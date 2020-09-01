Пандемия затормозила сделку с Норвегией на поставку SSJ100

Переговоры о поставке компании Norwegian Air Shuttle 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 общей стоимостью в районе $2 млрд «перенесены на более поздний период», рассказал РБК глава авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков

Производство самолетов Sukhoi Superjet 100 (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Переговоры компании «Региональные самолеты» (филиал корпорации «Иркут») с норвежской авиакомпанией Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) приостановлены из-за пандемии. Об этом в интервью РБК рассказал глава авиационного кластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков.

«Мы находимся в переговорном процессе со многими перевозчиками, в том числе и с норвежской авиакомпанией. Но из-за пандемии переговоры приостановлены, перенесены на более поздний период», — пояснил Сердюков. Он добавил, что в «Ростехе» рассчитывают вернуться к ним «после того, как ситуация нормализуется».

Компания «Региональные самолеты» с февраля 2020 года является филиалом корпорации «Иркут». 87% «Иркута» принадлежит Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), 92% акций которой принадлежат «Ростеху». Прежнее название «Региональных самолетов» — «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). До начала этого года компания была отдельным юрлицом и напрямую подчинялась ОАК. Norwegian Air, которая входит в тройку крупнейших европейских лоукостеров, уступая только Ryanair и EasyJet, владеет одним из самых молодых парков воздушных судов в мире. У нее 170 лайнеров Boeing 737 (среднемагистральный) и Boeing 787 Dreamliners (дальнемагистральный). Компания также заказала 18 Boeing 737 MAX, но до сих пор не получила их, так как в марте 2019 года Boeing прекратил поставки, после того как два самолета этой модели потерпели крушение. В 2018 году Norwegian Air перевезла 37 млн пассажиров.

О том, что входящая в тройку европейских бюджетных компаний Norwegian Air Shuttle заключила с «Гражданскими самолетами Сухого» (ныне — «Региональные самолеты») меморандум о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 с возможностью летать по транссибирскому маршруту, РБК сообщал в октябре 2019 года.