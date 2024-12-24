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Бизнес ,  
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Xerox договорилась о покупке производителя принтеров за $1,5 млрд

Американская Xerox купит производителя лазерных принтеров Lexmark. Сумма сделки — $1,5 млрд, что включает долги компании. Закрытие ожидается в первом полугодии 2025-го. Для покупки Xerox вдвое сократит годовые дивиденды
Фото: Xerox / Getty Images
Фото: Xerox / Getty Images

Американская Xerox достигла соглашения о покупке производителя лазерных принтеров Lexmark International. Об этом компания сообщила на сайте.

Сумма сделки составит $1,5 млрд, что включает задолженность компании и иные обязательства перед действующими владельцами — азиатскими инвесткомпаниями Ninestar Corp., PAG Asia Capital и Shanghai Shouda Investment Centre.

В пресс-релизе сказано, что сделку компания оплатит имеющимися у нее средствами и за счет привлечения нового долга. Для финансирования покупки Xerox также вдвое сократит годовые дивиденды (с $1 до $0,5 на акцию). Закрытие сделки ожидается во втором полугодии следующего года.

Компания считает, что сделка «укрепит основной портфель Xerox print и создаст более широкий глобальный бизнес в области печати и услуг управляемой печати, который лучше подходит для удовлетворения меняющихся потребностей клиентов на гибридных рабочих местах». Кроме того, добавили там, это поможет компании обслуживать клиентов на растущем рынке цветных принтеров формата А4 и расширит ее присутствие Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Акции Xerox на предварительных торгах в понедельник растут на 11,7%. С начала года капитализация компании упала вдвое, до $1 млрд.

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Xerox основана в 1906 году как компания — производитель фотобумаги. В 1947 году компания приобрела патент на технологию ксерокопирования, изобретенную Честером Карлсоном, усовершенствовала ее и представила на рынке. Технология стала популярна во всем мире. Компания Xerox представлена в 160 странах.

В марте 2022 года, после начала военных действий на Украине, Xerox прекратила поставки в Россию, а в октябре 2023 года продала российский бизнес местному топ-менеджменту. В том же месяце компания сменила название на «Техноэволаб».

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