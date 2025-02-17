 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело инстаблогеров ,  
0 

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской

Сюжет
Дело инстаблогеров
Два участка в Подмосковье и Крыму, здание в Истре, три помещения в Москве, автомобили Bentley и Lamborghini Елены Блиновской арестовал суд. В январе производство о взыскании налоговой задолженности блогера было прекращено
Елена Блиновская&nbsp;
Елена Блиновская  (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество блогера Елены Блиновской, в частности, на недвижимость в Москве, Московской области и Крыму, а также на автомобили Bentley и Lamborghini, следует из данных в картотеке дел.

Речь идет о земельных участках в Истринском районе Подмосковья и Ялте, здании в дачном поселке «Миллениум парк» в Истре, трех помещениях на улице Серпуховский Вал в Москве (кадастровая стоимость одного из них — более 15 млн руб.), автомобилях Bentley и Lamborghini стоимостью 23 млн и 24,9 млн руб. соответственно.

«Запретить собственнику указанного имущества, а также иным физическим и юридическим лицам, действующим от имени собственника, по поручению или в результате иной гражданско-правовой сделки, распоряжаться указанным имуществом», — говорится в судебном постановлении.

С соответствующим ходатайством обратилась финансовый управляющий Блиновской Мария Ознобихина.

РБК обратился за комментарием к адвокату Наталье Сальниковой, направил запрос в пресс-службу Арбитражного суда Москвы.

Блиновская признала вину в неуплате налогов и отмывании денег
Общество
Елена Блиновская
Блогера задержали в апреле 2023 года. По версии следствия, она в статусе индивидуального предпринимателя использовала упрощенные системы налогообложения для дробления бизнеса. Они предполагают ежегодный доход до 150 млн руб., хотя Блиновская получала гораздо больше, в том числе от продажи тренинг-марафонов. С учетом пени и штрафов ее налоговая задолженность составила 1,4 млрд руб. Блогер признала свою вину в неуплате налогов и отмывании денег в полном объеме.

В конце прошлого года Блиновскую признали банкротом. Ее защита сообщала о погашении долга по НДФЛ на сумму более 320 млн руб. В январе «РИА Новости» узнало о прекращении исполнительного производства о взыскании с блогера налоговой задолженности. Ее налоговый юрист тогда заявила телеграм-каналу Shot, что у него пока нет понимания, как произошло погашение.

Читайте РБК в Telegram.

Переговоры России и США состоятся 18 февраля

Российский рынок акций начал торги резким ростом. Причины

Кремль рассказал, кто поедет на переговоры с американцами в Саудовскую Аравию

У «Крыльев Советов» сменился гендиректор после коррупционного скандала

Губернатор Свердловской области ответил на сообщения о вероятной отставке

Российские военные освободили село Фиголевка в Курской области

Нефтеперекачивающую станцию на Кубани вывели из эксплуатации после атаки дрона

Кремль исключил влияние санкций на переговоры по Украине

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Виктория Хабарова
Россия Московский арбитражный суд Елена Блиновская арест имущества жилая недвижимость Автомобили Bentley Lamborghini
Материалы по теме
Прокуратура снизила исковые требования к Блиновской на треть
Общество
Апелляция признала законным банкротство Блиновской
Общество
Дело о взыскании с Блиновской ₽1,1 млрд по налогам прекращено
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 14 фев, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 14 фев, 17:48
В ФШР ответили на жалобу Украины на показ фильма о боях за МариупольСпорт, 16:38
Акции банков возглавили ралли на Мосбирже на ожиданиях ослабления санкцийИнвестиции, 16:27
Союз торговых центров предложил западным брендам вернуться в РоссиюПолитика, 16:24
В Госдуму внесли проект о методах самообороны при проникновении в жильеНедвижимость, 16:23
Эрдоган и Зеленский встретятся в Турции в день встречи Лаврова и РубиоПолитика, 16:13
Суд в Москве оштрафовал Гозмана, Варламова и Максима ПокровскогоПолитика, 16:11
Избранная главой города на Урале жена водителя не вступила в должностьПолитика, 16:08
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Шипулин заявил, что не желающие допуска россиян братья Бё поймут ошибкуСпорт, 16:07
Свёнтек заявила, что допинг-скандалы сделали ее и Синнера знаменитостямиСпорт, 16:06
Отказавшейся помочь ветерану бригаде скорой сняли надбавки к зарплатеОбщество, 15:56
«РБК-Украина» узнал об условии США для личной встречи Зеленского и ВэнсаПолитика, 15:53
В Ватикане назвали сложным состояние госпитализированного папы римскогоПолитика, 15:51
Туск поддержал отправку миротворцев на Украину без участия ПольшиПолитика, 15:37
«Автодор» отменил «правило двух часов» на участке трассы «Нева»Общество, 15:24