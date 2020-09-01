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Пандемия затормозила сделку с Норвегией на поставку SSJ100

Переговоры о поставке компании Norwegian Air Shuttle 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 общей стоимостью в районе $2 млрд «перенесены на более поздний период», рассказал РБК глава авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков
Производство самолетов Sukhoi Superjet 100
Производство самолетов Sukhoi Superjet 100 (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Переговоры компании «Региональные самолеты» (филиал корпорации «Иркут») с норвежской авиакомпанией Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) приостановлены из-за пандемии. Об этом в интервью РБК рассказал глава авиационного кластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков.

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Политика
Анатолий&nbsp;Сердюков

«Мы находимся в переговорном процессе со многими перевозчиками, в том числе и с норвежской авиакомпанией. Но из-за пандемии переговоры приостановлены, перенесены на более поздний период», — пояснил Сердюков. Он добавил, что в «Ростехе» рассчитывают вернуться к ним «после того, как ситуация нормализуется».

Компания «Региональные самолеты» с февраля 2020 года является филиалом корпорации «Иркут». 87% «Иркута» принадлежит Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), 92% акций которой принадлежат «Ростеху». Прежнее название «Региональных самолетов» — «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). До начала этого года компания была отдельным юрлицом и напрямую подчинялась ОАК.

Norwegian Air, которая входит в тройку крупнейших европейских лоукостеров, уступая только Ryanair и EasyJet, владеет одним из самых молодых парков воздушных судов в мире. У нее 170 лайнеров Boeing 737 (среднемагистральный) и Boeing 787 Dreamliners (дальнемагистральный). Компания также заказала 18 Boeing 737 MAX, но до сих пор не получила их, так как в марте 2019 года Boeing прекратил поставки, после того как два самолета этой модели потерпели крушение. В 2018 году Norwegian Air перевезла 37 млн пассажиров.

О том, что входящая в тройку европейских бюджетных компаний Norwegian Air Shuttle заключила с «Гражданскими самолетами Сухого» (ныне — «Региональные самолеты») меморандум о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 с возможностью летать по транссибирскому маршруту, РБК сообщал в октябре 2019 года.

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Согласно документу сделка была должна пройти в два этапа: на первом предполагается передать в лизинг десять SSJ100 для аргентинской «дочки» Norwegian Air, а затем еще 30 — для головной компании. Взамен перевозчик просил предоставить ему возможность летать по транссибирскому маршруту и скидки на оплату таких полетов (так называемые роялти, их получает «Аэрофлот»). Речь шла о рейсах из Европы в Азию — Китай, Японию, Южную Корею, Индию и на Филиппины. Этот маршрут — кратчайший из Западной Европы в Японию и Юго-Восточную Азию. Экономия на парном рейсе (туда-обратно) при его использовании составляет около четырех-пяти часов, или $80 тыс.

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В случае одобрения сделка могла бы быть профинансирована лизинговой компанией Arctic Aviation Assets (также дочерняя компания Norwegian). Средняя каталожная стоимость одного Sukhoi Superjet на 2018 год составляла $50,5 млн, то есть 40 самолетов могут обойтись в $2 млрд.

Автор: Инна Сидоркова
Теги: «Сухой Суперджет», ОАК, «Иркут», «Ростех», Анатолий Сердюков
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