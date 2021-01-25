«Иркут» решил выкупить не востребованные ирландцами SSJ100

Шесть российских лайнеров планируется доработать, привести в готовность и реализовать через одобренную Путиным программу поддержки лизинга. Конечный покупатель SSJ100 пока неясен

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Авиастроительная корпорация «Иркут» хочет выкупить самолеты Superjet 100 (SSJ100), от которых отказался ирландский перевозчик CityJet. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо «Иркута» в адрес Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

По данным газеты, директор филиала «Региональные самолеты» корпорации «Иркут» Олег Гуляев написал заместителю гендиректора ОАК по экономике и финансам Алексею Демидову, что корпорация хочет выкупить шесть SSJ100, которые передали CityJet в 2016–217 годах в лизинг.

В 2019 году ирландская авиакомпания отказалась от самолетов из-за проблем с обслуживанием и нехваткой запчастей. Она была единственным европейским эксплуатантом российских среднемагистральных лайнеров.

В «Иркуте» подтвердили «Коммерсанту», что выкуп SSJ100 у лизинговой компании RJ Leasing Ltd обсуждается при участии ВЭБ.РФ (в ВЭБе от комментариев отказались). Корпорация планирует доработать самолеты, восстановить летную годность и в 2021–2022 годах поставить ООО «ПСБ-Авиапрофлизинг» в рамках одобренной президентом Владимиром Путиным программы поддержки лизинга российских воздушных судов.