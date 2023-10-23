Бывшая команда Xerox останется в России под названием «Техноэволаб»

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Компания «Ксерокс (СНГ)», бывшее подразделение американской корпорации Xerox, будет работать в России под названием «Техноэволаб», сообщили РБК в пресс-службе организации.

«После сделки по покупке российского бизнеса Xerox мы получили возможность самостоятельно определять приоритеты и направления развития. <...> В планах — развитие новых проектов в России, которые помогут отечественным заказчикам решать актуальные IT-задачи, в том числе не связанные с печатным бизнесом», — заявил президент «Техноэволаба» Антон Бородихин.

Он отметил, что компания сохранила «уникальную техническую команду» и «глубокую отраслевую экспертизу», накопленную более чем за 30 лет работы.

«Техноэволаб» специализируется на технологиях печатной инфраструктуры.

Xerox основана в 1906 году как компания — производитель фотобумаги. В 1947 году компания приобрела патент на технологию ксерокопирования, изобретенную Честером Карлсоном, усовершенствовала ее и представила на рынке. Технология стала популярна во всем мире. Компания Xerox представлена в 160 странах.

После начала военной операции в феврале 2022 года Xerox прекратила все поставки печатного оборудования в Россию.

11 октября 2023 года компания продала свой российский бизнес местному менеджменту. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку.