Японцы прекратят выпуск в России популярного антибиотика вильпрафен

Фармкомпания Astellas решила вывести антибиотик вильпрафен с российского рынка. В Минздраве предлагают заменять его азитромицином, но к последнему у пациентов может быть резистентность из-за приема в пандемию

Международная фармкомпания со штаб-квартирой в Японии Astellas решила вывести с российского рынка антибиотики вильпрафен и вильпрафен солютаб (международное непатентованное наименование — джозамицин), выяснил РБК.

Во второй половине декабря в российских аптеках практически закончились запасы этих лекарств. Так, по данным онлайн-агрегатора аптек «Мегаптека» (видит ассортимент более 10 тыс. точек по всей стране), в Москве 21 декабря вильпрафен солютаб был доступен лишь в одной из 2,5 тыс. подключенных к сервису аптек. Вильпрафена не было вообще. Не оказалось лекарств с джозамицином ни в одной аптеке Санкт-Петербурга, Перми, Тамбова, в Воронеже они были доступны лишь в 19 из 461 подключенных к сервису точек, в Самаре — в 25 из 364.

Согласно данным государственного реестра лекарственных средств, вильпрафен и вильпрафен солютаб выпускают заводы «Ортат» (входит в группу «Р-фарм» Алексея Репика), а также «Зио-Здоровье» (холдинг «Фармэко», основанный Владимиром Бабием).

В компании «Зио-Здоровье», куда корреспондент РБК обратился как потребитель, сообщили, что Astellas приняла решение прекратить производство джозамицина в России и вывести его с рынка. В российском представительстве японской фармкомпании, куда РБК обратился аналогичным образом, подтвердили прекращение производства и вывод препарата с рынка вильпрафена, уточнив, что другие ее препараты останутся. Причин такого решения собеседники РБК не назвали.

В ответ на официальный запрос в «Фармэко», куда входит «Зио-Здоровье», порекомендовали обратиться в Astellas. На запросы РБК в Astellas и «Р-фарм» не ответили.

Для чего нужен вильпрафен

Препараты на основе джозамицина используются в лечении инфекций верхних и нижних дыхательных путей и ЛОР-органов, инфекций в стоматологии и офтальмологии, кожных покровов и мягких тканей, заболеваний ЖКТ и других. Отличаются вильпрафен и вильпрафен солютаб формой выпуска — они производятся в виде таблеток, покрытых пленочной оболочкой, и диспергируемых (то есть растворяющихся) таблеток.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк считает вывод вильпрафена с российского рынка неожиданным решением. Он отмечает, что в России у этого препарата нет аналогов и пока что неизвестно о том, чтобы кто-то собирался его выпустить. При этом Шуляк отмечает, что вильпрафен пользуется спросом, и полагает, что пациентов не оставят без этого лекарства. Не исключено, что кто-то из его нынешних производителей получит принудительную лицензию на выпуск препарата, заключает Шуляк.

Что происходит со спросом на антибиотики в России

Спрос на антибиотики в этом году, согласно статистике, снижается. По данным аналитической компании DSM Group, за десять месяцев 2023 года в стране было реализовано 191,2 млн упаковок антибиотиков на 48,9 млрд руб. (данные включают аптечные продажи и реализацию через госзакупки). Это на 23 и 20% соответственно меньше, чем за аналогичный показатель 2022 года.

За последние полные четыре года пик продаж антибиотиков в натуральном выражении ожидаемо приходился на 2020 год, когда в стране началась пандемия коронавируса. Тогда, в частности, было реализовано 419,3 млн упаковок этих лекарств более чем на 76 млрд руб. В денежном выражении больше всего было продано антибиотиков в 2021 году — на 91,7 млрд руб., хотя в упаковках было снижение до 403,5 млн штук. В 2022 году потребление антибиотиков упало в 1,4 раза, до 290,6 млн упаковок, хотя продажи в денежном выражении составляли 72,3 млрд руб.

В число самых покупаемых антибиотиков по объему продаж в денежном выражении входят препараты с МНН цефиксим, азитромицин, амоксиклав, цефтриаксон и амоксициллин.

