ВЭБ попросил 70 млрд руб. из бюджета на поставку Superjet для «Аэрофлота»

ВЭБ.РФ обращался в правительство с просьбой о докапитализации примерно на 70 млрд руб. Деньги понадобились банку для финансирования поставок SSJ100 «Аэрофлоту». В ВЭБе говорят, что сейчас сумма докапитализации уже не актуальна

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Для финансирования поставки в лизинг 100 самолетов Sukhoi Superjet «Аэрофлоту» госкорпорация ВЭБ.РФ в ноябре 2019 года просила Минфин о докапитализации примерно на 70 млрд руб. (для субсидирования лизинговой ставки). Об этом РБК рассказал источник в одном из профильных ведомств.

Источник в крупной лизинговой компании подтвердил РБК, что ВЭБ просил о такой господдержке: 40 млрд руб. на субсидирование ставки и оставшиеся средства — непосредственно на закупку самолетов.

Зачем ВЭБу понадобилось 70 млрд руб. из бюджета

О том, что ВЭБ профинансирует сделку «Аэрофлота» с производителем Sukhoi Superjet «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС), сообщал председатель госкорпорации Игорь Шувалов 30 октября по итогам заседания наблюдательного совета. «По всем вопросам повестки были приняты положительные решения. Самый важный и сложный вопрос был по приобретению 100 самолетов Sukhoi Superjet для передачи в лизинг нашему главному национальному перевозчику — «Аэрофлоту», — сказал тогда он.

Шувалов отметил, что сделка «сложная и требующая капитала для ВЭБ и ликвидности». Необходимую сумму докапитализации он тогда не уточнил, отметив лишь, что вся сумма сделки по закупке 100 лайнеров — $3,8 млрд.