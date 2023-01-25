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На торгах в Москве продадут 30-летний недострой института психиатрии

«Дом.РФ» продаст недостроенный корпус институтов психиатрии и ревматологии в Москве
Недостроенный корпус институтов психиатрии и ревматологии на юге Москвы передадут госкомпании «Дом.РФ» для продажи. Два года назад предполагалось, что землю будет использовать Фонд защиты прав дольщиков
Фото: stroi.mos.ru
Фото: stroi.mos.ru

Участок площадью 4,3 га на Каширском шоссе, на котором расположен недостроенный лабораторный корпус институтов психиатрии и ревматологии Российской академии медицинских наук (РАМН), передадут госкомпании «Дом.РФ» для последующей продажи. Это следует из протокола правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования федеральной земли от 22 декабря 2022 года, с которым ознакомился РБК.

В пресс-службе «Дом.РФ» подтвердили это решение, но пояснили, что объект пока не передан. РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

После получения участка «Дом.РФ» проведет его оценку. Продать землю планируется ориентировочно в конце первого — начале второго квартала 2023 года, уточнили в пресс-службе госкомпании.

Спецагент по продаже госимущества

Продажа неиспользуемого федерального имущества — одна из функций госкомпании «Дом.РФ». Например, в 2022 году госкомпании было решено передать комплекс зданий тюрьмы «Кресты» в Петербурге, следственный изолятор из которых был переведен в 2017 году. В прошлом году правительственная комиссия также приняла решение о передаче «Дом.РФ» для продажи Екатерининского дворца в Москве. Но осенью это решение было отменено и дворец вернулся в ведение Минобороны.

Строительство новых лабораторий для двух научно-исследовательских институтов психиатрии и ревматологии началось на Каширском шоссе 34-34а в конце 1980-х. Стройку заморозили в 1990-х, когда РАМН лишилась финансирования. Здание было готово на 40% и уже не первый год стоит заброшенным. В 2013 году РАМН вошла в состав Российской академии наук (РАН).

Ранее «Дом.РФ» уже планировал продать на торгах этот долгострой — госкомпания получила недвижимость в 2020 году. Но в 2021 году территорию передали Фонду защиты прав дольщиков (в прошлом году преобразован в Фонд развития территорий), который планировал к осени того же года определиться с застройкой участка, но этого так и не произошло. После продажи объекта «Дом.РФ» перечислит этому фонду 80% денег от сделки, следует из протокола правкомиссии. РБК направил запрос в пресс-службу Фонда развития территорий.

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По словам директора департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимура Рывкина, стоимость участка при продаже его под строительство жилья может составить 1,8–2,2 млрд руб. На территории можно построить 130–150 тыс кв. м недвижимости, затраты на строительство составят около 11–14 млрд руб., отмечает эксперт. «У участка есть ограничения, например из-за прохождения рядом с ним Каширского шоссе, но место привлекательное — рядом заповедник «Коломенское», в двух шагах — станция метро [«Каширская»]», — поясняет он.

По оценке IBC Real Estate, в 2022 году девелоперы потратили на покупку участков под строительство жилья 220 млрд руб., что на 17% больше, чем годом ранее. Рост произошел во многом из-за того, что в декабре компания Sminex купила за 38 млрд руб. компанию «Интеко» с портфелем проектов жилой недвижимости.

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Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
Недвижимость Дом.РФ Строительство торги
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