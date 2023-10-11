Xerox продала бизнес в России
Американская корпорация Xerox продала российский бизнес местному менеджменту, говорится в сообщении ООО «Ксерокс (СНГ)», поступившем в РБК.
Сделку одобрила правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сообщили в компании. Сумма и условия сделки не называются.
«ООО «Ксерокс (СНГ)» продолжает работать как независимая организация, в ближайшее время сменит наименование и не будет связано с корпорацией Xerox», — сообщили в компании.
Там также отметили, что сотрудники сохранят свои рабочие места, компания продолжит сервисное обслуживание клиентов, «оказание услуг по управлению печатной инфраструктурой и автоматизации бизнес-процессов», а также поставки продукции.
По словам президента ООО «Ксерокс (СНГ)» Антона Бородихина, компания будет «не только осуществлять полноценную поддержку в рамках текущих контрактов, но и запускать в России новые проекты, предлагая клиентам и партнерам самые эффективные решения для цифровой трансформации бизнеса».
Как сообщили РБК в ООО «Ксерокс (СНГ)», до февраля прошлого года компания была «эксклюзивным импортером продукции Xerox». Она оказывает услуги по аутсорсингу офисной печатной инфраструктуры, автоматизации бизнес-процессов, сервисному обслуживанию. «ООО «Ксерокс (СНГ)» было создано в 1993 году.
В феврале 2022 года, после начала военных действий на Украине, производитель печатного оборудования Xerox прекратил все поставки в Россию.
Xerox основана в 1906 году как компания — производитель фотобумаги. В 1947 году компания приобрела патент на технологию ксерокопирования, изобретенную Честером Карлсоном, усовершенствовала ее и представила на рынке. Технология стала популярна во всем мире. Компания Xerox представлена в 160 странах.
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