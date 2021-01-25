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«Иркут» решил выкупить не востребованные ирландцами SSJ100

Шесть российских лайнеров планируется доработать, привести в готовность и реализовать через одобренную Путиным программу поддержки лизинга. Конечный покупатель SSJ100 пока неясен
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Авиастроительная корпорация «Иркут» хочет выкупить самолеты Superjet 100 (SSJ100), от которых отказался ирландский перевозчик CityJet. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо «Иркута» в адрес Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

По данным газеты, директор филиала «Региональные самолеты» корпорации «Иркут» Олег Гуляев написал заместителю гендиректора ОАК по экономике и финансам Алексею Демидову, что корпорация хочет выкупить шесть SSJ100, которые передали CityJet в 2016–217 годах в лизинг.

В 2019 году ирландская авиакомпания отказалась от самолетов из-за проблем с обслуживанием и нехваткой запчастей. Она была единственным европейским эксплуатантом российских среднемагистральных лайнеров.

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Сергей Скуратов

В «Иркуте» подтвердили «Коммерсанту», что выкуп SSJ100 у лизинговой компании RJ Leasing Ltd обсуждается при участии ВЭБ.РФ (в ВЭБе от комментариев отказались). Корпорация планирует доработать самолеты, восстановить летную годность и в 2021–2022 годах поставить ООО «ПСБ-Авиапрофлизинг» в рамках одобренной президентом Владимиром Путиным программы поддержки лизинга российских воздушных судов.

В «Иркуте» отметили, что после использования CityJet самолеты находятся в хорошем техническом состоянии. Какая именно авиакомпания будет эксплуатировать SSJ100 в будущем, пока неизвестно, в корпорации заявили, что с потенциальными заказчиками ведутся переговоры.

«В случае принятия соответствующего решения об их выкупе и возврате будут проведены работы по их техническому обслуживанию и доработке самолетов под требования эксплуатанта. Данный вопрос сейчас обсуждается специалистами ВЭБ.РФ и ПАО «Корпорация «Иркут», — сообщили РБК после публикации в «Иркуте».

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РБК обратился за комментариями в Объединенную авиастроительную корпорацию.

Пандемия затормозила сделку с Норвегией на поставку SSJ100
Бизнес
<p>Производство самолетов Sukhoi Superjet 100</p>

В мае прошлого года Путин поручил правительству разработать программу поддержки лизинга и эксплуатации российских воздушных судов. Для этого он предложил дать государственные гарантии лизинговым компаниям. По словам Путина, эти меры позволят выпустить 59 самолетов.

После этого в «Ростехе» сообщили о планах поставить 60 невостребованных SSJ100 авиакомпании Red Wings в течение нескольких лет.

СМИ узнали об обсуждении увеличенной версии SSJ100
Бизнес
Фото:Марина Лысцева / ТАСС

Сейчас единственным зарубежным эксплуатантом SSJ100 является мексиканская Interjet, владеющая 22 российскими самолетами. Однако из-за тяжелой финансовой ситуации перевозчик практически не задействовал самолеты в последние годы, а в 2020 году они простаивали из-за пандемии COVID-19.

«Иркут» планировала поставить в прошлом году 40 SSJ100 норвежской авиакомпании Norwegian Air Shuttle. Но в сентябре стало известно, что сделку отложили из-за ситуации в мире с коронавирусной инфекцией.

Автор
Михаил Котляр
При участии
Светлана Бурмистрова
SSJ100 «Иркут» самолет Ирландия
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