Минпромторгу, отметил, что в случае переноса сроков сдачи заводы смогут продолжать строительство отдельных заказов до декабря 2030 года.

Почему потребовалось изменить сроки

После начала специальной военной операции на Украине страны Запада ввели санкции в отношении российской промышленности, поставки комплектующих, в том числе двигателей иностранного производства, были остановлены. Это привело к перепроектированию судов под новое оборудование, в основном китайского производства, увеличились сроки и стоимость строительства.

Изначально срок строительства ограничивался пятью годами, работы могли быть продлены на год в случае наступления «чрезвычайных обстоятельств». В 2023 году после введения санкций правительство продлило максимальные сроки строительства рыболопромысловых судов на два года — до семи лет и одного дополнительного года. Кроме того, в марте 2024 года Минсельхоз выступил с предложением продлить с пяти до семи лет и сроки строительства краболовов. В пояснении к подготовленному министерством проекту постановления это объяснялось тем, что по 19 судам (это 47,5% от общего количества краболовов, которые строятся в рамках первого этапа реформы) есть отставания в сроках реализации проектов и в установленный пятилетний срок они не укладываются.

Самые крупные заказы были размещены на верфях Санкт-Петербурга, которые входят в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК, с 2023 года находится в доверительном управлении банка ВТБ). Рыбопромышленный холдинг «Норебо» заказал на Северной верфи серию из десяти траулеров проекта 170701, по состоянию на конец 2019 года она стоила 38,4 млрд руб. Русская рыбопромышленная компания (РРПК) разместила заказ на серию из шести траулеров-процессоров на Адмиралтейских верфях, в 2017 году судно оценивалось €100–110 млн, серия — в €600–660 млн.

Что говорят участники рынка и эксперты

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что перенос сроков — «давно назревшее решение». «Предприятия вынуждены почти полностью перепроектировать суда в связи с переориентацией на поставки комплектующих российского производства или из стран, которые не вводили санкции. Некоторым рыбопромышленным компаниям пришлось завязать поставки на себя, так как самые жесткие ограничения были введены именно в отношении ОСК и верфей, которые также выпускают продукцию военного назначения, в отношении частных компаний они более мягкие», — говорит эксперт.

Он отметил, что сохранение установленных в предыдущие годы сроков строительства бьет по интересам заказчиков, которые формально не смогут выполнить условия получения квот.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) поддерживает продление сроков, сказал РБК ее президент Герман Зверев. По оценкам ВАРПЭ, отставание от сроков колеблется от полугода до двух лет и более. «Если законодательно не сдвинуть сроки, в которые должны быть реализованы проекты, рыбаки рискуют не получить инвестквоты. При этом они со своей стороны выполняют все условия договоров как перед государством, так и перед судостроителями. Они заказали суда и прошли конкурсный отбор, вовремя проводят все финансовые платежи в рамках контрактов, оплачивают банковские гарантии», — отмечает Зверев.

Глава ВАРПЭ подчеркнул, что основная часть инвестиционных средств — кредитные. С 2017 года, когда была запущена программа, задолженность рыбаков по кредитам и займам выросла почти в семь раз, до 920 млрд руб., за прошлый год она увеличилась на 58%, утверждает он.

«Сейчас рыбаки несут нагрузку по обслуживанию кредитов и их плановому погашению, не имея возможности осваивать ресурс. Если законодательные сроки реализации проектов не будут сдвинуты, рыбаки не смогут окупить инвестиции, на что рассчитывали при принятии решения об участии в программе», — утверждает Зверев.

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота заявила, что постоянно информирует Росрыболовство и Минпромторг о ходе строительства судов. «Рассчитываем, что меры по поддержке судостроения позволят завершить постройку всех рыбопромысловых судов в установленные сегодня законодательством сроки без их продления», — говорит президент ассоциации Алексей Осинцев.

«Принимая во внимание причины переноса сроков сдачи заказов, которые в большинстве случаев связаны с санкционными ограничениями и, как следствие, необходимостью перепроектирования судов, замены оборудования и выстраивания новых логистических цепочек, мы поддерживаем данную инициативу, считаем, что она своевременная и вполне обоснована, — заявил РБК представитель ОСК. — Большинство заказчиков понимают сложившуюся ситуацию и конструктивно подходят к возможности продления сроков реализации проектов. На сегодняшний день большинство проблем, связанных с санкционным давлением, решены и строительство ведется ритмично в согласованные с заказчиками сроки».

В рыбопромышленном холдинге «Норебо» отказались от комментариев. РБК направил запрос в РРПК.

Что говорят в Росрыболовстве

В Росрыболовстве, впрочем, заявили РБК, что инициатива о переносе сроков сейчас рассматривается только «в части строительства краболовов». «Федеральное агентство по рыболовству принимает участие в реализации предложения о переносе сроков строительства краболовных судов с пяти до семи лет», — сообщил представитель ведомства. Инициатива реализуется по просьбе рыбохозяйственных предприятий, подчеркнули в ведомстве, именно от них поступали предложения увеличить сроки строительства краболовных судов в связи с санкциями и действиями недружественных стран. Эти факторы приводили к срыву поставок необходимого оборудования и, следовательно, невозможности сдачи судов в срок, объясняет представитель Росрыболовства.

В ведомстве добавили, что условия продления прорабатываются «с учетом использования такого высоколиквидного ресурса», а перенос сроков строительства судна будет необходимо согласовать с Минпромторгом.