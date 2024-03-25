Иран опередил Россию по числу туристов в Турции

В начале 2024 года россияне ездили в Турцию меньше, чем год назад. Зато в страну заметно растет поток из Ирана: в феврале Россия уступила ему лидерство по числу отдыхающих на турецких курортах

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В январе—феврале 2024 года граждане России совершили в Турцию 433,6 тыс. поездок — на 14% меньше, чем за аналогичный период 2023 года (507,5 тыс. поездок), следует из данных Министерства культуры и туризма республики.

По итогам прошедшего 2023 года Россия вернула лидерство по числу поездок туристов в Турцию, которое в 2022-м она уступила Германии. Но уже в начале 2024-го Россию обогнал Иран. Граждане этой страны совершили в Турцию 437,9 тыс. визитов, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (225,7 тыс.).

Смена лидера произошла в феврале. В январе россияне съездили в Турцию 230,5 тыс. раз — на 17% меньше, чем год назад (279,8 тыс.). В то же время поток иранцев в страну вырос в 1,8 раза — до 211,8 тыс. поездок против 113,5 тыс. в январе 2023-го. В феврале этого года турпоток из Ирана оказался почти в два раза больше, чем год назад, — 226,1 тыс. поездок против 112,2 тыс. Из России поток в феврале упал на 10% год к году — до 203 тыс. визитов (против 227,6 тыс. год назад).

Иран в последние годы входил в пятерку стран, чьи граждане чаще всего посещали Турцию. Например, в 2021–2023 годах иранские туристы были на пятом месте среди стран по числу визитов в соседнюю с ними республику, а в допандемийном 2019-м — на четвертом.

Двукратный рост числа поездок иранцев в Турцию в феврале этого года позволил Ирану впервые с 2018 года занять первое место среди зарубежных стран по числу визитов в Турцию в январе—феврале 2024 года. Если брать в расчет все месяцы, то в предыдущий раз граждане Ирана были на первом месте по визитам в Турцию в марте 2022 года. Вслед за Ираном и Россией в пятерку крупнейших стран, откуда в Турцию в январе—феврале этого года приезжало больше всего туристов, вошли Болгария (345,3 тыс.), Германия (330,8 тыс.) и Грузия (207,3 тыс.).

Почему растет число поездок из Ирана в Турцию

Турция занимает первое место среди стран для отдыха у иранцев, указывала президент Ассоциации отельеров Турции (TÜROB) Мюберра Эресин. По ее словам, Иран считается одним из важнейших туристических рынков для Турции. «Уровень трат иранских туристов в среднем превышает $1 тыс. на человека, что выше среднего показателя по Турции», — говорила Эресин. В 2024 году Турция ожидает, что число туристов из Ирана превысит показатель 2017 года, когда страну посетило 2,5% млн иранцев. Особенно рост турпотока ожидается на праздник Нового года в Иране (Ноуруз), который наступил 20 марта.

Иранцы предпочитают отдыхать в Турции из-за схожего образа жизни, культуры и общей сухопутной границы, объяснял заведующий кафедрой туристической ориентации Университета Яшар профессор Орхан Ичоз. Кроме этого, значительная часть иранского населения состоит из азербайджанцев, которые знают турецкий и у которых есть родственники в Турции.

Общая граница между Ираном и Турцией действительно делает отдых более доступным для иранских туристов, соглашается вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. «Люди просто могут пересечь границу на личном автомобиле, не покупая авиабилеты», — отметил он. К тому же Иран — это мусульманская страна, где пляжи для мужчин и женщин раздельные, а также запрещен алкоголь. По словам Мкртчяна, не всех иранцев это устраивает, поэтому они едут отдохнуть в соседнюю страну. Помимо Турции, иранцы любят отдыхать в Армении, добавил он.

С учетом падения курса лиры Турция становится более доступной, поэтому отдыхать там выгодно, рассуждает Мурадян. «Иранцы в последнее время стали больше путешествовать. Сейчас их экономика стабильна, что дает возможность ездить в другие сопредельные страны», — добавил он.

Невысокая стоимость поездки в Турцию из Ирана — одна из основных причин роста числа турпоездок иранцев в соседнюю страну, объясняет РБК представитель торгово-промышленной палаты Тегерана в России Алиреза Джафари. К тому же между странами действует безвизовый режим, есть дешевые авиабилеты и проживание в отелях, недорогое питание и халяльные продукты. Некоторые иранцы едут в Турцию за покупкой качественной одежды мировых брендов, а также мебели «с подходящей ценой», говорит эксперт. Помимо этого, иранцы ведут в Турции инвестиционную деятельность и покупают недвижимость, добавил Джафари.

Иранцы начали покупать недвижимость в Турции с 2018 года, когда США вновь ввели односторонние санкции против Ирана после смягчения в 2015 году. Например, в январе—сентябре 2021-го граждане Ирана купили в Турции 4,6 тыс. объектов жилья, что на 21% больше 2020 года и на 47% больше к 2019 году, сообщало издание Iran Front Page. Покупка или аренда жилья в Турции позволяет получить временный вид на жительство.

Почему россияне стали реже ездить в Турцию

Турция — традиционно самое популярное направление для поездок россиян за рубеж. В 2023 году на долю этой страны пришлось более 50% от всех туристических поездок наших соотечественников за рубеж, ранее оценивал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. На фоне ограничений, введенных западными странами на авиасообщение с Россией, Турция остается одной из тех стран, куда россияне могут улететь на отдых прямыми рейсами и без дополнительных ограничений. А аэропорт Стамбула стал хабом для российских путешественников, которые совершали там пересадки для перелета в третьи страны. Но в этом году Турция перестала быть основным хабом, так как россияне могут дешевле совершить транзитные перелеты через аэропорты Еревана или Дубая, рассуждает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректор Space Travel Артур Мурадян. Кроме этого, за счет расширения полетных программ (сейчас Россия выполняет прямые авиаперелеты в 38 стран), а также увеличения количества стыковочных рейсов в этом году предложения для зимнего отдыха у россиян увеличились, напоминает Горин. Например, россияне стали чаще ездить в Таиланд, ОАЭ, Шри-Ланку, на Мальдивы и в Египет.

Турция — это направление для пляжного отдыха, поэтому зимой турпоток в эту страну из России снижается, говорит представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева. Кроме этого, увеличившееся число прямых рейсов из России по популярным зимним направлениям, таким как Египет, Таиланд, Куба, Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланка, и в страны Персидского залива могли снизить транзитный трафик в Турцию, добавляет Домостроева.