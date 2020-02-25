ВЭБ попросил 70 млрд руб. из бюджета на поставку Superjet для «Аэрофлота»

По словам главы ВЭБа, в ходе набсовета были представлены различные варианты финансирования сделки, которые включают определенные гарантии со стороны правительства либо задействование других механизмов. «Были даны поручения доработать на площадке Министерства финансов, и мы надеемся, что до конца года решение будет принято в окончательном варианте», — заключал он.
В пресс-службе ВЭБ.РФ заявили РБК, что сценарий и суммы докапитализации «не актуальны». «Параметры сделки находятся в процессе обсуждения, говорить о них более подробно — преждевременно», — сообщил представитель госкорпорации.
В пресс-службе правительства и Минфина отказались от комментариев. РБК направил запросы в «Аэрофлот» и ГСС.
Кто финансировал поставку первых десяти самолетов
Реализация проекта поставок SSJ предусмотрена до 2026 года. По словам обоих источников РБК, в связи с субсидированием лизинговой ставки для поставок первых десяти лайнеров «Аэрофлоту» потребность в капитале ВЭБа составляла 9,8 млрд руб. Речь шла об имущественном взносе на такую сумму, уточняет один из собеседников.
Такую же сумму на закупку лайнеров у ГСС в 2018 году получила в виде субсидий Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), которой до этого выделили еще 34 млрд руб. из бюджета на покупку 36 лайнеров.
Однако в декабре 2019 года ВЭБ оформил сделку только на пять SSJ для «Аэрофлота», еще пять лайнеров из первой партии в итоге финансировал Сбербанк, заявил Шувалов 13 декабря. Определить объемы и источники господдержки на оставшиеся 90 лайнеров SSJ госкорпорация предлагала в 2020 году, рассказывают собеседники РБК.
В конце прошлого года стало известно, что ГСС не выполнила план продаж Sukhoi Superjet на 2019 год. В апреле сообщалось, что годовой план поставок самолетов составлял около 20–25 лайнеров.
В феврале 2019 года единственная европейская компания, эксплуатирующая Superjet, — ирландская CityJet — отказалась от этих самолетов. На SSJ компания выполняла полеты для другой авиакомпании — Brussels Airlines. Но вскоре Brussels Airlines отказалась от лайнеров этой модели из-за нехватки запчастей. Летом стало известно, что от российских самолетов отказалась и мексиканская Interjet, которая была их вторым по величине эксплуатантом (22 лайнера) после «Аэрофлота» (у него в парке 49 самолетов). Однако в ГСС отказ Interjet от SSJ опровергали.
Несмотря на проблемы Sukhoi Superjet на международном рынке, норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle, которая входит в тройку европейских лоукостеров, в прошлом году заключила с ГСС меморандум о поставке 40 самолетов SSJ с возможностью летать по транссибирскому маршруту, рассказывали источники РБК. В ноябре 2019 года факт переговоров России с норвежской компанией подтвердил министр промышленности Денис Мантуров.