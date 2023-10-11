Xerox продала бизнес в России

Бизнес был продан местному менеджменту, сумма и условия не называются. ООО «Ксерокс (СНГ)» в ближайшее время сменит наименование и не будет связано с Xerox, заявили в компании

Фото: Karl F. Schöfmann / imagebroker.com / Global Look Press

Американская корпорация Xerox продала российский бизнес местному менеджменту, говорится в сообщении ООО «Ксерокс (СНГ)», поступившем в РБК.

Сделку одобрила правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сообщили в компании. Сумма и условия сделки не называются.

«ООО «Ксерокс (СНГ)» продолжает работать как независимая организация, в ближайшее время сменит наименование и не будет связано с корпорацией Xerox», — сообщили в компании.

Там также отметили, что сотрудники сохранят свои рабочие места, компания продолжит сервисное обслуживание клиентов, «оказание услуг по управлению печатной инфраструктурой и автоматизации бизнес-процессов», а также поставки продукции.

По словам президента ООО «Ксерокс (СНГ)» Антона Бородихина, компания будет «не только осуществлять полноценную поддержку в рамках текущих контрактов, но и запускать в России новые проекты, предлагая клиентам и партнерам самые эффективные решения для цифровой трансформации бизнеса».

Как сообщили РБК в ООО «Ксерокс (СНГ)», до февраля прошлого года компания была «эксклюзивным импортером продукции Xerox». Она оказывает услуги по аутсорсингу офисной печатной инфраструктуры, автоматизации бизнес-процессов, сервисному обслуживанию. «ООО «Ксерокс (СНГ)» было создано в 1993 году.

В феврале 2022 года, после начала военных действий на Украине, производитель печатного оборудования Xerox прекратил все поставки в Россию.