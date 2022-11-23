Екатерининский дворец в Лефортове вернулся в ведение Минобороны

До 2022 года дворец почти 225 лет был в ведении российских военных. Мэрия Москвы заявляла о намерении превратить комплекс в музей-заповедник, однако позже здание было решено выставить на торги. Теперь его вернули Минобороны

Фото: Александр Поляков / РИА Новости

«ДОМ.РФ» и Росимущество подписали договор о приеме-передаче Екатерининского дворца в Лефортове обратно в ведение Минобороны, сообщил на заседании в Мосгордуме представитель Росимущества Виктор Гусаров.

«Продажи не будет. Правительственной комиссией принято решение на основании обращения заместителя Министра обороны Тимура Иванова вернуть этот объект в оперативное управление министерства обороны», — заявил он.

После того, как ведомства подпишут акты приема-передачи этой недвижимости, она будет закреплена за Минобороны, уточнил Гусаров.

В Минобороны заявили «Интерфаксу», что дальнейшую усадьбу здания решит департамент военного имущества военного ведомства.

В пресс-службе Росимущества не ответили на вопросы РБК, в Дом.РФ отказались от комментариев.

Екатерининский дворец построили в конце XVIII века для Екатерины II, но она не успела пожить в нем. После смерти императрицы ее сын Павел I разместил во дворце казармы. После войны 1812 года его пришлось восстанавливать. Сейчас это трехэтажное здание в стиле зрелого классицизма. Длина его основного фасада почти 200 м, с разных сторон фасады украшены портиками с колоннадами, в том числе самой протяженной в Москве — из 16 колонн. Внутри здания пять закрытых дворов.



В XIX веке в здании располагался кадетский корпус и военное училище. Военные остались во дворце и в советское время: с 1930-х в нем размещалась Военная академия бронетанковых войск, а затем Общевойсковая академия вооруженных сил. Мэрия Москвы еще в 2010 году вела переговоры с ведомством, чтобы получить комплекс в собственность и превратить его в музей-заповедник по аналогии с парком в Царицыно. Но этого так и не произошло. В общей сложности здание принадлежало военным почти 225 лет.

Ранее на сайте «ДОМ.РФ» говорилось, что торги по продаже Екатерининского дворца могут пройти в IV квартале 2022 года. В презентации объекта было сказано, что общая площадь дворцового комплекса составляет 51 971 кв.м, в лот также войдет участок на 7 га в 1-м Краснокурсантском проезде в Лефортове.