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Война санкций ,  
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Костин ответил на вопрос о западном бизнесе фразой про российский бигмак

Глава ВТБ Костин прокомментировал возможность возвращения McDonald's в Россию
Сюжет
Война санкций
России и США «шаг за шагом» удастся восстановить деловые отношения, считает Костин. По оценкам главы ВТБ, американские компании уже скоро начнут возвращаться на российский рынок
Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что процесс возвращения американских компаний в Россию начнется совсем скоро. По его мнению, для адаптации на рынке компаниям потребуется «некоторое время», но «шаг за шагом» деловые отношения удастся восстановить.

В интервью CNN Костин рассказал о своих ожиданиях от изменения отношений России и США. Он отметил, что пока слишком рано говорить о каких-то прогнозах, но у американского президента Дональда Трампа «определенно благие и искренние» намерения.

Комментируя возможность возвращения западных компаний на российский рынок, глава ВТБ вспомнил об уходе из России крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания McDonald's. «У нас уже есть российский бигмак, и я не уверен, что нам так уж сильно нужен McDonald's», — сказал он.

Путин поручил разработать правила возвращения западных компаний в Россию
Бизнес
Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

McDonald's приостановил работу в России в марте 2022 года, а уже в мае компания объявила об уходе с российского рынка. Новым владельцем сети стал бизнесмен Александр Говор, а рестораны начали работать под брендом «Вкусно — и точка». Сейчас, согласно информации на сайте компании, в России работает более 920 ресторанов общественного питания.

Костин напомнил о словах президента Владимира Путина, который говорил, что если западные компании захотят вернуться на российский рынок, то преференций для них создавать не будут. «Я думаю, что процесс нормализации займет некоторое время. Но бизнес гораздо менее политизирован. Бизнес хочет заниматься бизнесом», — добавил он.

«Я помню об отношениях с американскими компаниями, с американскими банками. Я думаю, шаг за шагом нам удастся восстановить деловые отношения, если руководители стран, политики, будут принимать правильные решения», — заключил Костин.

Обсуждение возможного возвращения в Россию иностранных компаний началось на фоне переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде 18 февраля. Путин отмечал, что возвращение иностранных компаний должно быть «максимально прозрачным», а у отечественных производителей должны остаться преимущества.

Костин говорил, что отечественные компании вполне конкурентоспособны и «они свое место не уступят». Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допускал, что для возвращения зарубежным компаниям потребуется создать совместные предприятия с российским бизнесом.

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Персоны
Милена Костерева
Россия США иностранные компании переговоры McDonald’s Андрей Костин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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