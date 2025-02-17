Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество блогера Елены Блиновской, в частности, на недвижимость в Москве, Московской области и Крыму, а также на автомобили Bentley и Lamborghini, следует из данных в картотеке дел.
Речь идет о земельных участках в Истринском районе Подмосковья и Ялте, здании в дачном поселке «Миллениум парк» в Истре, трех помещениях на улице Серпуховский Вал в Москве (кадастровая стоимость одного из них — более 15 млн руб.), автомобилях Bentley и Lamborghini стоимостью 23 млн и 24,9 млн руб. соответственно.
«Запретить собственнику указанного имущества, а также иным физическим и юридическим лицам, действующим от имени собственника, по поручению или в результате иной гражданско-правовой сделки, распоряжаться указанным имуществом», — говорится в судебном постановлении.
С соответствующим ходатайством обратилась финансовый управляющий Блиновской Мария Ознобихина.
РБК обратился за комментарием к адвокату Наталье Сальниковой, направил запрос в пресс-службу Арбитражного суда Москвы.
составила 1,4 млрд руб. Блогер признала свою вину в неуплате налогов и отмывании денег в полном объеме.
В конце прошлого года Блиновскую признали банкротом. Ее защита сообщала о погашении долга по НДФЛ на сумму более 320 млн руб. В январе «РИА Новости» узнало о прекращении исполнительного производства о взыскании с блогера налоговой задолженности. Ее налоговый юрист тогда заявила телеграм-каналу Shot, что у него пока нет понимания, как произошло погашение.
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