У россиян вернулся интерес к покупке недвижимости в Европе

У россиян вернулся интерес к покупке недвижимости в ЕС: в 2023 году в топе запросов у NF Group оказались Венгрия и Кипр. В прошлом году жилье чаще всего покупали в Турции и ОАЭ. Основная цель покупок — статус резидента или ВНЖ

Фото: Stefan Auth / Global Look Press

Венгрия и Кипр оказались лидерами среди стран, которые россияне чаще всего рассматривали в январе—октябре 2023 года для покупки недвижимости, следует из презентации консалтинговой компании NF Group (до прошлого года в России работала под брендом Knight Frank), с которой ознакомился РБК. Рейтинг формировался на основе запросов клиентов NF Group, уточнил РБК представитель агентства. На протяжении десяти месяцев 2022 года покупкой недвижимости чаще всего интересовались в Турции и ОАЭ.

В этом году из стран Ближнего Востока в пятерке самых популярных стран для покупки недвижимости осталась только Турция, которая занимала третью строчку. На четвертом месте была Индонезия, а на пятом, как и в прошлом году, Греция. Португалия и ОАЭ из топ-5 выбыли.

Зачем покупают недвижимость за рубежом

Основная цель покупки недвижимости в других странах для россиян — получение вида на жительство (ВНЖ) или гражданства: в 2023 году такую цель озвучивал 61% клиентов NF Group, рассматривавших сделки. По сравнению с прошлым годом количество таких запросов клиентов уменьшилось — тогда их было 64%. В этом году покупку недвижимости за рубежом стали чаще рассматривать для инвестиций и для собственного проживания (20 и 17% всех запросов соответственно). В прошлом году на втором месте по приоритетам была недвижимость для собственного проживания (16%) и уже потом для инвестиций (14%).

Почему растет спрос на Венгрию и Кипр

Спрос на покупку недвижимости за рубежом у россиян стабильно высокий, но направления движения капитала меняются, отмечает руководитель проектов департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Андреева. До пандемии спросом у россиян пользовались в основном европейские рынки, в частности Кипр, Италия и Великобритания. В 2022 году для российских инвесторов был актуален вопрос получения альтернативных паспортов, релокации бизнеса и возможности открытия счетов. «Зайти в Европу было сложно, не имея резидентских статусов. Турция лидировала с точки зрения получения альтернативных документов, поскольку давала возможность достаточно быстро получить паспорт за инвестицию в недвижимость. А Дубай создал привлекательные условия для релокации бизнеса и капитала, поэтому капиталы шли на Ближний Восток», — объясняет Андреева.

В этом году большинство состоятельных клиентов интересуются возможностью получения статуса в Европе — для потенциальной релокации, ведения международного бизнеса и беспрепятственного передвижения в шенгенских странах, указывает эксперт: «Российские инвесторы, открывшие в странах Ближнего Востока счета, хотят перейти в более стабильную зону, и мы видим подрастающий интерес к европейским локациям».

Венгрия вышла в лидеры по спросу на покупку недвижимости у россиян благодаря доступной программе получения вида на жительство при совершении таких сделок, объясняют в NF Group. Для многих, кто рассматривает такой способ получения ВНЖ, важно, чтобы страна не требовала постоянного проживания в ней, объясняет Андреева: «Венгрия дает такую возможность, к тому же она выдает один из самых длительных ВНЖ в Европе — на пять лет». Получить вид на жительство в Венгрии можно за инвестиции от €215 тыс. на семью при сроке оформления до двух месяцев, среди плюсов — возможность свободного перемещения по странам Шенгенского соглашения, следует из презентации NF Group. «Порог входа» по сравнению с другими европейскими странами маленький, говорит Андреева. Для сравнения: у Кипра это €300 тыс., у Испании — €500 тыс. Кроме того, такая недвижимость имеет высокую инвестиционную привлекательность: цены на жилье в Венгрии выросли с 2010 года в 2,5 раза, спрос на нее стабильный, в том числе от иностранных инвесторов, а сдача в аренду приносит доход от 3 до 6% в валюте. Впрочем, доля россиян на венгерском рынке недвижимости небольшая — в 2022 году она составляла менее 2–3%, и в прошлом году она сократилась на 25%, говорит директор направления строительства и недвижимости компании «Яков и партнеры» Анна Данченок. В 2023 году высоких колебаний спроса на недвижимость в Венгрии со стороны россиян она не фиксирует.

