Турпоток из России в Саудовскую Аравию вырос в два раза

У российских туристов растет интерес к Саудовской Аравии: в 2023 году поток туда вырос вдвое. Страна, которая недавно открылась для туризма, продвигает курорты на Красном море и в перспективе может стать конкурентом ОАЭ и Египта

Туристы в пещере в горе Аль-Агра недалеко от города Эль-Хаса в Саудовской Аравии (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

В 2023 году российские туристы совершили в Саудовскую Аравию 106 тыс. поездок — в два раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщил РБК директор управления по туризму Саудовской Аравии Фахд Хамидаддин. В 2022 году число таких поездок составляло 55 тыс.

Саудовскую Аравию посещают как россияне, совершающие путешествия с религиозными целями — паломничество в Мекку и Медину, так и те, кто едет с целью отдыха, — приток этих туристов в 2023 году особенно увеличился, говорит Хамидаддин.

В целом Саудовскую Аравию по итогам 2023 года посетили 106,2 млн иностранных туристов (на 12% больше, чем в 2022 году). По данным Всемирной туристической организации (UNWTO), в 2023 году королевство стало самым быстрорастущим по числу пребывающих туристов среди стран G20.Такого результата королевство достигло на семь лет раньше запланированного срока.

Как Саудовская Аравия развивает курорты

До недавнего времени Саудовская Аравия считалась одним из самых закрытых для туризма государств. Власти страны разрешали только деловые и транзитные поездки, а также впускали тех, кто ехал по специальной визе паломника в священные для мусульман города Мекка и Медина. Но в 2016 году наследный принц Мухаммед ибн Салман представил план реформирования всех сфер жизни Саудовской Аравии — проект «Видение 2030». Его главной задачей была диверсификация экономики и уменьшение ее зависимости от экспорта нефти, в частности за счет развития туризма.

В 2019 году Саудовская Аравия впервые ввела туристические визы для граждан 49 государств, в том числе и для России (электронная виза стоит 535 саудовских риалов, около 13 тыс. руб. по текущему курсу). К 2030 году страна планирует принимать в год 150 млн туристов. «Россия станет одним из ключевых рынков, на которых мы сосредоточимся, чтобы достичь нашей цели», — анонсирует Хамидаддин. По его словам, чтобы привлечь зарубежных туристов, Саудовская Аравия работает с местными партнерами в странах. Например, в России королевство сотрудничает с «Яндексом» в целях «разработки контента».

Саудовская Аравия может заинтересовать туристов, уверяет Хамидаддин, — у страны богатое культурное наследие и протяженная береговая линия вдоль Красного моря, где активно развиваются курорты. В 2017 году власти Саудовской Аравии запустили строительство Red Sea Project — нового люксового курорта, который появится на 22 более чем из 90 островов, принадлежащих королевству в Красном море. В рамках генплана к 2022 году на островах должны были построить 3 тыс. гостиничных номеров, аэропорт и пристань для яхт. Проект планируют завершить к 2030 году.

Еще один проект, нацеленный в том числе на развитие туризма, — Неом (Neom). Он предполагает строительство новых «городов будущего» в пустыне, которые будут функционировать за счет 100% возобновляемых источников энергии. Строительство ведется в трех регионах: Oxagon — инновационный порт на воде, Trojena — туристический курорт в горной местности и The Line — «умный» город протяженностью 170 км, под поверхностью которого будет скоростная магистраль, а на поверхности сохранена живая природа. По замыслу создателей, Неом должен обойти Дубай и стать самым современным и привлекательным проектом Ближнего Востока, интересным как для бизнеса, так и для туристов. Проект планируют завершить к 2025 году.

«В 2024 году мы откроем для туристов курорт на острове Синдала в рамках проекта Неом», — рассказывает Хамидаддин. По замыслу властей, этот курорт станет первым на территории Неома и будет центром яхтенного туризма на Красном море. Кроме этого, по словам Хамидаддина, для туристов интересен и город Эд-Диръия, который является объектом исторического и культурного наследия, а его район Аль-Тураиф и вовсе внесен в список наследия ЮНЕСКО.

Что говорят российские туроператоры

С начала 2024 года туроператор Tez Tour наблюдает «колоссальный» рост продаж туров в Саудовскую Аравию, сопоставимый с общим объемом продаж этого направления в 2023 году, рассказали РБК в пресс-службе компании. Спросом пользуются столица Эр-Рияд и город Джедда. «Основной поток туристов направлен на экскурсионные туры, люди хотят познакомиться с местными традициями, глубже погрузиться в культуру Ближнего Востока. Но, безусловно, часть туристов составляют паломники», — говорят в компании.

Спрос на турпоездки из России в Саудовскую Аравию растет, подтверждает представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева. По ее словам, это связано с тем, что страна открылась для туристов относительно недавно и посетить ее интересно. Направление привлекательно и легким оформлением визы: россияне могут оформить электронную визу за один день стоимостью $140 и оплатить Union Pay или через туроператора в рублях. Кроме того, у жителей исламских республик России традиционно большой спрос на поездки в священные города Саудовской Аравии, говорит Домостроева. Количество паломников из России на хадж в Мекку действительно увеличивается, соглашается директор по развитию туристической платформы OnlineTur.ru Игорь Блинов. Но в Саудовской Аравии помимо религиозных есть еще множество туристических достопримечательностей, туда растет также деловой и туристический поток, добавляет Блинов. На островах Красного моря уже работают курортные отели международных сетей Rixos, Raffles, St. Regis, Jumeirah и др.

В перспективе Саудовская Аравия может составить конкуренцию ОАЭ и Египту, считает Домостроева. Но пока что это направление для России скорее можно отнести к люксовому, а не массовому из-за отсутствия прямой авиаперевозки.

Кроме того, туристический сектор Саудовской Аравии не адаптирован под привычки массового российского туриста — например, там запрещено употребление алкоголя, а пляжи раздельные для мужчин и женщин, напоминает Домостроева. Саудовская Аравия — это страна достаточно строгих правил и не подойдет для любителей ночной жизни и пляжного отдыха, говорит и представитель Tez Tour. В соответствии с законодательством страны женщины должны полностью покрывать голову и тело, а купальные костюмы (закрытые буркини) разрешены только в женских плавательных бассейнах и тренажерных залах. Впрочем, строящийся курорт Red Sea Destination, который ориентирован на иностранных гостей, будет исключением — правила пребывания там будут соответствовать международным стандартам, включая ношение купальников и бикини у бассейнов и на пляжах, сообщала старший директор проекта Лоредана Петтинати. Не будет и правил о раздельном отдыхе на пляже для мужчин и женщин, а мужчину и женщину, бронирующих отель в Red Sea Destination, не будут спрашивать об их статусе пары — женаты они или нет.

«Чтобы турпоток стал массовым, мы совместно с Управлением по туризму Саудовской Аравии обсуждаем различные инициативы. Например, возможность снижения стоимости визового сбора, перспективы введения безвизового режима», — добавляет представитель «Интуриста».