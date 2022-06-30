Власти продадут дворец Екатерины II в Москве

Госкомпания «Дом.РФ» займется продажей Екатерининского дворца в Москве. Почти 225 лет этот комплекс, построенный для императорской семьи, принадлежал военным

Екатерининский дворец (Фото: «Дом.РФ»)

Госкомпания «Дом.РФ» получит права на ансамбль Екатерининского дворца у парка «Лефортово» в Москве. Это следует из решения правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования федеральной земли. РБК ознакомился с протоколом заочного голосования комиссии, которое прошло в конце апреля.

Члены комиссии проголосовали за передачу «Дом.РФ» участка площадью 7 га в 1-м Краснокурсантском проезде, 3/5, и расположенных на нем зданий, включая Екатерининский дворец. «Дом.РФ» будет выполнять агентские функции по «совершению юридических и иных действий» от лица российского правительства, следует из протокола голосования комиссии. Дворец планируется продать, рассказал РБК гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко. Согласно выписке из ЕГРН (есть у РБК), дворец сейчас находится в бессрочном пользовании управления имуществом специальных проектов Минобороны. Это учреждение получит 80% от продажи объекта, говорится в решении правительственной комиссии.

Продажа госсобственности — одно из направлений работы компании «Дом.РФ», ранее она в качестве агента продавала, например, здания федеральных министерств, переехавших в «Москва-Сити», напоминает представитель компании.

Чем известен дворец Екатерининский дворец построили в конце XVIII века для Екатерины II, но она не успела пожить в нем. После смерти императрицы ее сын Павел I разместил во дворце казармы. После войны 1812 года его пришлось восстанавливать. Сейчас это трехэтажное здание в стиле зрелого классицизма. Длина его основного фасада почти 200 м, с разных сторон фасады украшены портиками с колоннадами, в том числе самой протяженной в Москве — из 16 колонн. Внутри здания пять закрытых дворов. В XIX веке в здании располагался кадетский корпус и военное училище. Военные остались во дворце и в советское время: с 1930-х в нем размещалась Военная академия бронетанковых войск, а затем Общевойсковая академия вооруженных сил. Мэрия Москвы еще в 2010 году вела переговоры с ведомством, чтобы получить комплекс в собственность и превратить его в музей-заповедник по аналогии с парком в Царицыно. Но этого так и не произошло.

Получится ли бизнес-проект из дворца

Основную часть ансамбля, который передадут «Дом.РФ», занимает сам Екатерининский дворец площадью 46,5 тыс. кв. м. Он признан объектом культурного наследия федерального значения. Такой же статус у парка «Лефортово», к которому примыкает участок. Здание дворца занимает больше половины участка. В комплекс также входят еще 11 построек общей площадью 5,5 тыс. кв. м, среди которых склады, подстанция, тир, санчасть, лаборатория и т.п. Эти постройки сами по себе не охраняются, они были построены в XX веке.

Руководитель группы по инвестициям IBC Real Estate Микаэл Казарян предполагает, что во дворце можно создать конференц-залы, коворкинг, лофт-пространства под аренду или элитную школу. «Это уникальный, но сложный объект. Дворец может быть интересен инвесторам для приспособления под гостиницу и апартаменты с небольшой составляющей офисов и ретейла», — считает директор департамента жилья и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин. Он предупреждает, что наличие охранного статуса здания несет ограничения.

Если покупатель сможет получить соответствующие разрешения, то свободную территорию участка эффективно будет застроить жильем, добавляет Казарян. «Новое строительство на участке, если и будет возможно, то в очень ограниченном объеме — как из-за близости дворца и парка, так и из-за того, что под частью участка проходит Лефортовский тоннель», — добавляет Рывкин. По его словам, из-за потенциально высоких затрат на реставрацию и существующих ограничений развитие этого комплекса может стать скорее «меценатской историей», чем бизнес-проектом. Оба эксперта затруднились оценить стоимость дворца из-за уникальности объекта и связанных с ним ограничений.

Продажа — не единственный способ распоряжения такой собственностью, с точки зрения защиты здания было бы «спокойней» рассмотреть вариант его аренды, считает москвовед, координатор общественного движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин. По его словам, перед тем как проводить аукцион, госкомпании следовало бы продумать концепцию использования дворца вместе с экспертами и уже с этим обременением передавать его инвестору. Кроме того, важно, чтобы дворец с парком «вновь объединились», как это задумывалось изначально, а не были отделены глухой оградой, как это было при военных, говорит Рахматуллин. «Это комплексный вопрос — возвращение дворца в городское пространство, его использование и воссоединение с парком. Нельзя все сделать музеем, но продумать его использование нужно. Использование здания, например, под гостиницу мне кажется понижением его символического статуса», — отмечает Рахматуллин. Он указывает, что Екатерининский дворец — это крупнейшая по площади императорская резиденция в Москве и в целом один из самых больших домов Москвы до 1917 года, в строительстве которого участвовали архитекторы «первой руки» — Джакомо Кваренги (построил, в частности, Английский дворец в Петергофе и Смольный институт) и Антонио Ринальди (Мраморный дворец в Санкт-Петербурге и Большой дворец в Гатчине).

Минобороны в последние годы выехало из различных исторических зданий в Москве. Среди них, например, Петровский путевой дворец, также императорская резиденция, в которой в 2011 году открыли гостиницу; Фанагорийские казармы, переданные МГТУ им. Баумана, а также Воспитательный дом на Москворецкой набережной, проданный под гостиницу.