Кипр — стабильно востребованный рынок, отмечают в NF Group. Инвестиции в его недвижимость позволяют сразу получить ПМЖ — статус постоянного резидента, который действует бессрочно. «Если Венгрию чаще всего рассматривают с точки зрения вложения капитала, то Кипр рассматривается как holiday home — «дальняя дача», где можно совместить получение ВНЖ, инвестицию и проживание», — указывает Андреева. По ее словам, цены на недвижимость на Кипре стабильно растут из-за высокого спроса благодаря программе. По данным NF Group, общие продажи недвижимости на Кипре за январь—октябрь 2023 года выросли на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, больше всего сделок было зафиксировано в Лимасоле, Никосии, Ларнаке и Пафосе.

Кипр остается одной из немногих стран Европы, выдающих «золотые визы», которые позволяют иностранным гражданам получать ВНЖ и затем гражданство стран ЕС за инвестиции в местную недвижимость или финансовые активы. Деньги вкладывают в жилую и коммерческую недвижимость, акции кипрских компаний, паи инвестфондов. Программа «золотой визы» заменила программу гражданства Кипра за инвестиции после ее закрытия в ноябре 2020 года.

15 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Венгрия возрождает программу «золотых виз» спустя шесть лет после ее закрытия. Предыдущая программа уже действовала в стране в 2013–2017 годах, но была закрыта из-за подозрений в реализации коррупционных схем. Новая программа предполагает право на десятилетний ВНЖ с возможностью продления. Инвестиционный порог в недвижимость составляет от €500 тыс.

Спрос на недвижимость на Кипре со стороны россиян действительно растет, подтверждает Данченок. По данным Национального кипрского кадастрового агентства, россияне с большим отрывом занимают первое место по количеству заявок на покупку недвижимости, указывает эксперт. Количество сделок иностранцами не из ЕС (большую часть из которых составляют русские) выросло с начала года в 1,5 раза, продолжает Данченок. Тренд, по ее словам, начался еще осенью прошлого года и достиг пика летом 2023-го, когда фиксировалось около 200 сделок в месяц. «Рост спроса на недвижимость на Кипре со стороны россиян мы связываем с резким повышением цен на недвижимость в соседней Турции, в результате чего часть покупателей обращает взгляд на схожий с точки зрения климата Кипр. Более того, росту спроса на Кипре сопутствует более благосклонная к россиянам политическая и экономическая конъюнктура, чем в других европейских странах», — резюмирует Данченок.

Что со спросом на других направлениях

Цены на жилье в Турции в этом году заметно выросли, констатируют в NF Group: так, по итогам второго квартала 2023 года рост составил 96% относительно аналогичного периода прошлого года (более свежих данных аналитики не приводят). Интерес россиян к жилью на этом направлении снизился, следует из данных Турецкого института статистики: за десять месяцев 2023 года они совершили в этой стране 9,4 тыс. сделок по покупке жилой недвижимости — на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (16,3 тыс.). Впрочем, сравнение проводится с высокой базой — в 2022 году россияне поставили рекорд по количеству сделок с недвижимостью в Турции. Число покупок за январь—сентябрь этого года в среднем в 2,7 раза выше, чем в этот же период с 2019 по 2021 год, следует из данных турецкой статистики. При этом пока граждане России остаются лидерами по покупке жилья в Турции среди иностранцев: за десять месяцев с начала года на долю россиян пришлась почти треть таких сделок.

Снижение спроса на недвижимость в Турции относительно прошлого года связано с тем, что многие, кто интересовался этим направлением, уже приобрели там жилье, объясняет Андреева. Сейчас интерес российских инвесторов сместился в сторону недвижимости в странах Юго-Восточной Азии, в частности Индонезии. Основная причина популярности направления — восстановление турпотока на Бали после пандемии, а также появление на этом рынке большого количества профессиональных застройщиков, в том числе выходцев из России. «Бали в основном интересует российских инвесторов с точки зрения вложения капитала. Благодаря росту турпотока там стабильный спрос на аренду. Есть случаи, когда недвижимость покупают для жизни, но это крайне редко, в основном для краткосрочных инвестиций до пяти лет», — объясняет Андреева.

Интерес к покупке недвижимости россиянами фиксировался и в других странах ЕС. Так, по данным Центра статистической информации нотариата Испании, число сделок с недвижимостью, совершенных россиянами в первом полугодии 2023 года, приблизилось к пиковым значениям, которые наблюдались во втором полугодии 2013 года и первом полугодии 2014-го.

Опрошенные РБК эксперты связывали повышенный интерес россиян к таким сделкам как раз с программой «золотых виз». Большинство состоятельных покупателей не планируют переезжать в Испанию для постоянного проживания, считает Ларина. Исторически недвижимость в этой стране рассматривалась именно как курортная, отмечал директор департамента жилой недвижимости Nikoliers Кирилл Голышев.