Суд арестовал имущество мужа Блиновской по делу о ее банкротстве
Арбитражный суд Москвы арестовал имущество мужа блогера Елены Блиновской Алексея по делу о ее банкротстве, удовлетворив ходатайство ее финансового управляющего, следует из определения суда, размещенного в картотеке дел.
Арест наложен на:
- 66 объектов недвижимости в Москве, Крыму, Адыгее, Костромской и Ярославской областях, включая земельные участки, жилые здания и машино-места;
- два гидроцикла, вездеход, катер, семь прицепов, автомобиль УАЗ, мотоцикл Harley Davidson;
- два охотничьих ружья Beretta и Bellini;
- доли в уставных капиталах восьми компаний, инвестиционный пай в «РСХБ — Фонд Золото»;
- счета Блиновского и его четырех несовершеннолетних детей в Сбербанке, Т-банке, Цифра-банке, Ситибанке, ВТБ, Фора-банке на общую сумму свыше 1,4 млрд руб., «за исключением денежных средств в размере величины прожиточного минимума».
Кроме того, Арбитражный суд Ярославской области приостановил производство по делу о признании Блиновского банкротом, сообщили в суде ТАСС.
Блиновскую задержали весной 2023 года. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов. С учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность составила 1,4 млрд руб. Блогер признала свою вину. Обвинение потребовало для нее шесть лет колонии с выплатой штрафа и конфискацией имущества.
В мае 2024 года Блиновская подала заявление о банкротстве. В ноябре суд признал ее банкротом. В феврале суд арестовал имущество Блиновской. При этом ее муж, который также обвиняется в неуплате налогов и признался, что придумал схему дробления бизнеса, подал на решение о банкротстве супруги апелляционную жалобу.
Сам Блиновский весной 2024 года заключил контракт о прохождении военной службы и отправился в зону военной операции. Позднее его знакомый сообщал, что тот стал снайпером.
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