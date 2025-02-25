Суд арестовал имущество мужа Блиновской по делу о ее банкротстве

По делу о банкротстве Блиновской у ее мужа арестовали 66 объектов недвижимости, в том числе в Москве и Крыму, доли в компаниях и счета на сумму свыше 1,4 млрд руб. Блиновский обжаловал решение о банкротстве жены

Елена Блиновская и ее муж Алексей (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество мужа блогера Елены Блиновской Алексея по делу о ее банкротстве, удовлетворив ходатайство ее финансового управляющего, следует из определения суда, размещенного в картотеке дел.

Арест наложен на:

66 объектов недвижимости в Москве, Крыму, Адыгее, Костромской и Ярославской областях, включая земельные участки, жилые здания и машино-места;

два гидроцикла, вездеход, катер, семь прицепов, автомобиль УАЗ, мотоцикл Harley Davidson;

два охотничьих ружья Beretta и Bellini;

доли в уставных капиталах восьми компаний, инвестиционный пай в «РСХБ — Фонд Золото»;

счета Блиновского и его четырех несовершеннолетних детей в Сбербанке, Т-банке, Цифра-банке, Ситибанке, ВТБ, Фора-банке на общую сумму свыше 1,4 млрд руб., «за исключением денежных средств в размере величины прожиточного минимума».

Кроме того, Арбитражный суд Ярославской области приостановил производство по делу о признании Блиновского банкротом, сообщили в суде ТАСС.

Блиновскую задержали весной 2023 года. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов. С учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность составила 1,4 млрд руб. Блогер признала свою вину. Обвинение потребовало для нее шесть лет колонии с выплатой штрафа и конфискацией имущества.

В мае 2024 года Блиновская подала заявление о банкротстве. В ноябре суд признал ее банкротом. В феврале суд арестовал имущество Блиновской. При этом ее муж, который также обвиняется в неуплате налогов и признался, что придумал схему дробления бизнеса, подал на решение о банкротстве супруги апелляционную жалобу.

Сам Блиновский весной 2024 года заключил контракт о прохождении военной службы и отправился в зону военной операции. Позднее его знакомый сообщал, что тот стал снайпером.