При этом продажи уходящих с российского рынка антибиотиков Astellas вопреки общему снижению спроса на эту категорию препаратов в этом году росли. Продажи антибиотиков с МНН джозамицин по итогам десяти месяцев 2023 года составили 1,4 млн упаковок на 915,8 млн руб. Это почти на 17 и 15% соответственно больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего упаковок джозамицина было продано в 2019 году — 2,8 млн на 1,8 млрд руб. В 2021 году был незначительный рост в денежном выражении, но в упаковках произошло снижение, продолжившееся в 2022 году.

Что ждет пациентов после исчезновения вильпрафена

По данным реестра Росздравнадзора, последние партии вильпрафен солютаба производства «Зио-Здоровье» были введены в оборот в июле этого года. Сведения о выпуске вильпрафена обнаружить не удалось.

Имеющихся сейчас в российских медицинских организациях остатков вильпрафена и вильпрафен солютаба хватит чуть больше чем на полгода, в аптеках запасов осталось менее чем на месяц, рассказали РБК в пресс-службе Минздрава со ссылкой на аналитическую витрину российского правительства.

В Минздраве также отметили, что джозамицин можно заменить на лекарства с международными непатентованными наименованиями азитромицин и кларитромицин, «по которым отмечается устойчивый ввод в гражданский оборот». Находящиеся в обороте остатки азитромицина, по данным Минздрава, покрывают более чем годовую потребность, кларитромицина — восьмимесячную.

При этом в министерстве не стали комментировать вопрос с прекращением производства джозамицина в России.

Однако с указанными Минздравом препаратами могут быть другие сложности. Из-за происходившего в пандемию коронавируса неправильного и чрезмерного использования антибиотиков, не приносившего эффекта, у населения сформировалась высокая резистентность к таким препаратам, говорит доктор медицинских наук и профессор Светлана Каневская. В числе основных ошибок она называет назначение антибиотиков не по показаниям (например, при вирусах, которые такие препараты не убивают), а также несоблюдение схемы приема по кратности и длительности лечения.

С ней согласна руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра Марина Бережная. Она также отмечает, что из-за неконтролируемого приема антибиотиков населением микробы, находящиеся в организмах пациентов, «привыкают» к препаратам, а врачи не получают должного эффекта лечения. Ключевая ошибка, по ее словам, заключается в самолечении, когда человек «назначает» себе антибиотик по совету родственника, друга или по собственному схожему опыту в прошлом. Еще одна ошибка — излишняя перестраховка врача, которому проще назначить как можно больше препаратов, в том числе из-за недостаточного обследования для формулировки наиболее корректного и эффективного плана лечения. «Проще говоря, на всякий случай», — заключает Бережная.

Что говорят о резистентности к антибиотикам в ВОЗ К 2050 году антибиотикорезистентность может стать причиной смерти 10 млн человек в год — к такому выводу пришли в Европейском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В ноябре этого года организация сообщила, что уже сегодня из-за устойчивости к антибиотикам ежегодно погибают 5 млн человек, из них около полумиллиона приходится на страны Европы и Центральной Азии. ВОЗ включила устойчивость к антибиотикам в число десяти глобальных угроз миру. Хуже всего ситуация обстоит в странах с низкими и средними доходами, отмечают в организации. По ее данным, чаще всего антибиотики употребляют при простуде, симптомах гриппа, боли в горле и кашле. При этом такие симптомы чаще всего вызваны вирусами, на которые антибиотики не действуют, подчеркивают в ВОЗ.

Что предлагают в Минздраве

В октябре этого года Минздрав разработал проект приказа, в котором предложил отказаться от применения антибиотиков при лечении ОРВИ. Согласно документу, в министерстве хотят полностью отказаться от этих препаратов при простудных заболеваниях. Заменить их предполагается на антивирусные лекарства, перечень которых расширился, — помимо арбидола, ингавирина и занамивира в него могут войти кагоцел, триазавирин, тилорон и нобазит.

Действующий в России стандарт лечения ОРВИ существует с 2013 года. По нему пациентам назначают антибиотики азитромицин, цефалоспорин, цефоперазон и другие.

Опрошенные РБК врачи считают правильным решение об исключении антибиотиков при лечении ОРВИ. По словам Каневской, заболевание вызывают вирусы, которые эти препараты не лечат, а антибиотики необходимы, если к вирусной инфекции присоединяется бактериальная.

Нецелесообразным назначение антибиотиков при классическом течении обычной респираторной инфекции считает и Бережная — она настаивает, что показания к любому виду лечения может определить только врач.