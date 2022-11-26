Тюрьму «Кресты» в Петербурге выставят на торги

Тюремный комплекс «Кресты» на набережной Невы в Петербурге передадут госкомпании «Дом.РФ» для продажи. Раньше бывший следственный изолятор планировали переделать в арт-кластер с отелями и ресторанами

Следственный изолятор «Кресты» в Санкт-Петербурге (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

Участок и здания на Арсенальной набережной в Петербурге, где располагался следственный изолятор «Кресты», передадут госкомпании «Дом.РФ» для дальнейшей продажи, следует из протокола правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, с которым ознакомился РБК.

Сейчас комплекс находится в ведении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) — в бессрочном пользовании у колонии-поселения № 8 управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Для его передачи «Дом.РФ» это право будет прекращено, следует из протокола. Сейчас в госкомпании идет работа по приему объекта, ведется анализ технической документации и изучение инфраструктуры, сообщили в пресс-службе «Дом.РФ». РБК направил запросы в Росимущество и ФСИН.

«Кресты» находятся на земельном участке площадью 4,2 га на набережной Невы, основную его часть занимают два здания следственного изолятора, которые в плане имеют форму крестов. Эту территорию разделят на три участка и основной из них — площадью 3,9 га — передадут «Дом.РФ», следует из протокола. Но госкомпания не получит 0,3 га, на которых находятся в том числе несколько зданий общежитий для надзирателей, фасады которых выходят на набережную в западной части участка.

«Дом.РФ» должен продать землю и здания на ней (часть из них могут снести), следует из протокола. После этого 80% денег, полученных от продажи, госкомпания перечислит федеральному автономному учреждению «Научно-производственное объединение уголовно-исполнительной системы», которое находится в ведении ФСИН. Продажа федерального имущества в качестве агента — одна из функций «Дом.РФ»: раньше госкомпания, например, продавала недвижимость трех федеральных министерств, переехавших в «Москва-Сити».

«Дом.РФ» имеет большой опыт работы с объектами, которые «являются частью истории страны», отмечает пресс-служба. «Мы планируем провести консультации с администрацией Санкт-Петербурга, экспертами, жителями города и потенциальными инвесторами, которые обладают компетенцией работы с уникальными архитектурными и историческими объектами. Чтобы территория получила новые, востребованные функции и вернулась в городскую жизнь, оставаясь частью туристической инфраструктуры», — добавили там.

Официально «Кресты» носили название Следственный изолятор № 1 УФСИН России по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области. Но комплекс на Арсенальной набережной уже несколько лет не используется как следственный изолятор. В декабре 2017 года в пригороде Петербурга Колпино было завершено строительство нового здания для заключенных — комплекса «Кресты-2», ставшего самым крупным следственным изолятором в Европе.

Тюремные здания из красного кирпича построены в конце XIX века по проекту архитектора Антония Томишко. В разное время в камерах здесь сидели Лев Троцкий, Лев Гумилев, Иосиф Бродский. Часть зданий комплекса имеют статус вновь выявленных объектов культурного наследия — это означает, что объект могут признать памятником или он может лишиться охранного статуса.

Власти Петербурга не раз высказывали идеи редевелопмента «Крестов» — например, в 2013 году предлагалось разместить там офисы, арт-отели, дизайнерские шоурумы, магазины и рестораны. Проект предлагали реализовать по схеме государственно-частного партнерства, но он не получил развития. В прошлом году митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий предложил ФСИН передать «Кресты» на баланс Русской православной церкви. Летом 2022 года, как сообщала «Фонтанка», гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко и губернатор Петербурга Александр Беглов посещали «Кресты».