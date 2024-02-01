Поток россиян в Турцию в 2023 году приблизился к допандемийному уровню

В 2023 году россияне посетили Турцию 6,31 млн раз — это на 20% больше, чем в прошлом году, и уже близко к допандемийному уровню. Туроператоры уже отмечают повышенный спрос на лето и майские праздники из-за снижения цен

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В январе—декабре 2023 года граждане России совершили в Турцию 6,31 млн поездок — на 20% больше уровня 2022-го (5,23 млн), следует из предварительных данных Министерства культуры и туризма республики.

Турпоток за прошедший год приблизился к допандемийному уровню. Число визитов в Турцию уже превысило показатели 2018 года (5,96 млн), хотя пока и остается на 10% меньше, чем в 2019 году, когда россияне поставили на турецких курортах абсолютный рекорд — около 7 млн поездок.

По итогам 2023 года граждане России вернули лидерство среди иностранцев по поездкам в Турцию: доля россиян среди всех прибывших в эту страну составила 12,8%. На втором месте по числу поездок оказались путешественники из Германии, на третьем — Великобритания, пятерку лидеров замыкает Болгария и Иран.

Турция — традиционно самое популярное направление для поездок россиян за рубеж. В 2023 году на долю этой страны пришлось более 50% от всех туристических поездок наших соотечественников за рубеж, оценивает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Больше всего поездок было в Анталью — курорты провинции посетили 3,46 млн россиян, это более половины (54,8%) от всего российского турпотока в Турцию. В 2023 году турпоток в Анталью вырос на 14% по сравнению с прошлым годом.

Самый большой прирост числа поездок граждан России — у Стамбула. Этот город посетили 2 млн россиян — на 32,6% больше, чем в прошлом году, обратили внимание в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Впрочем, в общем числе россиян, прибывших в Турцию, следует учитывать транзитных путешественников, совершающих пересадку в Стамбуле на рейсы в другие страны. По оценкам АТОР, около 500–600 тыс. поездок россиян в Стамбул были транзитными с короткими остановками в городе.

Почему стали чаще ездить в Турцию

Турция остается одной из тех стран, куда из России можно улететь на отдых прямыми рейсами и без дополнительных ограничений. В марте 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, ЕС закрыл небо для российских самолетов, а количество рейсов национальных перевозчиков даже в дружественные страны сократилось из-за риска ареста самолетов иностранных компаний, которые находились в лизинге.

Рост популярности Турции в прошедшем году связан с увеличением числа рейсов на курорты из российских регионов по сравнению с 2022 годом, когда весной и до начала лета был дефицит перевозки, отмечают в пресс-службе туроператора Fun & Sun. В частности, стало больше доступных чартерных рейсов из регионов в Анталью, добавляет представить туроператора «Интурист».

Увеличение потока в Турцию в 2023 году связано не только с увеличением количества перевозок, но и с более доступными ценами на авиаперелет, чем в 2022 году, отмечают в пресс-службе туроператора «Русский экспресс». Также увеличился поток туристов в бюджетные отели. Кроме этого возобновить полеты смогла часть самолетов российских перевозчиков, «очищенных» от двойной регистрации, отмечает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян (ранее Турция запретила полеты российских самолетов с двойной регистрацией). Так, в Турцию на пике сезона 2023 года, по словам Горина, выполнялось до 1250 рейсов в неделю. Для сравнения: в 2022 году из России в Турцию летало 750 рейсов в неделю.

Но турпоток из России в Турцию в 2023 году мог быть еще выше, если бы не было существенного повышения цен на отели в Турции, считает Горин. Другим сдерживающим фактором 2023 года стало, по его словам, резкое ослабление курса рубля к евро на пике сезона (туры в Турцию номинируются в евро).

Несмотря на рост турпотока, прошлогодний сезон в Турции стал одним из худших для российских туристов, считают в «Интуристе». Это связано с тем, что на волне роста турпотока в прошлом сезоне турецкие отельеры резко подняли цены, а ослабление курса рубля привело к подорожанию туров в Турцию 2,5–3,5 раза — для российских потребителей это оказалось неподъемным, вспоминают в «Интуристе».

Упущенные гости Если раньше Турция считалась одной из бюджетных стран для отдыха, то летом 2023 года она впервые вошла наряду с Мальдивами и Кубой в пятерку самых дорогих направлений. Средний чек на отдых в Турции на двоих составил 185 тыс. руб. прошедшим летом, оценивала АТОР. После того как в начале 2023 года путевки подорожали для россиян как минимум на 20–25%, число ранних бронирований туров в Турцию на летний сезон сократилось на 30% к прошлому году, отмечали в РСТ. Увидя это снижение, в середине сезона турецкие отельеры начали давать спецпредложения и скидки, чтобы увеличить загрузку отелей. Это привело к тому, что уже в июне Турция вышла на первое место по спросу: на долю этой страны у турфирм и агрегаторов пакетных туров, по данным РСТ, приходилось от 35 до 65%. Тем не менее часть российских туристов уже успела переключиться на другие направления, в том числе на ОАЭ, где был очень успешный летний сезон, Мальдивы, Абхазию и внутрироссийские направления, говорит представитель «Интуриста».

Что происходит с ценами и спросом в этом году

Сейчас цены на путевки в Турции «местами дешевле», чем в прошлом году, отмечает Мурадян. Это связано со снижением общей стоимости туров за счет удешевления авиаперевозки, объясняет эксперт.

В этом году турецкие отельеры пересмотрели свою ценовую политику, поэтому средний чек в евро по раннему бронированию снизился на 12% к прошлому году, говорят в «Интуристе». Цены у отельеров в этом году примерно на 20% ниже, соглашаются в Fun & Sun, оговариваясь, что стоимость путевок в рублях будет зависеть от динамики курсов валют. На этапе раннего бронирования цены на туры в Турцию снизились на 20–30% по сравнению с прошлым годом и у туроператора Anex Tour, рассказал его представитель.

Впрочем, у туроператора Tez Tour путевки на летний отдых в Турции подорожали на 5–8% к прошлому году. В среднем цены в этом году могут вырасти не более чем на 10%, если не будет глобальных изменений, предполагает Горин. Инфляция в Турции также может влиять на конечную стоимость путешествия. Туроператоры рекомендуют бронировать туры заранее, чтобы сэкономить: акции раннего бронирования со скидками 10–40% по Турции продлятся до конца марта, добавляет Горин.

На данный момент у «Интуриста» число ранних бронирований по Турции на лето в 4,5 раза больше, чем год назад, из-за приемлемых цен. На майские праздники Турцию бронируют активнее всего — эта страна будет направлением номер один по выезду, как и в предыдущие годы, ожидает туроператор. Туроператор Fun & Sun также отмечает спрос на туры в Турцию на майских праздниках по раннему бронированию — продажи выросли на 50% к прошлому году.

У Tez Tour продажи летней Турции выросли на 20% к прошлому году, уточнили в пресс-службе компании. В компании считают, что турпоток в Турцию в предстоящем сезоне останется на уровне прошлого года. Сдерживающими факторами могут быть рост стоимости тура из-за курса валют и восстановление авиасообщения с азиатскими странами.