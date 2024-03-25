Индия стала крупнейшим поставщиком лекарств на российский рынок

В 2023 году Индия стала крупнейшим поставщиком лекарств в Россию, опередив лидировавшую последние два года Германию. Европейские страны сокращают ввоз оригинальных препаратов из-за появления аналогов и ограничения работы на рынке

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / TACC

В 2023 году Индия стала крупнейшим зарубежным поставщиком лекарств на российский рынок, следует из подготовленных для РБК данных аналитической компании RNC Pharma. Исследование основано на собственных данных аналитической компании и сведениях Росздравнадзора о выпуске лекарств в обращение.

За прошедший год на российский рынок поступило 293,9 млн упаковок индийских лекарств — почти на 3% больше, чем годом ранее. Рост поставок произошел после трех лет падения, из которых два года — в 2021 и 2022-м — лидером была Германия. В 2023 году на российский рынок ввоз немецких лекарств в страну сократился почти на 20% до 238,7 млн упаковок.

В числе других ключевых стран-поставщиков — Франция, откуда на российский рынок было завезено 149,3 млн упаковок (рост на 7,6%), Венгрия (112,5 млн упаковок — на 11,6% больше, чем годом ранее) и Белоруссия. Последняя нарастила поставки на 6,9% — до 109,8 млн упаковок. Падение среди крупных поставщиков препаратов в Россию произошло у Великобритании (на 10,5% до 63,2 млн) и Польши (на 16,5% до 60,9 млн). Среди стран, начавших в прошлом году поставки в Россию впервые — ОАЭ, из которой было ввезено 35,7 тыс. упаковок, Армения (1,6 тыс.) и Куба (1,5 тыс.)

Всего за 2023 год на российский рынок было выпущено 1,8 млн упаковок иностранных лекарств. Несмотря на рост на 1,5% год к году, этот показатель все равно ниже уровня 2021 года, когда в страну завезли 1,9 млрд упаковок. Больше всего на российском рынке лекарств местного производства — в 2023 году их было 4,1 млрд упаковок.

Какие компании поставляют в Россию лекарства

Больше всего иностранных препаратов поставляет на российский рынок израильская Teva, специализирующаяся на выпуске дженериков, (аналогов оригинальных лекарств), у которой, по собственным данным, 53 производственных площадки в разных странах мира. Согласно данным RNC Pharma, в 2023 году Teva завезла в Россию 149,8 млн упаковок — на 11% больше, чем годом ранее. На втором месте — индийская Dr. Reddy’s, нарастившая поставки на 12% — до 110,1 млн упаковок лекарств.

Французская Sanofi (выпускает в том числе инновационные лекарства для лечении онкологии и диабета) и немецкая Stada (бренды «Аквалор, «Снуп» и другие) сократили импорт на 6% и 12% соответственно — до 89,3 млн и 81,1 млн упаковок. Впрочем, у обеих компаний есть собственные предприятия в России.

Замыкающая пятерку крупнейших по поставкам иностранных компаний британская Reckitt Benckiser (выпускает обезболивающее «Нурофен», а также средства для уборки Finish и Vanish и презервативы Durex) нарастила объем на 18% — до 79,5 млн упаковок.

Самый заметный рост показали в основном индийские компании. Так, на 67% — до 4,8 млн упаковок — увеличила поставки зарегистрированная в Мумбаи Oxford Laboratories. В ее портфеле — сердечно-сосудистые средства, препараты, стимулирующие потенцию, офтальмологические и другие лекарства. На 58% — до 13,7 млн упаковок — увеличила ввоз своих лекарств еще одна специализирующая на дженериках крупная индийская фармкомпания Ipca Laboratories.

В числе лидирующих по динамике зарубежных производителей также венгерская Gedeon Richter, основной профиль которой — препараты для женского здоровья. За минувший год она нарастила поставки на 46% — до 41,6 млн упаковок. На 49% — до 8,4 млн — увеличила показатель хорватская Belupo, также специализирующаяся на дженериках, и на 33% — индийская Sentiss Pharma, поставившая 17,8 млн упаковок лекарств.

Почему западные компании сокращают поставки в Россию

Спрос на фармацевтическом рынке меняется, а вместе с ним и конкурентная среда, говорит директор по развитию из компании RNC Pharma Николай Беспалов. Отдельные иностранные компании выводят с рынка препараты, у которых появилось много аналогов, пользующихся большей популярностью за счет низких цен, поясняет он.

Например, в начале 2023 года американская Viatris прекратила поставки на российский рынок лекарства для лечения эректильной дисфункции «Виагра», напоминает Беспалов. На долю этого препарата в конце 2022 года приходилось лишь 3% натурального объема продаж лекарств с международным непатентованным наименованием Силденафил, оставшаяся часть распределялась между многочисленными аналогами, которые появились за последние годы.

В конце прошло года в российских аптеках закончился антибиотик «Вильпрафен» — оказалось, что производящая его японская Astellas решила вывести препарат с российского рынка. При этом аналогов у него в России нет. Впоследствии в компании пояснили, что продажи будут прекращены по всему миру, и связано это с оптимизацией инвестиций компании.

Кроме того, продолжает Беспалов, в отношении отдельных препаратов некоторые западные фармкомпании принимали политические решения. Так, в марте 2022 года, после начала российской специальной военной операции в России, американская Eli Lilly сообщила о прекращении поставок препарата «Сиалис», а американская AbbVie — препарата «Ботокс» и линейки филеров.