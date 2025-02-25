Агентства развития предложили критерии для инвестиций ушедших иностранцев

Ассоциация, объединяющая агентства развития в регионах, направила в Минэкономики и РСПП проект критериев для оценки качественных иностранных инвестиций. Они затрагивают как новых инвесторов, так и тех, кто может вернуться в Россию

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НО «Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития» (НААИР) подготовила предложения по критериям качественных прямых иностранных инвестиций в России. Соответствующее письмо исполнительный директор ассоциации Рафаэль Хусяиншин направил на имя ответственного секретаря комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции», замминистра экономразвития Мурата Керефова (письмо есть у РБК).

НААИР была основана в 2006 году для объединения региональных институтов, работающих над привлечением инвестиций и развитием экономики в разных регионах России. Сейчас в нее входит около 75 профильных региональных агентств.

Ассоциация предложила вынести инициативу о критериях для иностранных инвесторов на рассмотрение комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции».

В НААИР полагают, что инвестпроекты, которые соответствуют критериям качественных иностранных инвестиций, могут, помимо прочего, претендовать на государственные меры поддержки, сопровождаться региональными специализированными организациями по работе с инвесторами, претендовать на упрощенную процедуру получения виз для высококвалифицированных иностранных специалистов.

Предложенные НААИР критерии охватывают несколько ключевых направлений: создание высокопроизводительных рабочих мест, трансфер технологий, привлечение иностранных кадров и развитие программ обучения для российских специалистов. Предлагается уделять внимание возможности экспорта продукции, локализации производства, вложениям в научные исследования и разработки (НИОКР), а также экологическим стандартам.

Критерии для иностранных инвестиций

Создание высокопроизводительных рабочих мест. Предлагаемый критерий оценки — доля высокопроизводительных рабочих мест на новом предприятии должна быть не ниже среднерегионального либо среднеотраслевого показателя. Трансфер технологий. Внедрение современных технологий может способствовать росту технологической независимости и конкурентоспособности. Предлагаемый критерий оценки — соответствие национальным стандартам в области трансфера технологий. Привлечение высококвалифицированных иностранных кадров для повышения квалификации местных специалистов и обучения в рамках программ повышения квалификации. Критерий оценки — доля привлеченных высококвалифицированных иностранных кадров не ниже средней по отрасли или региону. Создание центров компетенции или программ обучения с участием иностранных специалистов. Критерий оценки — внедрение на создаваемом предприятии программ обучения или повышения квалификации российских специалистов с участием иностранных специалистов или создание центров обучения по отдельным специальностям и направлениям. Экспортный потенциал проекта. Критерием оценки может быть наличие ключевой продукции проекта, имеющей статус «импортозамещающей» или «ненефтяной неэнергетической экспортной продукции». Программы, преодолевающие разрывы в цепочках поставок. Поддержка проектов в стратегических отраслях, которые могут заполнять ниши после ухода западных компаний. Роботизация производств. Внедрение промышленных роботов в производственные процессы. Соответствие проектам устойчивого развития (ESG). Обязательное раскрытие информации в рамках Стандарта отчетности об устойчивом развитии — в качестве критерия. Локализация производства. Предлагаемый критерий оценки — доля используемых при производстве компонентов иностранного происхождения не должна превышать 50% после пяти лет работы предприятия на территории России. Инвестиции в НИОКР. Вложения в исследовательские и научные разработки в России не менее 5% от прибыли.

Для иностранных компаний, которые покинули Россию после событий 2022 года и рассматривают возможность возвращения, предусмотрен дополнительный критерий: создание совместных предприятий с одной или несколькими системообразующими организациями и соблюдение национальных интересов России. Также критерием является положительное заключение комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции» и консультативного совета по иностранным инвестициям.

Предложения были подготовлены для дискуссии об условиях возвращения иностранных компаний в случае, если ими будет принято такое решение, сказал РБК председатель правления НААИР Сергей Беляков.

В Минэкономразвития отказались от комментариев. РБК направил запрос в РСПП.

Раньше у России был подход, который можно описать так: «Заходи кто хочешь», считает сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Иностранным инвесторам нужно было лишь соблюдать законодательство, в том числе об иностранных инвестициях, чтобы успешно работать. Однако после введения масштабных санкций все изменилось, поэтому предлагаемые критерии допуска зарубежных инвестиций можно рассматривать как стремление к симметрии отношений, считает он.

«Для бизнеса из недружественных стран такой подход вполне себе разумен. Это будет дополнительно подталкивать к тому, чтобы были сняты ограничения, наложенные на Российскую Федерацию недружественными странами», — полагает эксперт.

По мнению Данилова-Данильяна, сейчас нужно сформировать общественный консенсус относительно того, как будет строиться взаимодействие с инвесторами из недружественных государств и что будет меняться для них в случае, например, если недружественная страна перейдет в категорию нейтральных или дружественных. В частности, будет ли мгновенно расширяться спектр возможностей для инвестиций их компаний или регуляторные ограничения будут сохраняться, рассуждает эксперт.

Впрочем, пока понимания, как скоро иностранный бизнес «потянется» назад, нет, так как никаких изменений в санкционном режиме (в сторону его смягчения) не происходит, указывает Данилов-Данильян. По этой причине «Деловая Россия» не отправляла в органы власти писем на такую тематику, отметил он.

О возвращении ушедших компаний

После телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом и запуска переговоров между странами стали появляться сообщения о возможном возвращении западных компаний на российский рынок. Многие из них покинули Россию после начала военной операции на Украине.

В Кремле допустили, что иностранные компании смогут вернуться и конкурировать с российскими. Путин поручил правительству разработать правила для их возвращения, чтобы отечественные компании не утратили свои преимущества. Первый вице-премьер Денис Мантуров уточнял, что снятие санкций с России должно стать первым шагом для возвращения иностранных инвесторов.

Министр экономического развития Максим Решетников подчеркивал, что российская экономика изменилась и требования по локализации, инвестициям и технологиям для иностранных компаний, которые решат вернуться, будут «совсем иными». Он добавил, что решения по этим вопросам будут приниматься индивидуально.