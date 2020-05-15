СМИ узнали дальнейшую судьбу 60 невостребованных самолетов SSJ100

Программу поставок уже представили президенту Владимиру Путину, сообщили источники «Ведомостей». Самолеты может выкупить за счет бюджетных субсидий одна из государственных лизинговых компаний, что потребует более 100 млрд руб.

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

«Ростех» планирует в течение нескольких лет поставить до 60 самолетов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings, которую сама госкорпорация контролирует через Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Об этом со ссылкой на три источника, близких к ОАК, сообщила газета «Ведомости».

Программа поставок уже разработана, и 13 мая на совещании по поддержке авиационной промышленности, в котором участвовали генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь и глава «Ростеха» Сергей Чемезов, ее представили президенту Владимиру Путину, сообщили изданию два источника в корпорации и федеральный чиновник.

Как отмечают источники «Ведомостей», за несколько лет у производителя SSJ100 — корпорации «Иркут», которая входит в ОАК, — скопилось большое количество лайнеров «разной степени готовности».

Всего у ОАК есть 60 таких самолетов, на которых еще нет покупателей. 22 из них, так называемые белые хвосты, уже полностью построены, отметили три собеседника газеты. Этим лайнерам уже несколько лет: их строили для авиакомпаний, которые в итоге отказались их забирать. В частности, мексиканская Interjet взяла только 22 самолета из 30 заказанных, а ирландская Cityjet заказала 15 с опционом еще на 16, а забрала лишь семь, отметили источники, добавив, что были и другие отказавшиеся от лайнеров заказчики.