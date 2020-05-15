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СМИ узнали дальнейшую судьбу 60 невостребованных самолетов SSJ100

Программу поставок уже представили президенту Владимиру Путину, сообщили источники «Ведомостей». Самолеты может выкупить за счет бюджетных субсидий одна из государственных лизинговых компаний, что потребует более 100 млрд руб.
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

«Ростех» планирует в течение нескольких лет поставить до 60 самолетов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings, которую сама госкорпорация контролирует через Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Об этом со ссылкой на три источника, близких к ОАК, сообщила газета «Ведомости».

Программа поставок уже разработана, и 13 мая на совещании по поддержке авиационной промышленности, в котором участвовали генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь и глава «Ростеха» Сергей Чемезов, ее представили президенту Владимиру Путину, сообщили изданию два источника в корпорации и федеральный чиновник.

Как отмечают источники «Ведомостей», за несколько лет у производителя SSJ100 — корпорации «Иркут», которая входит в ОАК, — скопилось большое количество лайнеров «разной степени готовности».

Всего у ОАК есть 60 таких самолетов, на которых еще нет покупателей. 22 из них, так называемые белые хвосты, уже полностью построены, отметили три собеседника газеты. Этим лайнерам уже несколько лет: их строили для авиакомпаний, которые в итоге отказались их забирать. В частности, мексиканская Interjet взяла только 22 самолета из 30 заказанных, а ирландская Cityjet заказала 15 с опционом еще на 16, а забрала лишь семь, отметили источники, добавив, что были и другие отказавшиеся от лайнеров заказчики.

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Фото: Болат Шайхинов / РИА Новости

Теперь одобрить параметры программы должен президент, отмечают «Ведомости». Лайнеры может выкупить за счет бюджетных субсидий одна из лизинговых госкомпаний, например принадлежащая Минтрансу Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), «ВЭБ-лизинг» или входящий в «Ростех» «Авиакапитал сервис», сообщили источники издания. По словам одного из них, на это понадобится более 100 млрд руб. субсидий и гарантий. Предполагаемые сроки поставок — 2020–2024 годы.

На совещании, которое прошло 13 мая, Путин представил несколько мер поддержки авиационной отрасли. «[Предлагаю] запустить новую программу поддержки лизинга, эксплуатации российских воздушных судов, для этого на 2020–2021 годы предоставить лизинговым компаниям государственные гарантии», — поручил президент.

Эта мера, а также субсидии для снижения стоимости летного часа российских самолетов позволят выпустить 59 лайнеров за два года, отметил Путин. Сам механизм субсидирования лизинга, по его словам, необходимо сделать более простым и оперативным для авиакомпаний и производителей самолетов, в частности «привязать получение субсидии к покупке конкретного борта».

Автор: Виктория Полякова
Теги: SSJ100, «Ростех», Red Wings
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